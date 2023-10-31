الأفضل في آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأصبح‭ ‬الدوسري‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬الفائز‭ ‬الـ25‭ ‬بالجائزة‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬عام‭ ‬1994،‭ ‬كما‭ ‬أصبح‭ ‬سادس‭ ‬لاعب‭ ‬سعودي‭ ‬والخامس‭ ‬من‭ ‬الهلال‭ ‬الذي‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬وناد‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وانضم‭ ‬الدوسري‭ ‬إلى‭ ‬الهلال‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬شاباً‭ ‬وارتقى‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬ليصبح‭ ‬من‭ ‬الأعمدة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للفريق‭ ‬والمنتخب‭ ‬الوطني‭.‬

وتألق‭ ‬الدوسري‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬عندما‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬2/1‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭ ‬التي‭ ‬توجت‭ ‬لاحقاً‭ ‬باللقب‭.‬

كما‭ ‬سجل‭ ‬الدوسري‭ ‬هدفاً‭ ‬آخر‭ ‬ضد‭ ‬المكسيك،‭ ‬ليعادل‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لأكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للاعب‭ ‬سعودي،‭ ‬بمجموع‭ ‬3‭ ‬أهداف،‭ ‬متساوياً‭ ‬مع‭ ‬الأسطورة‭ ‬سامي‭ ‬الجابر،‭ ‬الذي‭ ‬ظل‭ ‬رقمه‭ ‬ثابتاً‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2006‭.‬

وقاد‭ ‬الدوسري‭ ‬الهلال‭ ‬للتأهل‭ ‬لنهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬هدفين‭ ‬وصنع‭ ‬آخر‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬فلامينجو‭ ‬البرازيلي‭ ‬3‭/‬2‭ ‬في‭ ‬قبل‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬المغرب‭.‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي،‭ ‬قاد‭ ‬الدوسري‭ ‬الهلال‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬2021‭-‬2022‭ ‬وكأس‭ ‬الملك‭ ‬2022‭-‬2023،‭ ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬4‭ ‬أهداف‭ ‬وقدم‭ ‬3‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬ليقود‭ ‬الهلال‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬الفريق‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2022

كما‭ ‬فازت‭ ‬الأسترالية‭ ‬سام‭ ‬كير‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬آسيا

وانضمت‭ ‬قائدة‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬ونجمة‭ ‬نادي‭ ‬تشيلسي،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬إلى‭ ‬الأسطورتين‭ ‬اليابانيتين‭ ‬آيا‭ ‬مياما‭ ‬وهوماري‭ ‬ساوا،‭ ‬اللتين‭ ‬كانتا‭ ‬اللاعبتين‭ ‬الوحيدتين‭ ‬اللتين‭ ‬فازتا‭ ‬بالجائزة‭ ‬المرموقة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭.‬

وقالت‭ ‬كير‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬تسلم‭ ‬الجائزة‭ ‬تم‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬أقول‭ ‬يا‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬شرف‭ ‬أن‭ ‬أفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أمام‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبات‭ ‬الرائعات‭ ‬المرشحات،‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬رائعاً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬وإلى‭ ‬فريقي،‭ ‬وأريد‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬أشكر‭ ‬جميع‭ ‬زميلاتي‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬والمدربين‭ ‬وعائلتي‭ ‬وأصدقائي،‭ ‬شكراً‭ ‬جزيلاً‭ ‬لكم‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وحصل‭ ‬الياباني‭ ‬هاجيمي‭ ‬مورياسو‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬الرجال،‭ ‬فيما‭ ‬حصلت‭ ‬المدربة‭ ‬الصينية‭ ‬شوي‭ ‬كينجزيا‭ ‬مدربة‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬للسيدات‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدربة‭ ‬في‭ ‬آسيا‭.‬

وفاز‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬كيم‭ ‬مين‭-‬جاي،‭ ‬لاعب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الحالي‭ ‬ونابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬السابق،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬آسيوي‭ ‬محترف‭ ‬خارج‭ ‬القارة‭.‬

وحصل‭ ‬الياباني‭ ‬كوريو‭ ‬ماتسوكي‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬شاب‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬فيما‭ ‬حصلت‭ ‬اليابانية‭ ‬مايكا‭ ‬هامانو‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬شابة‭.‬

كما‭ ‬فاز‭ ‬الإيراني‭ ‬مسلم‭ ‬أولادغوباد‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬2022‭.‬

كما‭ ‬منح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬جائزة‭ ‬ماسة‭ ‬الاتحاد‭ ‬للراحل‭ ‬سعود‭ ‬المهندي‭ ‬من‭ ‬قطر،‭ ‬والنائب‭ ‬السابق‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬تقديراً‭ ‬لمساهماته‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية‭.‬