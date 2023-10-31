جولة تفتيشية في خامسة الشمالية لرصد العمالة السائبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الفرساني: مكافحة هذه الظاهرة لا تتم إلا بتكاتف جميع الجهات
قام عضو المجلس البلدي طارق الفرساني ممثل الدائرة الخامسة في المنطقة الشمالية بجولة تفتيشية في منطقة سار مع فريق مكافحة العمالة السائبة، وهدفت الزيارة إلى إلقاء الضوء على التجاوزات القانونية التي تتم في الأسواق الشعبية المتنقلة وانتشار العمالة السائبة فيها.
وأكد ممثل الدائرة الفرساني على أهمية تكثيف التعاون مع الجهات المختصة بهذا الخصوص لما لهذا التوجه من دور كبير وفعّال في الحد من استمرارية انتشار هذه الظاهرة لتقليل المخاطر الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى الحد من الخطورة الأخلاقية جراء تكدس هذه العمالة وانتشارها وسط الأحياء السكنية.
وأضاف الفرساني أن توعية المواطنين باتت ضرورية لتبيان الآثار السلبية لهذه الظاهرة الخطيرة التي من شأنها أن تؤثر على أمن المجتمع، ويجب أن تتم مكافحة هذه الظاهرة ولا يتم ذلك إلا بتكاتف جميع الجهات لأن هذه المسئولية مسئولية مجتمعية وطنية لا تقع فقط على عاتق الجهات الحكومية، بل جميع فئات المجتمع، من خلال التعاون بعدم التعامل معهم أو تمكينهم بأي شكل من الأشكال وفتح الأبواب أمامهم لخلق فرص يتم مزاحمة المواطن البحريني فيها في لقمة عيشه.
وأشاد الفرساني بجهود فريق عمل مكافحة العمالة السائبة المتمثل بشؤون الهجرة والجوازات وهيئة تنظيم سوق العمل ومديرية أمن المحافظة الشمالية بالإضافة الى قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة الشمالية الذين لم يدخروا جهداً في الحضور والدعم والمساندة لدعم المجلس في القيام بمهامه بالشكل المطلوب.
الجدير بالذكر أن المجلس البلدي في المنطقة الشمالية وبواسطة اللجنة المالية والقانونية يعمل على تنظيم عدد من الجولات في جميع دوائر المنطقة بالتعاون مع فريق مكافحة العمالة السائبة، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة انتشارهم في الأسواق الشعبية بعدة مناطق في المحافظة الشمالية.
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