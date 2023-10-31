31 صحفيا لقوا حتفهم في الحرب على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬لجنة‭ ‬حماية‭ ‬الصحفيين،‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الصحفيين‭ ‬26‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وأربعة‭ ‬إسرائيليين‭ ‬ولبنانيا‭. ‬وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬إن‭ ‬ثمانية‭ ‬صحفيين‭ ‬أصيبوا،‭ ‬وما‭ ‬يزال‭ ‬تسعة‭ ‬آخرون‭ ‬مفقودين‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬احتجازهم‭. ‬كما‭ ‬تشير‭ ‬تقارير‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬حالات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الوفيات،‭ ‬والاختفاء،‭ ‬وتهديدات‭ ‬للصحفيين‭ ‬وتضرر‭ ‬مكاتب‭ ‬إعلامية‭ ‬وأماكن‭ ‬إقامة‭ ‬الصحفيين‭. ‬وكتبت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬‮«‬الصحفيون‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬يقدمون‭ ‬تضحيات‭ ‬كبيرة‭ ‬لتغطية‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬المرير‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬المتواجدون‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بوجه‭ ‬خاص‭ ‬تكبدوا‭ ‬وما‭ ‬زالوا‭ ‬يتكبدون‭ ‬ثمنا‭ ‬باهظا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬ويواجهون‭ ‬تهديدات‭ ‬متسارعة‭. ‬وفقد‭ ‬الكثيرون‭ ‬زملاءهم‭ ‬وأسرهم‭ ‬ومنشآت‭ ‬اعلامية،‭ ‬كما‭ ‬فروا‭ ‬سعيا‭ ‬للوصول‭ ‬لمكان‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬فيه‭ ‬ملاذ‭ ‬آمن‭ ‬أو‭ ‬طريق‭ ‬للخروج‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬نشرت‭ ‬اللجنة‭ ‬قائمة‭ ‬بعدد‭ ‬حالات‭ ‬الوفاة‭ ‬والاصابات‭ ‬المؤكدة،‭ ‬وتشمل‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الاخبارية‭ ‬والوكالات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شبكات‭ ‬الاذاعة‭ ‬والتلفزيون‭.‬