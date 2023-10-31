ملكة إسبانيا المقبلة الأميرة ليونور تؤدي اليمين بعد بلوغها الـ18

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أدت وريثة العرش الإسباني، ولية العهد الأميرة ليونور، أمس الثلاثاء، يمين الولاء لدستور البلاد
بعدما بلغت الـ18 من عمرها. وقالت ليونور أمام مجلس النواب في مدريد أمس الثلاثاء، «أقسم أن أمارس واجباتي بضمير حي وأن اتمسك بالدستور والقوانين واحترم حقوق المواطنين ومناطق الحكم الذاتي وأن أبقى مخلصة للملك».
وأعقب أداء القسم تصفيق استمر طويلا.
وإذا ما خلفت الأميرة والدها الملك فيليبي السادس في نهاية المطاف، فستصبح أول امرأة تحكم إسبانيا منذ عام 1868. ومن المقرر في فترة ما بعد الظهر أن يتم تقليد الابنة الكبرى للملك فيليبي والملكة ليتيزيا وسام طوق تشارلز الثالث، في القصر الملكي، وهو أعلى وسام مدني في إسبانيا. وتردد أنه جرى توجيه دعوة لجد ليونور المثير للجدل، الملك السابق خوان كارلوس، الذي يعيش في المنفى بأبو ظبي منذ أغسطس 2020، فقط لحضور حفل عيد ميلاد الأميرة المسائي، الخاص، في قصر باردو في مدريد.
MENAFN31102023000055011008ID1107348650
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.