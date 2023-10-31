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إسرائيل تختفي من خرائط أكبر المنصات الإلكترونية في الصين

10/31/2023 7:06:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬‭ ‬الأمريكية،‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مستخدمي‭ ‬الإنترنت،‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬العثور‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬الخرائط‭ ‬الرقمية‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬منصات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬بايدو‭ ‬وعلي‭ ‬بابا‭. ‬

وبحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬فإن‭ ‬خرائط‭ ‬بايدو‭ ‬باللغة‭ ‬الصينية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تظهر‭ ‬حدود‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬والأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المدن‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

ولم‭ ‬تعد‭ ‬خدمة‭ ‬ «Amap» ‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬علي‭ ‬بابا‭ ‬تعرض‭ ‬اسم‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬خرائطها‭. ‬ووفقا‭ ‬للتقرير،‭ ‬فإن‭ ‬المنصة‭ ‬معروفة‭ ‬عادة‭ ‬باهتمامها‭ ‬بالتفاصيل،‭ ‬حتى‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬تصنيفها‭ ‬بوضوح‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الصغيرة‭ ‬مثل‭ ‬لوكسمبورج‭. ‬ولم‭ ‬تستجب‭ ‬الشركات‭ ‬لطلبات‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬للتعليق‭. ‬

ووفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬وول‭ ‬ستريت‭ ‬جورنال‮»‬،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬متى‭ ‬اختفى‭ ‬اسم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالضبط‭ ‬من‭ ‬خرائطهم،‭ ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬مستخدمي‭ ‬الويب‭ ‬يناقشون‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬منذ‭ ‬تصاعد‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬

ووفقا‭ ‬لتقارير‭ ‬محلية،‭ ‬فقد‭ ‬امتلأت‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت‭ ‬الصينية‭ ‬بالتعليقات‭ ‬المعادية‭ ‬للكيان‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬السبب‭ ‬وراء‭ ‬اختفاء‭ ‬اسم‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬الخرائط‭. ‬

واضطرت‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬مؤخرًا‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬قسم‭ ‬التعليقات‭ ‬ضمن‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬منصة Weibo الصينية‭ ‬الشبيهة‭ ‬بـ«إكس‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬اللفظية‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭.‬

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