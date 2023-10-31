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البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة تقترح زيادة التمويل لمنظمة أونروا

10/31/2023 7:09:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقترحت نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا، زيادة ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) في ضوء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء اقتراح زابولوتسكايا خلال إحاطة قدمها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مجلس الأمن الدولي.
وقالت: "نود أن نعرب عن امتناننا الخاص للسيد غراندي على لفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية التي تتكشف نتيجة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وكمساهمة عملية، من بين أمور أخرى، تدعو روسيا إلى زيادة حصة الميزانية العادية في نفقات الأونروا وندعو جميع الدول إلى دعم هذه المبادرة".
وأشارت نائب المندوب الروسي الدائم، إلى أن "روسيا قدمت دائما مساهمات إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهي مستعدة للقيام بذلك الآن".

روسيا اليوم

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