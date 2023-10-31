المـرشـحـة الـوحـيدة

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- Akhbar Al Khaleej) لوزان (سويسرا) - (أ ف ب): أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء ان السعودية هي المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم عام 2034 وبالتالي من المتوقع ان تُمنح رسميا هذا الشرف اواخر العام 2024 في حال تلبية جميع المعايير الفنية.
وكان الاتحاد الدولي اختار في الرابع من اكتوبر الحالي، الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030، مع اقامة 3 مباريات ضمن دور المجموعات في الارجنتين والاوروغواي والبارغواي احتفالا بالذكرى المئوية لاقامة النسخة الاولى من كأس العالم عام 1930 في الاوروغواي تحديدا، علماً ان نسخة 2026 ستستضيفها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.
وقال فيفا في بيان «كما هو منصوص عليه في اللوائح التي صادق عليها مجلس فيفا، ستطلق إدارة الاتحاد الدولي عملية الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم فضلاً عن عملية تقييم معمق لملفات الترشح، بحيث يتوقّع إعلان الدولة/الدول المستضيفة خلال مؤتمر فيفا المتوقع تنظيمه في الربع الاخير من عام 2024».
وأضاف البيان «سيجري فيفا حواراً مباشراً مع الأطراف صاحبة ملفات الترشّح لضمان استلام ملفات مكتملة وشاملة وتقييمها بحسب متطلبات الحد الأدنى للاستضافة التي صادق عليها مجلس فيفا مسبقاً، وسيركز الحوار على ابرز المعايير المعمول بها من بنية تحتية وخدمات والجانب التجاري والاستدامة وحقوق الإنسان»، مشيرا الى انه «سينشر لاحقاً تقييمه وتقاريره، وفي حال تمت تلبية هذه المتطلبات، ستقوم الاتحادات الوطنية المجتمعة في مؤتمر فيفا بتعيين الدولة/الدول المستضيفة لهاتين النسختين المتتاليتين من هذه البطولة بشكل رسمي».
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