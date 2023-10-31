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احتفالية السفارة الكورية لدى المملكة باليوم الوطني لبلادها

10/31/2023 7:06:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) احتفلت‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬ضمن‭ ‬حضور‭ ‬ضم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الحكوميين‭ ‬ولفيف‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬المجتمع‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جمهور‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬وأصدقاء‭ ‬السفارة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ4335‭ ‬للمناسبة‭ ‬التاريخية‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬راديسون‭ ‬بلو‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الموافق‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬

وقبل‭ ‬ولوجه‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬الترحيبي‭ ‬لضيوف‭ ‬السفارة،‭ ‬فإن‭ ‬السفير‭ ‬الكوري‭ ‬هيونساغ‭ ‬كو‭ ‬تقدم‭ ‬بتعازيه‭ ‬للضحايا‭ ‬الأبرياء‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬إثر‭ ‬الصراع‭ ‬المسلح‭ ‬الإسرائيلي‭ - ‬حماس،‭ ‬داعيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬لتخفيف‭ ‬التصعيد‭ ‬وايصال‭ ‬الاغاثات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬محتاجيها‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬فرصة‭ ‬ممكنة‭.‬



ثم‭ ‬قدّم‭ ‬السفير‭ ‬لفتة‭ ‬تاريخية‭ ‬عن‭ ‬الذكرى‭ ‬التي‭ ‬يحتفي‭ ‬بها‭ ‬الكوريون‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬اكتوبر‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬سنة‭ ‬مستعرضا‭ ‬معها‭ ‬ما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

ووصف‭ ‬السفير‭ ‬الكوري‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الترحيبية‭ ‬الذكرى‭ ‬الرابعة‭ ‬والسبعين‭ ‬منذ‭ ‬انشاء‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مستمرة‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‮»‬‭ ‬وعبّر‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القرار‭ ‬الملكي‭ ‬الأخير‭ ‬بإنشاء‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬



وشارك‭ ‬السفير‭ ‬الجمهور‭ ‬بمصطلح‭ ‬الروح‭ ‬الجوهرية‭ ‬للمجتمع‭ ‬الكوري‭ ‬‮«‬أفد‭ ‬البشرية‭ ‬جمعاء‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعده‭ ‬الكوريون‭ ‬المثل‭ ‬الأعلى‭ ‬لروحية‭ ‬الأمة‭ ‬وأيضا‭ ‬السمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالرؤية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬طرحتها‭ ‬الحكومة‭ ‬تحت‭ ‬رئاسة‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬يون‭ ‬سوك‭ ‬يول‭ ‬لتصبح‭ ‬به‭ ‬الجمهورية‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬محورية‭ ‬عالمية‮»‬‭ ‬مساهمة‭ ‬في‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬والحريات‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

وبعد‭ ‬الكلمة‭ ‬الترحيبية،‭ ‬دعا‭ ‬السفير‭ ‬الكوري‭ ‬كو‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والسفراء‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬تقطيع‭ ‬كعك‭ ‬الاحتفال‭ ‬والتقاط‭ ‬صورة‭ ‬جماعية‭.‬



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