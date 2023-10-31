فلسطين ووعود إيران الكاذبة!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

{ ‭ ‬ممثل‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ (‬أحمد‭ ‬عبدالهادي‭) ‬كشف‭ ‬ما‭ ‬أشرنا‭ ‬إليه،‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬لمجلة‭ (‬نيوزويك‭) ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬معبّراً‭ ‬عن‭ ‬الإحساس‭ ‬بالخذلان،‭ ‬وهو‭ ‬يعترف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬نسّقنا‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ومع‭ ‬إيران‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬وبعد‭ ‬هذه‭ ‬المعركة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬لكن‭ ‬تعرضنّا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬لخيانة‭ ‬واضحة‭ ‬ووعود‭ ‬كاذبة‭ ‬من‭ ‬إيران‮»‬‭!‬

هي‭ ‬إذًا‭ ‬الخيانة‭ ‬أو‭ ‬الخديعة‭ ‬أو‭ ‬الوعود‭ ‬الكاذبة‭ ‬أو‭ ‬كلها‭ ‬معًا‭! ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬الملالي‮»‬‭ ‬رأسهم‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬كورقة‭ ‬للمتاجرة‭! ‬وفي‭ ‬تلك‭ ‬التجارة‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬من‭ ‬تسليح‭ ‬‮«‬حماس‮»‬،‭ ‬ولكن‭ ‬حين‭ ‬تدّق‭ ‬الساعة‭ ‬الحقيقية‭ ‬للفعل،‭ ‬يتم‭ ‬التخليّ‭ ‬عنها‭! ‬وتركها‭ ‬ومعها‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬كلهم‭ ‬لمصيرهم‭! ‬ولا‭ ‬بأس‭ ‬في‭ ‬نظرها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يحين‭ ‬ذلك‭ ‬المصير،‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬خطاباتها‭ ‬المجلجلة،‭ ‬ونفاقها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬فالخطابات‭ ‬اعتادتها‭ ‬ولن‭ ‬تفتح‭ ‬عليها‭ ‬جبهة‭ ‬الحرب‭! ‬فيما‭ ‬يستمر‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬اللات‮»‬‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مناوشاته‭ ‬المحدودة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬رغم‭ ‬مرور‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬الشهر‭ ‬على‭ ‬حرب‭ ‬الكيان‭ ‬على‭ ‬غزة‭! ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬أمينها‭ ‬العام‭ ‬صرح‭: ‬‮«‬إن‭ ‬دخلت‭ (‬إسرائيل‭) ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬البرّية‭ ‬فسنفتح‭ ‬الجبهة‭ ‬الشمالية‮»‬‭ ‬وها‭ ‬هم‭ ‬قد‭ ‬دخلوا،‭ ‬ولكن‭ ‬الجبهة‭ ‬الشمالية‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬فتحها‭! ‬وإن‭ ‬تم‭ ‬فتحها‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ففي‭ ‬سياق‭ ‬إيراني‭ ‬محسوب،‭ ‬لتجني‭ ‬منه‭ ‬ثمار‭ ‬حرب‭ ‬جديدة‭ ‬لا‭ ‬لنصرة‭ ‬للقدس‭ ‬وإنما‭ ‬لمصالحها‭ ‬وأطماعها‭!‬

{ ‭ ‬إن‭ ‬القيادة‭ ‬الإيرانية‭ ‬للمليشيات‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجهّة‭ ‬قط‭ ‬إلى‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬وباعتراف‭ ‬آخر‭ ‬يوضح‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ (‬نجاح‭ ‬محمد‭ ‬علي‭) ‬على‭ ‬القناة‭ ‬الروسية‭ ‬بالعربية‭ (‬ RT ‭) ‬إن‭ ‬‮«‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬السعودية‭ ‬والخليج‭ ‬ومصر‮»‬‭! ‬وبعد‭ (‬44‭ ‬عامًا‭) ‬من‭ ‬المتاجرة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بفلسطين‭ ‬والقدس،‭ ‬وتشغيل‭ ‬ماكينة‭ ‬تصنيع‭ ‬الأذرع‭ ‬والمليشيات‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬وفلسطين‮»‬،‭ ‬كانت‭ ‬الحصيلة‭ ‬الحقيقية‭ ‬هي‭ ‬استخدام‭ ‬تلك‭ ‬الأذرع‭ ‬قوتها‭ (‬لتدمير‭ ‬دولها‭ ‬ودول‭ ‬عربية‭ ‬أخرى‭)! ‬وقتل‭ ‬وتشريد‭ ‬الشعوب‭ ‬من‭ ‬‮«‬أهل‭ ‬السنة‮»‬‭ ‬وحدهم‭! ‬رغم‭ ‬اليقين‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬لا‭ ‬يهمها‭ ‬حتى‭ ‬‮«‬الشيعة‭ ‬العرب‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬تستخدمهم‭ ‬لخدمة‭ ‬أجندتها‭ ‬واهدافها‭! ‬فهم‭ ‬مجرد‭ ‬‮«‬أدوات‮»‬‭ ‬فقط‭ ‬قابلين‭ ‬للتضحية‭ ‬بهم‭ ‬أو‭ ‬التخليّ‭ ‬عنهم،‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬استدعت‭ ‬مصالحها‭ ‬ذلك‭!‬

{ ‭ ‬ورغم‭ ‬مرور‭ ‬عشرات‭ ‬السنوات،‭ ‬فإن‭ (‬إيران‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬لم‭ ‬تفعل‭ ‬شيئًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والقدس‭)‬،‭ ‬وإنما‭ ‬وحتى‭ ‬رغم‭ ‬الضربات‭ ‬‮«‬الإسرائيلية‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بل‭ ‬والضربات‭ ‬المحدودة‭ ‬والمجهولة‭ ‬داخل‭ ‬أراضيها‭ ‬الإيرانية،‭ ‬لم‭ ‬تطلق‭ ‬إيران‭ (‬بنفسها‭) ‬قط‭ ‬رصاصة‭ ‬واحدة،‭ ‬وليس‭ ‬صاروخًا‭ ‬على‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭! ‬ولكأن‭ ‬الهدف‭ ‬الخفي‭ (‬والمفضوح‭ ‬اليوم‭) ‬كان‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تفعله‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬المليشيات،‭ ‬وتزعّم‭ ‬‮«‬محور‭ ‬المقاومة‮»‬‭ ‬هو‭ ‬تدمير‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وتشتيت‭ ‬شعوبها،‭ ‬والتغيير‭ ‬الديموغرافي‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬دولها‭ ‬ونهب‭ ‬ثرواتها‭! ‬ونشر‭ (‬التشيع‭ ‬الصفوي‭) ‬بين‭ ‬صفوف‭ ‬أبنائها‭ ‬عبر‭ ‬مراكزها‭ ‬الثقافية‭ ‬والدينية‭!‬

وأيضا‭ ‬قتل‭ ‬ما‭ ‬تستطيع‭ ‬قتلاً‭ ‬طائفيًا‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬الهوية‭! ‬وبذلك‭ ‬هي‭ ‬تخدم‭ ‬كل‭ ‬مخططات‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية،‭ ‬بإضعاف‭ ‬دولها،‭ ‬وتقسيم‭ ‬شعوبها،‭ ‬وزرع‭ ‬خطاب‭ ‬الكراهية‭ ‬والتفرقة‭ ‬والأحقاد‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬أتباعه‭! ‬والهدف‭ ‬هو‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وليس‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭!‬

أليس‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الحصيلة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لكل‭ ‬أنشطتها‭ ‬السياسية‭ ‬والمليشياوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية؟‭! ‬أليست‭ ‬هي‭ ‬الوجه‭ ‬الآخر‭ ‬لعملة‭ ‬العداء‭ ‬للعرب‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني؟‭! ‬

{ ‭ ‬الآن‭ ‬وفلسطين‭ ‬تشتعل‭ ‬من‭ ‬بؤرة‭ ‬غزة،‭ ‬وهي‭ ‬صاحبة‭ (‬الخطاب‭ ‬المقاوم‭!) ‬وخطاب‭ ‬نسف‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭! ‬وقائدة‭ ‬المليشيات‭ ‬التي‭ ‬تصرخ‭ ‬ليلاً‭ ‬نهارًا‭ (‬الموت‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬الموت‭ ‬لأمريكا‭) ‬أفليس‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬الميدان‭ ‬يا‭ ‬حميدان؟‭! ‬ورغم‭ ‬أننا‭ ‬ضد‭ ‬توسيع‭ ‬رقعة‭ ‬الحرب‭ ‬حاليًا،‭ ‬لتشمل‭ ‬كل‭ ‬المنطقة،‭ ‬ولكن‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬خطاب‭ (‬المتاجرة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بالقضية‭ ‬الفلسطينية‭) ‬نحاججها‭ ‬بما‭ ‬كانت‭ ‬تقوله‭! ‬وتنشئ‭ ‬المليشيات‭ ‬له‭ ‬حسب‭ ‬ادعاءاتها‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬تفعله‭! ‬بل‭ ‬إن‭ ‬مندوبها‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬أمير‭ ‬سعيد‭ ‬إيرواني‭) ‬قال‭ ‬وهو‭ ‬يكشف‭ ‬الوجه‭ ‬الحقيقي‭ ‬لإيران‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تهاجم‭ (‬إسرائيل‭) ‬طهران‭ ‬ومصالحها‭ ‬فلن‭ ‬تتدخلّ‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬تعلم‭ ‬أن‭ ‬الكيان‭ ‬لن‭ ‬يهاجمها‭ ‬بل‭ ‬يتحاشى‭ ‬ذلك‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭! ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬كذلك،‭ ‬فلم‭ ‬كان‭ ‬إذًا‭ (‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭) ‬كما‭ ‬قال‭ ‬ممثلها‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬‮«‬أحمد‭ ‬عبدالهادي‮»‬‭ ‬لعملية‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬‮«‬نسقنا‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬ومع‭ ‬إيران‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬وبعد‭ ‬هذه‭ ‬المعركة»؟‭! ‬هل‭ ‬كان‭ ‬فخًّا‭ ‬أم‭ ‬خيانة‭ ‬أم‭ ‬استغلالاً‭ ‬أم‭ ‬وعودا‭ ‬كاذبة؟‭! ‬هل‭ ‬كان‭ ‬التنسيق‭ ‬الحقيقي‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر؟‭!‬

{ ‭ ‬والآن‭ ‬وقد‭ ‬اكتشفت‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬الخديعة‭ ‬والوعود‭ ‬الكاذبة،‭ ‬ماذا‭ ‬سيكون‭ ‬موقفها‭ ‬مستقبلاً؟‭! ‬هل‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬كونها‭ ‬مجرد‭ ‬بيدق‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬الشطرنج‭ ‬الإيرانية،‭ ‬فيما‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الحاسمة‭ ‬ستقول‭ ‬لها‭ (‬كش‭ ‬ملك‭)‬؟‭! ‬إنها‭ (‬لعبة‭ ‬الأطماع‭ ‬الإيرانية‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬يتداخل‭ ‬فيها‭ ‬فشل‭ ‬‮«‬الملالي‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬إيران،‭ ‬لتوجّه‭ ‬طاقتها‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬باستخدام‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬صنعتهم‭ ‬من‭ ‬مليشيات‭ ‬وزرعتهم‭ ‬من‭ ‬خلايا،‭ ‬ليكون‭ ‬الهدف‭ ‬الأساس‭ ‬لها‭ ‬هم‭ ‬العرب‭ ‬أنفسهم‭ ‬وفقط،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الآن‭! ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نناصر‭ ‬فيه‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وقضيته‭ ‬المشروعة‭ ‬وبكل‭ ‬قوة،‭ ‬نقف‭ ‬موقفًا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتاجر‭ ‬بهما،‭ ‬وعلى‭ ‬رأس‭ ‬هؤلاء‭ ‬إيران‭ ‬وأذرعها‭!‬