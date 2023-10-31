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مستعمرون يخطون شعارات عنصرية على مدرسة ويدمرون بوابتها في بيت لحم

10/31/2023 7:09:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- خط مستعمرون، الليلة، شعارات عنصرية على مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة، ودمروا البوابة الخاصة بها في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر ، بأن مستعمرين تجمهروا قرب مستعمرة " تكواع " الجاثمة على أراضي المواطنين، قبل التوجه إلى مدرسة الخنساء على الشارع الرئيس، وتدمير بوابتها الرئيسية، وخط شعارات عنصرية عليها .
وأضافت المصادر أن المستعمرين رشقوا عددا من منازل المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات .

وفا

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