مواجهة يونايتد ونيوكاسل الأبرز في كأس الرابطة الإنجليزية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأحرز‭ ‬يونايتد‭ ‬اللقب‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬حارماً‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬تتويجه‭ ‬الكبير‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1955‭ ‬حين‭ ‬أحرز‭ ‬لقب‭ ‬الكأس‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الـ«ماغبايز‮»‬‭ ‬منشغلون‭ ‬ذهنياً‭ ‬بفكرة‭ ‬تحقيق‭ ‬الثأر‭ ‬من‭ ‬مضيفيهم‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬شدد‭ ‬مدربهم‭ ‬إدي‭ ‬هاو‭. ‬

وتبدو‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬للعودة‭ ‬من‭ ‬‮«‬مسرح‭ ‬الأحلام‮»‬‭ ‬ببطاقة‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الوضع‭ ‬المعنوي‭ ‬الصعب‭ ‬لفريق‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ،‭ ‬بعد‭ ‬الهزيمة‭ ‬المذلة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬اللدود‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬0‭-‬3‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭. ‬

بالنسبة‭ ‬لهاو،‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬الثأر‭ ‬لأن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬ما‭ ‬نشعر‭ ‬به‭ ‬فيما‭ ‬أجلس‭ ‬هنا‭. ‬مشاعرنا‭ ‬مركّزة‭ ‬على‭ ‬محاولة‭ ‬التحضير‭ ‬والفوز‭ ‬بالمباراة‭. ‬فوز‭ ‬واحد‭ ‬وسنتأهل‭ ‬لربع‭ ‬نهائي‭ ‬المسابقة‮»‬‭. ‬

ورغم‭ ‬المستوى‭ ‬المتأرجح‭ ‬الذي‭ ‬يقدّمه‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬رأى‭ ‬هاو‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬مازالوا‭ ‬يقاتلون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هدف،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حققوا‭ ‬بعض‭ ‬النتائج‭ ‬الجيدة‭ ‬جداً‭ ‬مؤخراً‭ ‬وفازوا‭ ‬ببعض‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭. ‬أظهروا‭ ‬شخصية‭ ‬وروحا‭ ‬جيدة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬اللحظات‭ ‬الصعبة‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التحديات‮»‬‭.‬

ورأى‭ ‬أن‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأحد‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬صعبة‭ ‬بل‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تلعب‭ ‬ضد‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬دائماً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬مباريات‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭. ‬عندما‭ ‬تخوض‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الكأس،‭ ‬فإنك‭ ‬تترك‭ ‬ذلك‭ (‬الخسارة‭) ‬خلفك‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬ما‭. ‬هذه‭ ‬مواجهة‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬وأنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬كلا‭ ‬الفريقين‭ ‬سيكون‭ ‬لديه‭ ‬الحافز‭ ‬لمحاولة‭ ‬الفوز‮»‬‭. ‬

ويمني‭ ‬نيوكاسل‭ ‬النفس‭ ‬بالتخلص‭ ‬من‭ ‬عقدته‭ ‬على‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يخرج‭ ‬فائزاً‭ ‬منذ‭ ‬ديسمبر‭ ‬2013،‭ ‬حين‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬1‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭. ‬

وبعد‭ ‬بداية‭ ‬متعثرة،‭ ‬دخل‭ ‬نيوكاسل‭ ‬تدريجياً‭ ‬في‭ ‬الأجواء‭ ‬وحقق‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الجيدة‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬ما‭ ‬سمح‭ ‬له‭ ‬بالتواجد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬السبت‭. ‬





‮«‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬اللكمات‮»‬‭ ‬

ويعاني‭ ‬نيوكاسل‭ ‬من‭ ‬كثرة‭ ‬الإصابات‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬والضربة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬بعد‭ ‬إيقاف‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الجديد‭ ‬الإيطالي‭ ‬ساندرو‭ ‬تونالي‭ ‬لعشرة‭ ‬أشهر‭ ‬بسبب‭ ‬المراهنات‭ ‬غير‭ ‬الشرعية،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬هاو‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬صعب‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يشارك‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭. ‬

لكنه‭ ‬شدّد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التأقلم‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬و«عليك‭ ‬فحسب‭ ‬أن‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬اللكمات،‭ ‬تمتص‭ ‬الضربات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬سنحاول‭ ‬القيام‭ ‬به‭. ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬مثالياً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬ينتظرنا‭. ‬إنه‭ ‬شعور‭ ‬مختلف‭ ‬تماماً‭ ‬عن‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬بإمكاننا‭ ‬ربما‭ ‬استيعاب‭ ‬تلك‭ ‬الضربات‭ ‬بشكل‭ ‬أسهل‭ ‬قليلاً‭ ‬لكوننا‭ ‬كنا‭ ‬نلعب‭ (‬مباراة‭) ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬الى‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬

وتابع‭: ‬‮«‬لسنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬الآن،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سنحتاج‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬وهذه‭ ‬الرسالة‭ ‬الأساسية‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أعتقد‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬قليلاً‮»‬‭. ‬

ويأمل‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكرّر‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬حين‭ ‬أقصى‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬سبتمبر‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬ما‭ ‬سيزيد‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬الذي‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬تفاؤله‭ ‬الأحد‭ ‬رغم‭ ‬تلقي‭ ‬فريقه‭ ‬خمس‭ ‬هزائم‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭. ‬

وقال‭ ‬الهولندي‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬يتعلق‭ ‬بما‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬سابقاً‭ ‬عن‭ ‬سير‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭: ‬إن‭ ‬المباريات‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬سيتي‭ ‬‮«‬فزنا‭ ‬بها‭ ‬والروح‭ ‬القتالية‭ ‬كانت‭ ‬جيدة‭ ‬جداً‭. ‬لذلك،‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الى‭ ‬الأفضل‭. ‬كانت‭ ‬البداية‭ ‬صعبة‭ ‬لكننا‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬طريقنا‭ ‬للتقدّم،‭ ‬وأنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬سنكون‭ ‬أقوى‭ ‬عندما‭ ‬نتعافى‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭. ‬لذلك،‭ ‬علينا‭ ‬التحلي‭ ‬بالصبر‭ ‬لكني‭ ‬سعيد‭ ‬ببعض‭ ‬التبديلات،‭ ‬وعودة‭ ‬بعض‭ ‬المصابين،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬فريقنا‭ ‬أقوى‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬خروج‭ ‬سيتي‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬وحتمية‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬نيوكاسل‭ ‬أو‭ ‬يونايتد،‭ ‬بات‭ ‬أرسنال‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬وليفربول‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬لإحراز‭ ‬اللقب،‭ ‬لكن‭ ‬عليهما‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المباريات‭ ‬الواحدة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬حيث‭ ‬يلعبان‭ ‬خارج‭ ‬الديار،‭ ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬والثاني‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭. ‬

أما‭ ‬تشلسي‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬الأمرّين‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشواره‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماوريسيو‭ ‬بوكيتينو،‭ ‬فيلعب‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬بلاكبيرن‭ ‬روفرز‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬تشامبيونشيب‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬شاقة‭ ‬جداً‭ ‬نتيجة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المواجهات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز،‭ ‬أولها‭ ‬الإثنين‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬جاره‭ ‬توتنهام‭ ‬المتصدر،‭ ‬وبعدها‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي،‭ ‬نيوكاسل‭ ‬ثم‭ ‬برايتون‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭. ‬



