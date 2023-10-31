اليوم.. نسيم ((الأهلية)) يحتضن أصبوحة شعرية بإدارة الأديبة الناقدة رفيقة رجب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يستضيف مركز اللغة العربية والدراسات الشرق أوسطية بالجامعة الأهلية صباح اليوم الأربعاء الشاعرات البحرينيات الدكتورة نبيلة زباري والمحامية هنادي الجودر والإعلامية سبيكة الشحي، فيما تدير الاصبوحة وتعلق على المشاركات الشعرية فيها أستاذة اللغة والأدب بالجامعة الأهلية الدكتورة رفيقة رجب.
ودعا مدير مركز اللغة العربية والدراسات الشرق أوسطية الدكتور علي فرحان جمهور طلبة الجامعة وأساتذتها والمهتمين بالأدب والشعر من عموم الجمهور إلى حضور الأصبوحة وفعالياتها، حيث تبدأ الاصبوحة تحت عنوان »نسيم القوافي« عند الساعة 12:00 ظهرا بالقاعة الرئيسية في حرم الجامعة الأهلية بالمنامة.
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