احتفالية السفارة الكورية لدى المملكة باليوم الوطني لبلادها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقبل‭ ‬ولوجه‭ ‬في‭ ‬خطابه‭ ‬الترحيبي‭ ‬لضيوف‭ ‬السفارة،‭ ‬فإن‭ ‬السفير‭ ‬الكوري‭ ‬هيونساغ‭ ‬كو‭ ‬تقدم‭ ‬بتعازيه‭ ‬للضحايا‭ ‬الأبرياء‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬إثر‭ ‬الصراع‭ ‬المسلح‭ ‬الإسرائيلي‭ - ‬حماس،‭ ‬داعيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬لتخفيف‭ ‬التصعيد‭ ‬وايصال‭ ‬الاغاثات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬محتاجيها‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬فرصة‭ ‬ممكنة‭.‬







ثم‭ ‬قدّم‭ ‬السفير‭ ‬لفتة‭ ‬تاريخية‭ ‬عن‭ ‬الذكرى‭ ‬التي‭ ‬يحتفي‭ ‬بها‭ ‬الكوريون‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬اكتوبر‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬سنة‭ ‬مستعرضا‭ ‬معها‭ ‬ما‭ ‬تزخر‭ ‬به‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

ووصف‭ ‬السفير‭ ‬الكوري‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬الترحيبية‭ ‬الذكرى‭ ‬الرابعة‭ ‬والسبعين‭ ‬منذ‭ ‬انشاء‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مستمرة‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‮»‬‭ ‬وعبّر‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬القرار‭ ‬الملكي‭ ‬الأخير‭ ‬بإنشاء‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬







وشارك‭ ‬السفير‭ ‬الجمهور‭ ‬بمصطلح‭ ‬الروح‭ ‬الجوهرية‭ ‬للمجتمع‭ ‬الكوري‭ ‬‮«‬أفد‭ ‬البشرية‭ ‬جمعاء‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعده‭ ‬الكوريون‭ ‬المثل‭ ‬الأعلى‭ ‬لروحية‭ ‬الأمة‭ ‬وأيضا‭ ‬السمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بالرؤية‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬طرحتها‭ ‬الحكومة‭ ‬تحت‭ ‬رئاسة‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬يون‭ ‬سوك‭ ‬يول‭ ‬لتصبح‭ ‬به‭ ‬الجمهورية‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬محورية‭ ‬عالمية‮»‬‭ ‬مساهمة‭ ‬في‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬والحريات‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

وبعد‭ ‬الكلمة‭ ‬الترحيبية،‭ ‬دعا‭ ‬السفير‭ ‬الكوري‭ ‬كو‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬والسفراء‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬تقطيع‭ ‬كعك‭ ‬الاحتفال‭ ‬والتقاط‭ ‬صورة‭ ‬جماعية‭.‬





