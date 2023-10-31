الجامعة العربية: لا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيال ما يجري لأهل غزة

الجامعة العربية: لا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيال ما يجري لأهل غزة
التاريخ
10/31/2023 7:09:56 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت الجامعة العربية، بأشد العبارات، قصف إسرائيل لمخيم جباليا، مساء أمس الثلاثاء، والذي أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 400 شخص.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في تصريحات صحفية، إن هذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيالها.
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