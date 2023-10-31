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السجن 5 سنوات لمهندس وهمي انكشف أمره بعد 3 سنوات من المزاولة

10/31/2023 7:06:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬شابا‭ ‬إفريقيا‭ ‬بالسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬إدانته‭ ‬بتزوير‭ ‬شهادة‭ ‬جامعية‭ ‬قدمها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬تنظيم‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية،‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬مزاولة‭ ‬المهنة‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬وبعد‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬تبين‭ ‬تقديمه‭ ‬شهادة‭ ‬جامعية‭ ‬مزورة‭.‬

وكان‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬تنظيم‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬يفيد‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬قدم‭ ‬ترخيص‭ ‬طلب‭ ‬للعمل‭ ‬كمهندس‭ ‬مسح‭ ‬كميات‭ ‬بإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬وقام‭ ‬بتقديم‭ ‬باليد‭ ‬شهادة‭ ‬جامعية‭ ‬ومن‭ ‬بعدها‭ ‬قام‭ ‬بتقديم‭ ‬استمارة‭ ‬طلب‭ ‬وتقديمها‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬لتقديم‭ ‬الطلب،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬واعتماد‭ ‬طلبه‭ ‬وإصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬تصريح‭ ‬مزاولة‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬ورد‭ ‬إخطار‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬تنظيم‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬أخرى‭ ‬يفيد‭ ‬بنقل‭ ‬الترخيص‭ ‬لشركتهم‭ ‬وتم‭ ‬ارسال‭ ‬شهادة‭ ‬المتهم‭ ‬الجامعية‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬البحرين،‭ ‬وعليه‭ ‬تم‭ ‬ارسال‭ ‬الشهادة‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬اجنبية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬صحتها،‭
‬إلا‭ ‬أن‭ ‬رد‭ ‬شركة‭ ‬التحقق‭ ‬بينت‭ ‬أن‭ ‬الشهادة‭ ‬مزورة‭ ‬والجامعة‭ ‬غير‭ ‬معتمدة‭ ‬لدى‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الصادرة‭ ‬منه،‭ ‬كونها‭ ‬وهمية‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬اي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬تراخيص‭ ‬لتقديم‭ ‬دراسات‭ ‬حتى‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬او‭ ‬الدراسة‭ ‬التقليدية‭.‬

حيث‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬اليه‭ ‬تهمة‭ ‬الاشتراك‭ ‬مع‭ ‬موظفين‭ ‬عموميين‭ ‬بحسن‭ ‬نية‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬تزوير‭ ‬في‭ ‬محرر‭ ‬رسمي‭ ‬وهي‭ ‬استمارة‭ ‬ترخيص‭ ‬مهندس‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬تنظيم‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬بأن‭ ‬جعل‭ ‬واقعة‭ ‬مزورة‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬واقعة‭ ‬صحيحة‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بالتزوير،‭ ‬وذلك‭ ‬بان‭ ‬أمد‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬بمعلومات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬وشهادة‭ ‬مزورة‭ ‬تفيد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬جامعية‭ ‬خلافا‭ ‬للحقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬تحريرها‭ ‬وتم‭ ‬تقديم‭ ‬الاستمارة‭ ‬للموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬حسن‭ ‬النية،‭ ‬والذين‭ ‬اعتدوا‭ ‬بالبيانات‭ ‬والمستندات‭ ‬فتمت‭ ‬الجريمة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المساعدة‭.‬

كما‭ ‬استعمل‭ ‬المحرر‭ ‬الرسمي‭ ‬المزور‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بتقديمه‭ ‬إلى‭ ‬موظفين‭ ‬عموميين‭ ‬وقاموا‭ ‬بإنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬إصدار‭ ‬الرخصة‭ ‬محل‭ ‬الواقعة‭ ‬وتم‭ ‬تقديمه‭ ‬للجنة‭ ‬المختصة‭ ‬واستعمل‭ ‬المحرر‭ ‬الخاص‭ ‬المزور‭ ‬وهي‭ ‬شهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬المدنية‭ ‬والمنسوبة‭ ‬الى‭ ‬جامعة‭ ‬أمريكية‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بتقديمها‭ ‬لموظفين‭ ‬بمجلس‭ ‬تنظيم‭ ‬مزوالة‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭ ‬واعتد‭ ‬بصفته‭ ‬وبياناته‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بالتزوير،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬توصل‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بمزاولة‭ ‬إحدى‭ ‬المهن‭ ‬الهندسية‭.‬

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