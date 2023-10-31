مدبولي: مصر لن تسمح بحل أو تصفية أي قضايا إقليمية على حسابها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح بحل أو تصفية أي قضايا إقليمية على حسابها.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بمقر الكتيبة 101 في محافظة شمال سيناء امس: «مستعدون لبذل ملايين الأرواح من أجل سيناء».
وأضاف: «عملنا على تنمية سيناء بالتوازي مع الحرب على الإرهـاب»، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات في سيناء خلال السنوات العشر الماضية بكلفة بلغت 600 مليار جنيه.
وكشف مدبولي عن أن بلاده بصدد تنفيذ مشروعات تنموية في سيناء بقيمة 363 مليار جنيه خلال السنوات الخمس القادمة.
وكان رئيس الوزراء المصري قد وصل إلى مطار العريش بمحافظة شمال سيناء يرافقه وفد وزاري رفيع المستوى.
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