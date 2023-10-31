مستعمرون يخطون شعارات عنصرية على مدرسة ويدمرون بوابتها في بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- خط مستعمرون، الليلة، شعارات عنصرية على مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة، ودمروا البوابة الخاصة بها في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.
وأفادت مصادر ، بأن مستعمرين تجمهروا قرب مستعمرة " تكواع " الجاثمة على أراضي المواطنين، قبل التوجه إلى مدرسة الخنساء على الشارع الرئيس، وتدمير بوابتها الرئيسية، وخط شعارات عنصرية عليها .
وأضافت المصادر أن المستعمرين رشقوا عددا من منازل المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات .
وفا
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