الأونروا: الادعاءات باحتجاز المساعدات في مخازن غزة كاذبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬أمس،‭ ‬أفادت‭ ‬الأونروا‭ ‬بأن‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬دخلوا‭ ‬مستودعاتها‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬عزته‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬عالية‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬الضيق‭ ‬واليأس‭ ‬الناجمين‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬والحصار‭ ‬المستمر‭ ‬والذي‭ ‬تفاقم‭ ‬بسبب‭ ‬الانقطاع‭ ‬التام‭ ‬لوسائل‭ ‬الاتصالات‭.‬

وعندما‭ ‬بدأت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬اضطرت‭ ‬الأونروا‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬مراكز‭ ‬توزيع‭ ‬الأغذية‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬ولجأت‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تسليم‭ ‬الأغذية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الإمدادات‭ ‬بالقدر‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬به‭ ‬الوضع‭.‬

ومنذ‭ ‬21‭ ‬أكتوبر،‭ ‬تقوم‭ ‬الأونروا‭ ‬بتسلم‭ ‬شحنات‭ ‬مساعدات‭ ‬محدودة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القوافل‭ ‬الإنسانية‭ ‬المرسلة‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬وتقوم‭ ‬شاحنات‭ ‬الأونروا‭ ‬باستلام‭ ‬الإمدادات‭ ‬لتقوم‭ ‬فرقنا‭ ‬بتخزينها‭ ‬في‭ ‬مستودعات‭ ‬الأونروا،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تخزينها‭ ‬وتجهيزها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬توزيعها‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬سائر‭ ‬أنحاء‭ ‬غزة‭.‬

وخلال‭ ‬اليوم‭ ‬الماضي،‭ ‬قمنا‭ ‬بتسليم‭ ‬مئات‭ ‬الأطنان‭ ‬من‭ ‬الطحين‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬مخبزا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقد‭ ‬ساعد‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬سعر‭ ‬الخبز‭ ‬بمقدار‭ ‬النصف‭. ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬الأونروا‭ ‬بتوزيع‭ ‬الخبز‭ ‬على‭ ‬الملاجئ‭. ‬ويجري‭ ‬توزيع‭ ‬الإمدادات‭ ‬الموجودة‭ ‬مسبقا‭ ‬لدى‭ ‬الأونروا‭ ‬في‭ ‬المستودعات‭ ‬على‭ ‬المحتاجين‭.‬

وتشمل‭ ‬عمليات‭ ‬التوزيع،‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬ملاجئ‭ ‬الأونروا‭ ‬البالغ‭ ‬عددها‭ ‬150‭ ‬ملجأ‭ ‬تستضيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬670 ‭,‬ 000‭ ‬نازح‭ ‬داخليا‭. ‬وهذا‭ ‬يشكل‭ ‬أربعة‭ ‬أضعاف‭ ‬القدرة‭ ‬التي‭ ‬خططت‭ ‬لها‭ ‬الأونروا‭ ‬كأسوأ‭ ‬الحالات‭.‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الاقتحام‭ ‬الأخير‭ ‬لمستودعاتنا‭ ‬ – ‭ ‬وهو‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مستودع‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ – ‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬تعقيد‭ ‬عملياتنا،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

وتدعو‭ ‬الأونروا‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬والتقارير‭ ‬غير‭ ‬الدقيقة‭ ‬والشائعات‭. ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬يتسبب‭ ‬بضغط‭ ‬وفزع‭ ‬إضافيين‭ ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬لهما‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬المجتمعات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذين‭ ‬دأبوا‭ ‬على‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحصار‭ ‬وتحت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الحروب‭ ‬وحشية‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭. ‬