إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب مخيم عسكر

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب مخيم عسكر
التاريخ
10/31/2023 7:09:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خلال اقتحامها مخيم عسكر، شرق نابلس.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن شابا أصيب برصاص الاحتلال في يده، خلال المواجهات التي اندلعت مع الاحتلال في المخيم، وقد جرى نقله للمستشفى.
وفا
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