اليوم.. نسيم ((الأهلية)) يحتضن أصبوحة شعرية بإدارة الأديبة الناقدة رفيقة رجب

ودعا‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬والدراسات‭ ‬الشرق‭ ‬أوسطية‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬فرحان‭ ‬جمهور‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬وأساتذتها‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالأدب‭ ‬والشعر‭ ‬من‭ ‬عموم‭ ‬الجمهور‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬الأصبوحة‭ ‬وفعالياتها،‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬الاصبوحة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮»‬نسيم‭ ‬القوافي‮«‬‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬00‭ ‬ظهرا‭ ‬بالقاعة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬بالمنامة‭. ‬

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