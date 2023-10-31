احتفالية السفارة الكورية لدى المملكة باليوم الوطني لبلادها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفلت سفارة جمهورية كوريا ضمن حضور ضم عددا من كبار المسؤولين الحكوميين ولفيف من ممثلي المجتمع الدبلوماسي في المملكة، بالإضافة إلى جمهور كبير من رجال الأعمال وأصدقاء السفارة بمناسبة الذكرى الـ4335 للمناسبة التاريخية في فندق راديسون بلو يوم أمس الموافق 31 أكتوبر 2023.
وقبل ولوجه في خطابه الترحيبي لضيوف السفارة، فإن السفير الكوري هيونساغ كو تقدم بتعازيه للضحايا الأبرياء الذين سقطوا إثر الصراع المسلح الإسرائيلي - حماس، داعيا في الوقت ذاته إلى اتخاذ جميع الإجراءات لتخفيف التصعيد وايصال الاغاثات الإنسانية إلى محتاجيها في أسرع فرصة ممكنة.
ثم قدّم السفير لفتة تاريخية عن الذكرى التي يحتفي بها الكوريون في الثالث من شهر اكتوبر منذ ما يزيد على أربعة آلاف سنة مستعرضا معها ما تزخر به العلاقات الثنائية القائمة بين جمهورية كوريا ومملكة البحرين.
ووصف السفير الكوري في كلمته الترحيبية الذكرى الرابعة والسبعين منذ انشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بأنها «مستمرة النمو والتطور» وعبّر عن تطلعه إلى المزيد من التقدم والازدهار في العلاقات الثنائية في ظل القرار الملكي الأخير بإنشاء سفارة مملكة البحرين في جمهورية كوريا وعدد من الجهود القائمة بين البلدين.
وشارك السفير الجمهور بمصطلح الروح الجوهرية للمجتمع الكوري «أفد البشرية جمعاء» الذي يعده الكوريون المثل الأعلى لروحية الأمة وأيضا السمة الخاصة بالرؤية الوطنية التي طرحتها الحكومة تحت رئاسة فخامة الرئيس يون سوك يول لتصبح به الجمهورية «دولة محورية عالمية» مساهمة في إحلال السلام والحريات والازدهار في العالم.
وبعد الكلمة الترحيبية، دعا السفير الكوري كو كبار الشخصيات والسفراء من الحضور إلى تقطيع كعك الاحتفال والتقاط صورة جماعية.
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