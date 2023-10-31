المحرق والنجمة يفوزان في دوري عيسى بن راشد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تصوير - محمد سرحان ومحمد عبدالله
حقق فريق المحرق انتصاره الثاني على التوالي بتفوقه على فريق عالي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-19، 25-15، 25-20، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة المجموعة(أ)، وقادها الدوليان علي مكي الشيخ «أول» وعلي عبدالحميد «ثان» وأقيمت المباراة على صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
ولجأ الكابتن ياسين الميل مدرب المحرق إلى التغيير المبكر عند النتيجة 21-14 خلال الشوط الأول لإتاحة الفرصة لبدلائه بالمشاركة مستثمرا فارق النتيجة لفريقه.
وفي المباراة الثانية حصل فريق النجمة على أول ثلاث نقاط في أول ظهور رسمي له أمام اتحاد الريف ضمن المجموعة (ب) وبثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-20، 25-22، 25-16، في اللقاء الذي قاده الدوليان إبراهيم مرهون (أول) وأحمد القيم (ثان).
بغض النظر عن النتيجة التي خرج بها فريق النجمة، فإن اتحاد الريف واصل شبابه اللعب بثقة للمرة الثانية، وأخرجوا
المباراة من فتورها عندما تقدموا في الشوط الثاني 12-8 و14-11 غير أن خبرة عناصر النجمة كانت لها الكلمة في نهاية الطواف، إذ وضع خالد سعود بصمته على نهاية الشوط الثالث.
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