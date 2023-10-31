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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

10/31/2023 7:09:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ومع ساعات الظهيرة تتكاثر كميات الغيوم وتهطل باذن الله زخات من المطر في اجزاء متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة، يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد احيانا في بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ليـــلاً: تميل الاجواء الى الاستقرار التدريجي مع بقاء الأجواء غائمة جزئيا، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
🔺 التحذيرات:
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
-خطر احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

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