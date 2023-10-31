مدبولي: مصر لن تسمح بحل أو تصفية أي قضايا إقليمية على حسابها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬مدبولي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بمقر‭ ‬الكتيبة‭ ‬101‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬امس‭: ‬‮«‬مستعدون‭ ‬لبذل‭ ‬ملايين‭ ‬الأرواح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سيناء‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬عملنا‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬سيناء‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬الإرهـاب‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروعات‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬الماضية‭ ‬بكلفة‭ ‬بلغت‭ ‬600‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭.‬

وكشف‭ ‬مدبولي‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬بصدد‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشروعات‭ ‬تنموية‭ ‬في‭ ‬سيناء‭ ‬بقيمة‭ ‬363‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬القادمة‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬العريش‭ ‬بمحافظة‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬يرافقه‭ ‬وفد‭ ‬وزاري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭.‬