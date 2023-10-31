في إبادة جماعية جديدة.. استشهاد وجرح 400 في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فقد‭ ‬استشهد‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬شخص‭ ‬وأصيب‭ ‬مئات‭ ‬آخرون‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬المخيم،‭ ‬وفق‭ ‬التلفزيون‭ ‬الفلسطيني‭.‬

فيما‭ ‬ذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬الأولي‭ ‬لضحايا‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يقدر‭ ‬بنحو‭ ‬400‭ ‬شهيد‭ ‬وجريح،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬دمرت‭ ‬حيا‭ ‬سكنيا‭ ‬بالكامل‭ ‬وسط‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا،‭ ‬الذي‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬تعرض‭ ‬لقصف‭ ‬بستّ‭ ‬قنابل‭ ‬تزن‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬المتفجرات،‭ ‬فيما‭ ‬وصفته‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بأنه‭ ‬ “ إبادة‭ ‬جماعية ” ‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا،‭ ‬وقد‭ ‬يناهز‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬مستشفى‭ ‬المعمداني‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحاول‭ ‬إنقاذ‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬الإمكانيات‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يتوافر‭ ‬سرير‭ ‬واحد‭ ‬لعلاج‭ ‬الجرحى‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬انهيار‭ ‬المستشفيات‮»‬‭.‬

كذلك‭ ‬قال‭ ‬القدرة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الطواقم‭ ‬الطبية‭ ‬لا‭ ‬تتوفر‭ ‬لديها‭ ‬مستلزمات‭ ‬العلاج‭ ‬لأن‭ ‬الاحتلال‭ ‬يمنع‭ ‬إدخالها‭. ‬ونقص‭ ‬المستلزمات‭ ‬الطبية‭ ‬ينعكس‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬إنقاذهم‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬شهداء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬زاد‭ ‬إلى‭ ‬8525‭ ‬منهم‭ ‬3542‭ ‬طفلا‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استهداف‭ ‬57‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحية‭ ‬وإخراج‭ ‬15‭ ‬مستشفى‭ ‬و32‭ ‬مركزا‭ ‬صحيا‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬نتيجة‭ ‬الاستهداف‭ ‬وعدم‭ ‬إدخال‭ ‬الوقود‭. ‬

كما‭ ‬ارتكب‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مجزرة‭ ‬شرق‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬برج‭ ‬المهندسين‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬شقة‭ ‬سكنية‭ ‬فوق‭ ‬رؤوس‭ ‬ساكنيه،‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬في‭ ‬تقدير‭ ‬أولي‭.‬