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ملكة إسبانيا المقبلة الأميرة ليونور تؤدي اليمين بعد بلوغها الـ18

10/31/2023 7:06:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أدت‭ ‬وريثة‭ ‬العرش‭ ‬الإسباني،‭ ‬ولية‭ ‬العهد‭ ‬الأميرة‭ ‬ليونور،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬يمين‭ ‬الولاء‭ ‬لدستور‭ ‬البلاد‭
‬بعدما‭ ‬بلغت‭ ‬الـ18‭ ‬من‭ ‬عمرها‭. ‬وقالت‭ ‬ليونور‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬‮«‬أقسم‭ ‬أن‭ ‬أمارس‭ ‬واجباتي‭ ‬بضمير‭ ‬حي‭ ‬وأن‭ ‬اتمسك‭ ‬بالدستور‭ ‬والقوانين‭ ‬واحترم‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬ومناطق‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬وأن‭ ‬أبقى‭ ‬مخلصة‭ ‬للملك‮»‬‭.‬

‭ ‬وأعقب‭ ‬أداء‭ ‬القسم‭ ‬تصفيق‭ ‬استمر‭ ‬طويلا‭. ‬

وإذا‭ ‬ما‭ ‬خلفت‭ ‬الأميرة‭ ‬والدها‭ ‬الملك‭ ‬فيليبي‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف،‭ ‬فستصبح‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تحكم‭ ‬إسبانيا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1868‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تقليد‭ ‬الابنة‭ ‬الكبرى‭ ‬للملك‭ ‬فيليبي‭ ‬والملكة‭ ‬ليتيزيا‭ ‬وسام‭ ‬طوق‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الملكي،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬وسام‭ ‬مدني‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭. ‬وتردد‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬توجيه‭ ‬دعوة‭ ‬لجد‭ ‬ليونور‭ ‬المثير‭ ‬للجدل،‭ ‬الملك‭ ‬السابق‭ ‬خوان‭ ‬كارلوس،‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬المنفى‭ ‬بأبو‭ ‬ظبي‭ ‬منذ‭ ‬أغسطس‭ ‬2020،‭ ‬فقط‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬الأميرة‭ ‬المسائي،‭ ‬الخاص،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬باردو‭ ‬في‭ ‬مدريد‭. ‬

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