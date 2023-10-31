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حجز قضية المتهم بإشعال النار في منزل والده للحكم

10/31/2023 7:06:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حجزت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬جلسة‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬للحكم‭ ‬على‭ ‬شاب‭ ‬أشعل‭ ‬عمدا‭ ‬حريقا‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬يقطنه‭ ‬والده‭ ‬وشقيقته‭ ‬اثناء‭ ‬وجودهما‭ ‬زاعما‭ ‬حرق‭ ‬المنزل‭ ‬بسبب‭ ‬ارتكاب‭ ‬والده‭ ‬وشقيقته‭ ‬أعمال‭ ‬سحر‭ ‬له،‭ ‬حيث‭ ‬عرضته‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬طبيب‭ ‬نفسي‭ ‬للكشف‭ ‬على‭ ‬قواه‭ ‬العقلية‭ ‬وثبت‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عن‭ ‬أفعاله‭.‬

وكانت‭ ‬شقيقة‭ ‬المتهم‭ ‬قد‭ ‬قدمت‭ ‬بلاغا‭ ‬يفيد‭ ‬بأنها‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬كانت‭ ‬برفقة‭ ‬والدها‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬الشقة‭ ‬وسمعت‭ ‬أصوات‭ ‬تكسير‭ ‬وصراخ‭ ‬تصدر‭ ‬من‭ ‬غرفة‭ ‬المتهم،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬حضر‭ ‬لهما‭ ‬وكان‭ ‬يقول‭ ‬لهما‭ ‬إنهما‭ ‬سحراه،‭ ‬فرد‭ ‬عليه‭ ‬والدها‭ ‬بأنها‭ ‬هلوسات‭ ‬بسبب‭ ‬تعاطيه‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة؛‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الغضب‭ ‬وقام‭ ‬بالتلفظ‭ ‬عليهما‭ ‬بألفاظ‭ ‬مسيئة‭ ‬وهددهما‭ ‬بأنه‭ ‬سيحرقهما‭ ‬وسيحرق‭ ‬البيت‭ ‬فوقهما‭ ‬ثم‭ ‬انصرف‭ ‬إلى‭ ‬غرفته،‭ ‬وبعد‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬انصراف‭ ‬المتهم‭ ‬شمت‭ ‬رائحة‭ ‬دخان‭ ‬فتوجهت‭ ‬إلى‭ ‬الممر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬غرفة‭ ‬المتهم،‭ ‬ورأت‭ ‬دخانا‭ ‬كثيفا‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬أسفل‭ ‬الغرفة‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬والدها‭ ‬بالاتصال‭ ‬بالشرطة‭.‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬والد‭ ‬المتهم‭ ‬بمضمون‭ ‬ما‭ ‬شهدت‭ ‬به‭ ‬ابنته،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬غرفة‭ ‬المتهم‭ ‬ارتفعت‭ ‬النيران‭ ‬ثم‭ ‬نزل‭ ‬إلى‭ ‬الأسفل،‭ ‬كما‭ ‬بين‭ ‬أن‭ ‬المنقولات‭ ‬التي‭ ‬احترقت‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بشرائها‭ ‬لتأثيث‭ ‬غرفة‭ ‬المتهم،‭ ‬وثبت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقرير‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬أن‭ ‬الحريق‭ ‬مفتعل‭.‬

ووجّهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬أشعل‭ ‬عمدا‭ ‬حريقا‭ ‬في‭ ‬المنقولات‭ ‬المملوكة‭ ‬لوالده‭ ‬وكان‭ ‬المبنى‭ ‬مسكونا‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬بتعريض‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬وأموالهم‭ ‬للخطر،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬رمى‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬شقيقته‮»‬‭ ‬بالألفاظ‭ ‬المبينة‭ ‬في‭ ‬الأوراق‭ ‬التي‭ ‬تخدش‭ ‬من‭ ‬شرفها‭ ‬واعتبارها‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬اسناد‭ ‬واقعة‭ ‬دون‭ ‬استفزاز‭ ‬بوجودها‭ ‬وحضورها‭.‬

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