البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تقترح زيادة التمويل لمنظمة أونروا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقترحت نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا، زيادة ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) في ضوء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وجاء اقتراح زابولوتسكايا خلال إحاطة قدمها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مجلس الأمن الدولي.
وقالت: "نود أن نعرب عن امتناننا الخاص للسيد غراندي على لفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية التي تتكشف نتيجة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكمساهمة عملية، من بين أمور أخرى، تدعو روسيا إلى زيادة حصة الميزانية العادية في نفقات الأونروا وندعو جميع الدول إلى دعم هذه المبادرة".
وأشارت نائب المندوب الروسي الدائم، إلى أن "روسيا قدمت دائما مساهمات إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهي مستعدة للقيام بذلك الآن".
روسيا اليوم
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