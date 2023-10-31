MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جهود‭ ‬مشكورة‭ ‬لخفر‭ ‬السواحل‭ ‬في‭ ‬رصد‭ ‬المخالفات‭ ‬والقبض‭ ‬على‭ ‬المتجاوزين‭ ‬للصيد‭ ‬الجائر‭.. ‬ويبقى‭ ‬السؤال‭ ‬أين‭ ‬هي‭ ‬جمعيات‭ ‬الصيادين‭ ‬البحرينية‭..‬؟‭ ‬ولماذا‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬مصادرة‭ ‬رخصة‭ ‬الصيد‭ ‬وإلغاؤها‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الغرامة‭ ‬على‭ ‬الصياد‭ ‬البحريني‭ ‬المخالف‭ ‬ومالك‭ ‬القارب‭ ‬ورب‭ ‬عمل‭ ‬الصيادين‭ ‬الأجانب؟





للعلم‭ ‬فقط‭:‬

في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ينص‭ ‬قرار‭ ‬‮«‬تسفير‭ ‬العامل‮»‬،‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استقدامه‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬وليس‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مكتب‭ ‬الاستقدام،‭ ‬فإن‭ ‬العامل‭ ‬يتحمل‭ ‬كلفة‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬بلده،‭ ‬وكذلك‭ ‬يتحمل‭ ‬أي‭ ‬مستحقات‭ ‬أخرى‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭.. ‬أما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استقدام‭ ‬العامل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مكتب‭ ‬استقدام‭ ‬العمالة،‭ ‬فإن‭ ‬مكتب‭ ‬الاستقدام‭ ‬ملزم‭ ‬بتحمل‭ ‬نفقات‭ ‬إعادة‭ ‬العامل‭ ‬إلى‭ ‬بلده،‭ ‬كما‭ ‬يتحمل‭ ‬المكتب‭ ‬رد‭ ‬المبالغ‭ ‬المتبقية‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬وفق‭ ‬المدة‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬العقد،‭ ‬مع‭ ‬تأمين‭ ‬السكن‭ ‬للعامل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬الاستقدام‭.‬





إلى‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭:‬

الأسبوع‭ ‬القادم‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬مضى‭ ‬شهرا‭ ‬كاملا‭ ‬على‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بتعيين‭ ‬سعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسا‭ ‬لجهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬ومع‭ ‬تمنياتنا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح،‭ ‬فسوف‭ ‬تكون‭ ‬لنا‭ ‬معه‭ ‬عودة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬القادم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬مضى‭ ‬مائة‭ ‬يوم‭ ‬على‭ ‬التعيين،‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬قد‭ ‬رسم‭ ‬خطة‭ ‬التطوير‭ ‬للجهاز،‭ ‬وعرف‭ ‬جيدا‭ ‬مكامن‭ ‬القوة‭ ‬والفرص،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الإنجاز‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مؤسسات‭ ‬وهيئات‭ ‬الجهاز‭ ‬الحكومي‭.‬

أعرف‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬الجمارك،‭ ‬مرورا‭ ‬برئاسة‭ ‬شركة‭ ‬أسري،‭ ‬ووصولا‭ ‬إلى‭ ‬رئاسة‭ ‬شركة‭ ‬ألبا،‭ ‬حقق‭ ‬فيها‭ ‬النجاح‭ ‬والتميز‭.. ‬وهو‭ ‬رجل‭ ‬فاضل،‭ ‬وصاحب‭ ‬عقلية‭ ‬إدارية‭ ‬حكومية،‭ ‬وتجربة‭ ‬إدارية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ومبادرات‭ ‬مجتمعية‭ ‬عديدة،‭ ‬ونتطلع‭ ‬لأن‭ ‬تنتقل‭ ‬تلك‭ ‬الخبرات‭ ‬إلى‭ ‬منهجية‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬وانعكاسها‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬الجهاز‭ ‬الحكومي‭.‬

لعل‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التجارب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬بجانب‭ ‬القيام‭ ‬بزيارات‭ ‬ميدانية‭ ‬ولقاءات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وحتى‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬قيادات‭ ‬إدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والمرئيات،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والمتطلبات،‭ ‬ووحدة‭ ‬الرؤية‭ ‬والهدف،‭ ‬وهي‭ ‬أمور‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬المكاتب‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬التقارير‭ ‬فقط‭.‬

نقطة‭ ‬مهمة‭ ‬جدا،‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬صلب‭ ‬اهتمامات‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬ومع‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتطبيق‭ ‬القانون‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬الوظيفي،‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تعزيز‭ ‬مفهوم‭ ‬ومبدأ‭ ‬الولاء‭ ‬المؤسسي،‭ ‬وتجنب‭ ‬الاحتراق‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وضرورة‭ ‬تصحيح‭ ‬مفهوم‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬‮«‬سيف‭ ‬مسلط‭ ‬على‭ ‬الموظفين‮»‬،‭ ‬وأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬التنافسية‭ ‬والتشجيع‭ ‬والمكافآت،‭ ‬بجانب‭ ‬تفعيل‭ ‬الخطوط‭ ‬الساخنة‭ ‬للتظلمات‭ ‬والشكاوى‭ ‬والبلاغات‭ ‬الإدارية،‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬فكرة‭ ‬‮«‬التدريب‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬النظري‭ ‬فقط‭.‬

وسيبقى‭ ‬المحك‭ ‬الأهم،‭ ‬وما‭ ‬ينتظر‭ ‬الناس،‭ ‬هو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الشواغر،‭ ‬ودعم‭ ‬مسألة‭ ‬التوظيف‭ ‬للبحرينيين،‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الهياكل‭ ‬الوظيفية،‭ ‬وأمور‭ ‬عديدة‭.. ‬نثق‭ ‬بأنها‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.. ‬وبالله‭ ‬التوفيق‭. ‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

مع‭ ‬إعلان‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬بالاستعداد‭ ‬لموسم‭ ‬الأمطار‭.. ‬نتمنى‭ ‬لهم‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.. ‬وتجنب‭ ‬تكرار‭ ‬‮«‬صور‮»‬‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬البرك‭ ‬والتجمعات‭ ‬المائية‭ ‬و«النقع‮»‬‭. ‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

مشاركة‭ ‬الفنان‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬أمام‭ ‬أهرامات‭ ‬الجيزة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬وتقديمه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬التشكيلية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬متاهة‮»‬‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬12‭ ‬مجسما‭ ‬فنيا‭.. ‬مشاركة‭ ‬متميزة،‭ ‬لفتت‭ ‬أنظار‭ ‬المشاركين‭ ‬والمنظمين،‭ ‬ونالت‭ ‬إعجاب‭ ‬المتابعين‭ ‬والزائرين‭.. ‬الثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬والإبداع،‭ ‬مجالات‭ ‬حضارية،‭ ‬تعكس‭ ‬تقدم‭ ‬وتطور‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭. ‬