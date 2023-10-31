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اليوم.. نسيم ((الأهلية)) يحتضن أصبوحة شعرية بإدارة الأديبة الناقدة رفيقة رجب

10/31/2023 7:06:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يستضيف‭ ‬مركز‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬والدراسات‭ ‬الشرق‭ ‬أوسطية‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الشاعرات‭ ‬البحرينيات‭ ‬الدكتورة‭ ‬نبيلة‭ ‬زباري‭ ‬والمحامية‭ ‬هنادي‭ ‬الجودر‭ ‬والإعلامية‭ ‬سبيكة‭ ‬الشحي،‭ ‬فيما‭ ‬تدير‭ ‬الاصبوحة‭ ‬وتعلق‭ ‬على‭ ‬المشاركات‭ ‬الشعرية‭ ‬فيها‭ ‬أستاذة‭ ‬اللغة‭ ‬والأدب‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬الدكتورة‭ ‬رفيقة‭ ‬رجب‭.‬

ودعا‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬والدراسات‭ ‬الشرق‭ ‬أوسطية‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬فرحان‭ ‬جمهور‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬وأساتذتها‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالأدب‭ ‬والشعر‭ ‬من‭ ‬عموم‭ ‬الجمهور‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬الأصبوحة‭ ‬وفعالياتها،‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬الاصبوحة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮»‬نسيم‭ ‬القوافي‮«‬‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬00‭ ‬ظهرا‭ ‬بالقاعة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬حرم‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬بالمنامة‭. ‬

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