المحرق والنجمة يفوزان في دوري عيسى بن راشد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

حقق‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بتفوقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬25‭-‬15،‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المجموعة‭(‬أ‭)‬،‭ ‬وقادها‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬الشيخ‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬وعلي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬‮«‬ثان‮»‬‭ ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

ولجأ‭ ‬الكابتن‭ ‬ياسين‭ ‬الميل‭ ‬مدرب‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬التغيير‭ ‬المبكر‭ ‬عند‭ ‬النتيجة‭ ‬21‭-‬14‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لبدلائه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مستثمرا‭ ‬فارق‭ ‬النتيجة‭ ‬لفريقه‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬رسمي‭ ‬له‭ ‬أمام‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ (‬ب‭) ‬وبثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬25‭-‬16،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الدوليان‭ ‬إبراهيم‭ ‬مرهون‭ (‬أول‭) ‬وأحمد‭ ‬القيم‭ (‬ثان‭).‬

بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬خرج‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬النجمة،‭ ‬فإن‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬واصل‭ ‬شبابه‭ ‬اللعب‭ ‬بثقة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬وأخرجوا

المباراة‭ ‬من‭ ‬فتورها‭ ‬عندما‭ ‬تقدموا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬12‭-‬8‭ ‬و14‭-‬11‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬خبرة‭ ‬عناصر‭ ‬النجمة‭ ‬كانت‭ ‬لها‭ ‬الكلمة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف،‭ ‬إذ‭ ‬وضع‭ ‬خالد‭ ‬سعود‭ ‬بصمته‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭.‬