إلى‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭:‬

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أول السطر:
جهود مشكورة لخفر السواحل في رصد المخالفات والقبض على المتجاوزين للصيد الجائر.. ويبقى السؤال أين هي جمعيات الصيادين البحرينية..؟ ولماذا لا يتم مصادرة رخصة الصيد وإلغاؤها بدلا من الغرامة على الصياد البحريني المخالف ومالك القارب ورب عمل الصيادين الأجانب؟
للعلم فقط:
في دولة الإمارات الشقيقة، ينص قرار «تسفير العامل»، أنه في حال استقدامه بشكل مباشر، وليس عن طريق مكتب الاستقدام، فإن العامل يتحمل كلفة عودته إلى بلده، وكذلك يتحمل أي مستحقات أخرى لصاحب العمل.. أما في حال استقدام العامل عن طريق مكتب استقدام العمالة، فإن مكتب الاستقدام ملزم بتحمل نفقات إعادة العامل إلى بلده، كما يتحمل المكتب رد المبالغ المتبقية إلى صاحب العمل وفق المدة المتبقية من العقد، مع تأمين السكن للعامل في حال عودته إلى مكتب الاستقدام.
إلى رئيس جهاز الخدمة المدنية:
الأسبوع القادم يكون قد مضى شهرا كاملا على صدور المرسوم الملكي السامي بتعيين سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيسا لجهاز الخدمة المدنية، ومع تمنياتنا له التوفيق والنجاح، فسوف تكون لنا معه عودة في يناير القادم، بعد أن يكون قد مضى مائة يوم على التعيين، حتى يكون الشيخ دعيج قد رسم خطة التطوير للجهاز، وعرف جيدا مكامن القوة والفرص، من أجل تعزيز الإنجاز والإبداع في أداء مؤسسات وهيئات الجهاز الحكومي.
أعرف الشيخ دعيج منذ أن كان في وزارة التجارة ثم في الجمارك، مرورا برئاسة شركة أسري، ووصولا إلى رئاسة شركة ألبا، حقق فيها النجاح والتميز.. وهو رجل فاضل، وصاحب عقلية إدارية حكومية، وتجربة إدارية في القطاع الخاص، ومبادرات مجتمعية عديدة، ونتطلع لأن تنتقل تلك الخبرات إلى منهجية جهاز الخدمة المدنية، وانعكاسها على تطوير أداء الجهاز الحكومي.
لعل رئيس جهاز الخدمة المدنية، بحاجة إلى الاطلاع على التجارب الناجحة في دول المنطقة، بجانب القيام بزيارات ميدانية ولقاءات مباشرة مع مسؤولي المؤسسات الحكومية، وحتى الاجتماع المشترك مع قيادات إدارات الموارد البشرية، لتبادل الأفكار والمرئيات، والوقوف على الاحتياجات والمتطلبات، ووحدة الرؤية والهدف، وهي أمور أفضل من البقاء في المكاتب والاعتماد على التقارير فقط.
نقطة مهمة جدا، أتمنى أن تكون من صلب اهتمامات رئيس جهاز الخدمة المدنية، ومع الاهتمام بتطبيق القانون وزيادة الوعي الوظيفي، أن يتم تعزيز مفهوم ومبدأ الولاء المؤسسي، وتجنب الاحتراق الوظيفي، وضرورة تصحيح مفهوم أن إدارة الموارد البشرية «سيف مسلط على الموظفين»، وأهمية تعزيز ثقافة التنافسية والتشجيع والمكافآت، بجانب تفعيل الخطوط الساخنة للتظلمات والشكاوى والبلاغات الإدارية، مع تطبيق فكرة «التدريب على رأس العمل» بالتعاون مع معهد البحرين للإدارة العامة، بدلا من التركيز على التدريب والتطوير النظري فقط.
وسيبقى المحك الأهم، وما ينتظر الناس، هو المزيد من الشفافية في نظام الشواغر، ودعم مسألة التوظيف للبحرينيين، والتعاون مع المؤسسات والوزارات والهيئات في تطوير الهياكل الوظيفية، وأمور عديدة.. نثق بأنها ستكون من أولويات رئيس جهاز الخدمة المدنية خلال الفترة المقبلة.. وبالله التوفيق.
ملاحظة واجبة:
مع إعلان المجالس البلدية بالاستعداد لموسم الأمطار.. نتمنى لهم النجاح والتوفيق كما في العام الماضي.. وتجنب تكرار «صور» الخوض في البرك والتجمعات المائية و«النقع».
آخر السطر:
مشاركة الفنان الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة في المعرض الدولي، الذي يقام أمام أهرامات الجيزة في جمهورية مصر العربية، وتقديمه مجموعة من الأعمال الفنية التشكيلية بعنوان «أجزاء من متاهة» تمثلت في عرض 12 مجسما فنيا.. مشاركة متميزة، لفتت أنظار المشاركين والمنظمين، ونالت إعجاب المتابعين والزائرين.. الثقافة والفنون والإبداع، مجالات حضارية، تعكس تقدم وتطور المجتمع البحريني.
MENAFN31102023000055011008ID1107348654
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.