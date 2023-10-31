Wednesday, 01 November 2023 05:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


31 صحفيا لقوا حتفهم في الحرب على غزة

10/31/2023 7:06:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬31‭ ‬صحافيا‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وأوضحت‭ ‬لجنة‭ ‬حماية‭ ‬الصحفيين،‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الصحفيين‭ ‬26‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وأربعة‭ ‬إسرائيليين‭ ‬ولبنانيا‭. ‬وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬إن‭ ‬ثمانية‭ ‬صحفيين‭ ‬أصيبوا،‭ ‬وما‭ ‬يزال‭ ‬تسعة‭ ‬آخرون‭ ‬مفقودين‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬احتجازهم‭. ‬كما‭ ‬تشير‭ ‬تقارير‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬حالات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الوفيات،‭ ‬والاختفاء،‭ ‬وتهديدات‭ ‬للصحفيين‭ ‬وتضرر‭ ‬مكاتب‭ ‬إعلامية‭ ‬وأماكن‭ ‬إقامة‭ ‬الصحفيين‭. ‬وكتبت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬‮«‬الصحفيون‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬يقدمون‭ ‬تضحيات‭ ‬كبيرة‭ ‬لتغطية‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬المرير‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬هؤلاء‭ ‬المتواجدون‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بوجه‭ ‬خاص‭ ‬تكبدوا‭ ‬وما‭ ‬زالوا‭ ‬يتكبدون‭ ‬ثمنا‭ ‬باهظا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬ويواجهون‭ ‬تهديدات‭ ‬متسارعة‭. ‬وفقد‭ ‬الكثيرون‭ ‬زملاءهم‭ ‬وأسرهم‭ ‬ومنشآت‭ ‬اعلامية،‭ ‬كما‭ ‬فروا‭ ‬سعيا‭ ‬للوصول‭ ‬لمكان‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬فيه‭ ‬ملاذ‭ ‬آمن‭ ‬أو‭ ‬طريق‭ ‬للخروج‮»‬‭. ‬وقد‭ ‬نشرت‭ ‬اللجنة‭ ‬قائمة‭ ‬بعدد‭ ‬حالات‭ ‬الوفاة‭ ‬والاصابات‭ ‬المؤكدة،‭ ‬وتشمل‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الاخبارية‭ ‬والوكالات‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬شبكات‭ ‬الاذاعة‭ ‬والتلفزيون‭.‬

MENAFN31102023000055011008ID1107348652

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث