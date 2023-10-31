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البنتاغون: تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة إف 16 سيستغرق ما بين 5 و9 أشهر

10/31/2023 7:09:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن البنتاغون أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف 16" الأمريكية سيستغرق ما بين 5 و9 أشهر.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "حسب تقديراتنا، موعد إتمام تدريب الطيارين سيتوقف على القدرات الشخصية للطيارين أنفسهم. ولكن يمكننا أن نفترض أنهم سيحتاجون إلى ما بين 5 و9 أشهر لاستكمال التدريب".
وأشار إلى أن تدريب الطيارين الأوكرانيين يستمر حاليا في الولايات المتحدة وكذلك في قاعدة "غرافنفور" في ألمانيا.

روسيا اليوم

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