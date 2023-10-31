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الجامعة العربية: لا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيال ما يجري لأهل غزة

10/31/2023 7:09:56 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت الجامعة العربية، بأشد العبارات، قصف إسرائيل لمخيم جباليا، مساء أمس الثلاثاء، والذي أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 400 شخص.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في تصريحات صحفية، إن هذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيالها.

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