31 صحفيا لقوا حتفهم في الحرب على غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قالت منظمة غير حكومية إن ما لا يقل عن 31 صحافيا لقوا حتفهم في الحرب على قطاع غزة.
وأوضحت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها في الولايات المتحدة، أن من بين الصحفيين 26 فلسطينيا وأربعة إسرائيليين ولبنانيا. وقالت اللجنة إن ثمانية صحفيين أصيبوا، وما يزال تسعة آخرون مفقودين أو تم احتجازهم. كما تشير تقارير غير رسمية إلى وقوع حالات أخرى من الوفيات، والاختفاء، وتهديدات للصحفيين وتضرر مكاتب إعلامية وأماكن إقامة الصحفيين. وكتبت اللجنة في بيان لها «الصحفيون في أنحاء المنطقة يقدمون تضحيات كبيرة لتغطية هذا الصراع المرير». وأضاف البيان «هؤلاء المتواجدون في غزة بوجه خاص تكبدوا وما زالوا يتكبدون ثمنا باهظا غير مسبوق، ويواجهون تهديدات متسارعة. وفقد الكثيرون زملاءهم وأسرهم ومنشآت اعلامية، كما فروا سعيا للوصول لمكان آمن في الوقت الذي لا يوجد فيه ملاذ آمن أو طريق للخروج». وقد نشرت اللجنة قائمة بعدد حالات الوفاة والاصابات المؤكدة، وتشمل العاملين في المواقع الإلكترونية الاخبارية والوكالات بالإضافة إلى شبكات الاذاعة والتلفزيون.
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