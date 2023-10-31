Wednesday, 01 November 2023 05:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المحرق والنجمة يفوزان في دوري عيسى بن راشد

10/31/2023 7:06:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭ - ‬محمد‭ ‬سرحان‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالله

حقق‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بتفوقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬25‭-‬15،‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المجموعة‭(‬أ‭)‬،‭ ‬وقادها‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬مكي‭ ‬الشيخ‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬وعلي‭ ‬عبدالحميد‭ ‬‮«‬ثان‮»‬‭ ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

ولجأ‭ ‬الكابتن‭ ‬ياسين‭ ‬الميل‭ ‬مدرب‭ ‬المحرق‭ ‬إلى‭ ‬التغيير‭ ‬المبكر‭ ‬عند‭ ‬النتيجة‭ ‬21‭-‬14‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لبدلائه‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مستثمرا‭ ‬فارق‭ ‬النتيجة‭ ‬لفريقه‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬حصل‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ظهور‭ ‬رسمي‭ ‬له‭ ‬أمام‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ (‬ب‭) ‬وبثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬25‭-‬16،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الدوليان‭ ‬إبراهيم‭ ‬مرهون‭ (‬أول‭) ‬وأحمد‭ ‬القيم‭ (‬ثان‭).‬

بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬خرج‭ ‬بها‭ ‬فريق‭ ‬النجمة،‭ ‬فإن‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬واصل‭ ‬شبابه‭ ‬اللعب‭ ‬بثقة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬وأخرجوا
المباراة‭ ‬من‭ ‬فتورها‭ ‬عندما‭ ‬تقدموا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬12‭-‬8‭ ‬و14‭-‬11‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬خبرة‭ ‬عناصر‭ ‬النجمة‭ ‬كانت‭ ‬لها‭ ‬الكلمة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الطواف،‭ ‬إذ‭ ‬وضع‭ ‬خالد‭ ‬سعود‭ ‬بصمته‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭.‬

MENAFN31102023000055011008ID1107348645

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث