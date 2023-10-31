الأفضل في آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الدوحة - (د ب أ): فاز السعودي سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي لكرة القدم بجائزة أفضل لاعب في آسيا أمس الثلاثاء،
فيما فازت الأسترالية سام كير بجائزة أفضل لاعبة، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السنوي 2022 الذي أقيم بالدوحة.
وأصبح الدوسري (32 عاما) الفائز الـ25 بالجائزة منذ إطلاقها عام 1994، كما أصبح سادس لاعب سعودي والخامس من الهلال الذي يفعل ذلك، وهو رقم قياسي من أي بلد وناد على التوالي.
وانضم الدوسري إلى الهلال عندما كان شاباً وارتقى بعد ذلك ليصبح من الأعمدة الرئيسية للفريق والمنتخب الوطني.
وتألق الدوسري في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، عندما سجل هدف الفوز 2/1 في المباراة أمام الأرجنتين التي توجت لاحقاً باللقب.
كما سجل الدوسري هدفاً آخر ضد المكسيك، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في نهائيات كأس العالم للاعب سعودي، بمجموع 3 أهداف، متساوياً مع الأسطورة سامي الجابر، الذي ظل رقمه ثابتاً منذ عام 2006.
وقاد الدوسري الهلال للتأهل لنهائي كأس العالم للأندية 2022، حيث سجل هدفين وصنع آخر عندما تغلب الفريق على فلامينجو البرازيلي 3/2 في قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022 في المغرب.
وعلى الصعيد المحلي، قاد الدوسري الهلال للفوز بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس الملك 2022-2023، كما سجل 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في ثماني مباريات ليقود الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الخامسة وهو رقم قياسي، حيث حصل الفريق السعودي على المركز الثاني في نسخة 2022
كما فازت الأسترالية سام كير بجائزة أفضل لاعبة في آسيا
وانضمت قائدة منتخب أستراليا ونجمة نادي تشيلسي، التي كانت حصلت على الجائزة للمرة الأولى عام 2017، إلى الأسطورتين اليابانيتين آيا مياما وهوماري ساوا، اللتين كانتا اللاعبتين الوحيدتين اللتين فازتا بالجائزة المرموقة أكثر من مرة.
وقالت كير عبر الفيديو في خطاب تسلم الجائزة تم نشره على الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: «أريد فقط أن أقول يا له من شرف أن أفوز بهذه الجائزة، وخاصة أمام بعض اللاعبات الرائعات المرشحات، لقد كان العام الماضي رائعاً بالنسبة إلي وإلى فريقي، وأريد فقط أن أشكر جميع زميلاتي في الفريق والمدربين وعائلتي وأصدقائي، شكراً جزيلاً لكم مرة أخرى».
وحصل الياباني هاجيمي مورياسو مدرب المنتخب الياباني على جائزة أفضل مدرب في آسيا عن فئة الرجال، فيما حصلت المدربة الصينية شوي كينجزيا مدربة المنتخب الصيني للسيدات على جائزة أفضل مدربة في آسيا.
وفاز الكوري الجنوبي كيم مين-جاي، لاعب بايرن ميونيخ الحالي ونابولي الإيطالي السابق، بجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة.
وحصل الياباني كوريو ماتسوكي على جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا، فيما حصلت اليابانية مايكا هامانو على جائزة أفضل لاعبة شابة.
كما فاز الإيراني مسلم أولادغوباد بجائزة أفضل لاعب في آسيا لكرة الصالات 2022.
كما منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جائزة ماسة الاتحاد للراحل سعود المهندي من قطر، والنائب السابق لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تقديراً لمساهماته البارزة في تطوير كرة القدم الآسيوية.
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