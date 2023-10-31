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جولة تفتيشية في خامسة الشمالية لرصد العمالة السائبة

10/31/2023 7:06:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الفرساني: مكافحة هذه الظاهرة لا تتم إلا بتكاتف جميع الجهات


قام‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬طارق‭ ‬الفرساني‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬بجولة‭ ‬تفتيشية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سار‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬مكافحة‭ ‬العمالة‭ ‬السائبة،‭ ‬وهدفت‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬إلقاء‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التجاوزات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الشعبية‭ ‬المتنقلة‭ ‬وانتشار‭ ‬العمالة‭ ‬السائبة‭ ‬فيها‭.‬

وأكد‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬الفرساني‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص‭ ‬لما‭ ‬لهذا‭ ‬التوجه‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬وفعّال‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬استمرارية‭ ‬انتشار‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬لتقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬الأمنية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الخطورة‭ ‬الأخلاقية‭ ‬جراء‭ ‬تكدس‭ ‬هذه‭ ‬العمالة‭ ‬وانتشارها‭ ‬وسط‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭.‬

وأضاف‭ ‬الفرساني‭ ‬أن‭ ‬توعية‭ ‬المواطنين‭ ‬باتت‭ ‬ضرورية‭ ‬لتبيان‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬لهذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬مكافحة‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬إلا‭ ‬بتكاتف‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬المسئولية‭ ‬مسئولية‭ ‬مجتمعية‭ ‬وطنية‭ ‬لا‭ ‬تقع‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بل‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬بعدم‭ ‬التعامل‭ ‬معهم‭ ‬أو‭ ‬تمكينهم‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬وفتح‭ ‬الأبواب‭ ‬أمامهم‭ ‬لخلق‭ ‬فرص‭ ‬يتم‭ ‬مزاحمة‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬لقمة‭ ‬عيشه‭.‬

وأشاد‭ ‬الفرساني‭ ‬بجهود‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬مكافحة‭ ‬العمالة‭ ‬السائبة‭ ‬المتمثل‭ ‬بشؤون‭ ‬الهجرة‭ ‬والجوازات‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ومديرية‭ ‬أمن‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬قسم‭ ‬الرقابة‭ ‬والتفتيش‭ ‬ببلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يدخروا‭ ‬جهداً‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬والدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬لدعم‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬بمهامه‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الشمالية‭ ‬وبواسطة‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والقانونية‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجولات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬دوائر‭ ‬المنطقة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬مكافحة‭ ‬العمالة‭ ‬السائبة،‭ ‬حيث‭ ‬لوحظ‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬كثرة‭ ‬انتشارهم‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الشعبية‭ ‬بعدة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭.‬

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