ملكة إسبانيا المقبلة الأميرة ليونور تؤدي اليمين بعد بلوغها الـ18

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وأعقب‭ ‬أداء‭ ‬القسم‭ ‬تصفيق‭ ‬استمر‭ ‬طويلا‭. ‬

وإذا‭ ‬ما‭ ‬خلفت‭ ‬الأميرة‭ ‬والدها‭ ‬الملك‭ ‬فيليبي‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬فستصبح‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تحكم‭ ‬إسبانيا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1868‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تقليد‭ ‬الابنة‭ ‬الكبرى‭ ‬للملك‭ ‬فيليبي‭ ‬والملكة‭ ‬ليتيزيا‭ ‬وسام‭ ‬طوق‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الملكي،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬وسام‭ ‬مدني‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭. ‬وتردد‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬توجيه‭ ‬دعوة‭ ‬لجد‭ ‬ليونور‭ ‬المثير‭ ‬للجدل،‭ ‬الملك‭ ‬السابق‭ ‬خوان‭ ‬كارلوس،‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬المنفى‭ ‬بأبو‭ ‬ظبي‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬2020،‭ ‬فقط‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬الأميرة‭ ‬المسائي،‭ ‬الخاص،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باردو‭ ‬في‭ ‬مدريد‭. ‬