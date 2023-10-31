Wednesday, 01 November 2023 05:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إلى رئيس جهاز الخدمة المدنية

10/31/2023 7:06:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أول‭ ‬السطر‭:‬

جهود‭ ‬مشكورة‭ ‬لخفر‭ ‬السواحل‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬المخالفات‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬المتجاوزين‭ ‬للصيد‭ ‬الجائر‭.. ‬ويبقى‭ ‬السؤال‭ ‬أين‭ ‬هي‭ ‬جمعيات‭ ‬الصيادين‭ ‬البحرينية‭..‬؟‭ ‬ولماذا‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬مصادرة‭ ‬رخصة‭ ‬الصيد‭ ‬وإلغاؤها‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الغرامة‭ ‬على‭ ‬الصياد‭ ‬البحريني‭ ‬المخالف‭ ‬ومالك‭ ‬القارب‭ ‬ورب‭ ‬عمل‭ ‬الصيادين‭ ‬الأجانب؟


للعلم‭ ‬فقط‭:‬

في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ينص‭ ‬قرار‭ ‬‮«‬تسفير‭ ‬العامل‮»‬،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استقدامه‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬وليس‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مكتب‭ ‬الاستقدام،‭ ‬فإن‭ ‬العامل‭ ‬يتحمل‭ ‬كلفة‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬بلده،‭ ‬وكذلك‭ ‬يتحمل‭ ‬أي‭ ‬مستحقات‭ ‬أخرى‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭.. ‬أما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استقدام‭ ‬العامل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مكتب‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة،‭ ‬فإن‭ ‬مكتب‭ ‬الاستقدام‭ ‬ملزم‭ ‬بتحمل‭ ‬نفقات‭ ‬إعادة‭ ‬العامل‭ ‬إلى‭ ‬بلده،‭ ‬كما‭ ‬يتحمل‭ ‬المكتب‭ ‬رد‭ ‬المبالغ‭ ‬المتبقية‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬المدة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬العقد،‭ ‬مع‭ ‬تأمين‭ ‬السكن‭ ‬للعامل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬الاستقدام‭.‬


إلى‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭:‬

الأسبوع‭ ‬القادم‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬مضى‭ ‬شهرا‭ ‬كاملا‭ ‬على‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بتعيين‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسا‭ ‬لجهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬ومع‭ ‬تمنياتنا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح،‭ ‬فسوف‭ ‬تكون‭ ‬لنا‭ ‬معه‭ ‬عودة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬القادم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬مضى‭ ‬مائة‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬التعيين،‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬قد‭ ‬رسم‭ ‬خطة‭ ‬التطوير‭ ‬للجهاز،‭ ‬وعرف‭ ‬جيدا‭ ‬مكامن‭ ‬القوة‭ ‬والفرص،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الإنجاز‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مؤسسات‭ ‬وهيئات‭ ‬الجهاز‭ ‬الحكومي‭.‬

أعرف‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬الجمارك،‭ ‬مرورا‭ ‬برئاسة‭ ‬شركة‭ ‬أسري،‭ ‬ووصولا‭ ‬إلى‭ ‬رئاسة‭ ‬شركة‭ ‬ألبا،‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭.. ‬وهو‭ ‬رجل‭ ‬فاضل،‭ ‬وصاحب‭ ‬عقلية‭ ‬إدارية‭ ‬حكومية،‭ ‬وتجربة‭ ‬إدارية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ومبادرات‭ ‬مجتمعية‭ ‬عديدة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬لأن‭ ‬تنتقل‭ ‬تلك‭ ‬الخبرات‭ ‬إلى‭ ‬منهجية‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬وانعكاسها‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬الجهاز‭ ‬الحكومي‭.‬

لعل‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬بجانب‭ ‬القيام‭ ‬بزيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬ولقاءات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وحتى‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬إدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والمرئيات،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والمتطلبات،‭ ‬ووحدة‭ ‬الرؤية‭ ‬والهدف،‭ ‬وهي‭ ‬أمور‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬المكاتب‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬فقط‭.‬

نقطة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا،‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬صلب‭ ‬اهتمامات‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬ومع‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتطبيق‭ ‬القانون‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬الوظيفي،‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬ومبدأ‭ ‬الولاء‭ ‬المؤسسي،‭ ‬وتجنب‭ ‬الاحتراق‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وضرورة‭ ‬تصحيح‭ ‬مفهوم‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬‮«‬سيف‭ ‬مسلط‭ ‬على‭ ‬الموظفين‮»‬،‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التنافسية‭ ‬والتشجيع‭ ‬والمكافآت،‭ ‬بجانب‭ ‬تفعيل‭ ‬الخطوط‭ ‬الساخنة‭ ‬للتظلمات‭ ‬والشكاوى‭ ‬والبلاغات‭ ‬الإدارية،‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬فكرة‭ ‬‮«‬التدريب‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬النظري‭ ‬فقط‭.‬

وسيبقى‭ ‬المحك‭ ‬الأهم،‭ ‬وما‭ ‬ينتظر‭ ‬الناس،‭ ‬هو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الشواغر،‭ ‬ودعم‭ ‬مسألة‭ ‬التوظيف‭ ‬للبحرينيين،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الهياكل‭ ‬الوظيفية،‭ ‬وأمور‭ ‬عديدة‭.. ‬نثق‭ ‬بأنها‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.. ‬وبالله‭ ‬التوفيق‭. ‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

مع‭ ‬إعلان‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬بالاستعداد‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار‭.. ‬نتمنى‭ ‬لهم‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.. ‬وتجنب‭ ‬تكرار‭ ‬‮«‬صور‮»‬‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬البرك‭ ‬والتجمعات‭ ‬المائية‭ ‬و«النقع‮»‬‭. ‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

مشاركة‭ ‬الفنان‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬أمام‭ ‬أهرامات‭ ‬الجيزة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬وتقديمه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬التشكيلية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬متاهة‮»‬‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬12‭ ‬مجسما‭ ‬فنيا‭.. ‬مشاركة‭ ‬متميزة،‭ ‬لفتت‭ ‬أنظار‭ ‬المشاركين‭ ‬والمنظمين،‭ ‬ونالت‭ ‬إعجاب‭ ‬المتابعين‭ ‬والزائرين‭.. ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬والإبداع،‭ ‬مجالات‭ ‬حضارية،‭ ‬تعكس‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭. ‬

MENAFN31102023000055011008ID1107348654

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث