البنتاغون: تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة إف 16 سيستغرق ما بين 5 و9 أشهر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن البنتاغون أن تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف 16" الأمريكية سيستغرق ما بين 5 و9 أشهر.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "حسب تقديراتنا، موعد إتمام تدريب الطيارين سيتوقف على القدرات الشخصية للطيارين أنفسهم. ولكن يمكننا أن نفترض أنهم سيحتاجون إلى ما بين 5 و9 أشهر لاستكمال التدريب".
وأشار إلى أن تدريب الطيارين الأوكرانيين يستمر حاليا في الولايات المتحدة وكذلك في قاعدة "غرافنفور" في ألمانيا.
روسيا اليوم
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