المقاومة تنسف مبنى بداخله عدد من جنود الاحتلال
التاريخ
10/31/2023 7:09:58 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح، اليوم الثلاثاء، إن المقاومة تركت الجنود الإسرائيليين يدخلون مبنى بعدد كبير ثم نسفته.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN31102023000208011052ID1107348675
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.