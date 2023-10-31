المـرشـحـة الـوحـيدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬اختار‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬الحالي،‭ ‬الملف‭ ‬الثلاثي‭ ‬للمغرب‭ ‬وإسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬لاستضافة‭ ‬نسخة‭ ‬2030،‭ ‬مع‭ ‬اقامة‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬ضمن‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬الارجنتين‭ ‬والاوروغواي‭ ‬والبارغواي‭ ‬احتفالا‭ ‬بالذكرى‭ ‬المئوية‭ ‬لاقامة‭ ‬النسخة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬1930‭ ‬في‭ ‬الاوروغواي‭ ‬تحديدا،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬نسخة‭ ‬2026‭ ‬ستستضيفها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬كندا‭ ‬والمكسيك‭. ‬

وقال‭ ‬فيفا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬كما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬اللوائح‭ ‬التي‭ ‬صادق‭ ‬عليها‭ ‬مجلس‭ ‬فيفا،‭ ‬ستطلق‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬عملية‭ ‬الترشح‭ ‬لاستضافة‭ ‬نسختي‭ ‬2030‭ ‬و2034‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬تقييم‭ ‬معمق‭ ‬لملفات‭ ‬الترشح،‭ ‬بحيث‭ ‬يتوقّع‭ ‬إعلان‭ ‬الدولة‭/‬الدول‭ ‬المستضيفة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬فيفا‭ ‬المتوقع‭ ‬تنظيمه‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الاخير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬سيجري‭ ‬فيفا‭ ‬حواراً‭ ‬مباشراً‭ ‬مع‭ ‬الأطراف‭ ‬صاحبة‭ ‬ملفات‭ ‬الترشّح‭ ‬لضمان‭ ‬استلام‭ ‬ملفات‭ ‬مكتملة‭ ‬وشاملة‭ ‬وتقييمها‭ ‬بحسب‭ ‬متطلبات‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للاستضافة‭ ‬التي‭ ‬صادق‭ ‬عليها‭ ‬مجلس‭ ‬فيفا‭ ‬مسبقاً،‭ ‬وسيركز‭ ‬الحوار‭ ‬على‭ ‬ابرز‭ ‬المعايير‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬وخدمات‭ ‬والجانب‭ ‬التجاري‭ ‬والاستدامة‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬سينشر‭ ‬لاحقاً‭ ‬تقييمه‭ ‬وتقاريره،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تمت‭ ‬تلبية‭ ‬هذه‭ ‬المتطلبات،‭ ‬ستقوم‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬المجتمعة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬فيفا‭ ‬بتعيين‭ ‬الدولة‭/‬الدول‭ ‬المستضيفة‭ ‬لهاتين‭ ‬النسختين‭ ‬المتتاليتين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‮»‬‭.‬



