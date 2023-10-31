في إبادة جماعية جديدة.. استشهاد وجرح 400 في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سقط أكثر من 400 شهيد وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
فقد استشهد نحو 100 شخص وأصيب مئات آخرون جراء قصف إسرائيلي على المخيم، وفق التلفزيون الفلسطيني.
فيما ذكرت وزارة الداخلية في غزة أن العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي يقدر بنحو 400 شهيد وجريح، لافتة إلى أن معظمهم من النساء والأطفال.
وأضافت أن إسرائيل دمرت حيا سكنيا بالكامل وسط مخيم جباليا، الذي قالت إنه تعرض لقصف بستّ قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، فيما وصفته وزارة الصحة في غزة بأنه “ إبادة جماعية ” في شمال القطاع. في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريحات صحفية إن عدد الضحايا كبير في مخيم جباليا، وقد يناهز عدد الضحايا في القصف الذي طال مستشفى المعمداني.
وأضاف: «نحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الجرحى في ظل عدم توافر الإمكانيات»، محذرا من أنه لم يعد يتوافر سرير واحد لعلاج الجرحى «نتيجة انهيار المستشفيات».
كذلك قال القدرة إن «الطواقم الطبية لا تتوفر لديها مستلزمات العلاج لأن الاحتلال يمنع إدخالها. ونقص المستلزمات الطبية ينعكس سلبا على عدد الجرحى الذين يتم إنقاذهم».
وفي وقت سابق أمس، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع زاد إلى 8525 منهم 3542 طفلا منذ السابع من أكتوبر.
وأضاف أنه تم استهداف 57 مؤسسة صحية وإخراج 15 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة نتيجة الاستهداف وعدم إدخال الوقود.
كما ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد قصف الطائرات الحربية برج المهندسين المكون من 24 شقة سكنية فوق رؤوس ساكنيه، أسفر عن استشهاد أكثر من 45 في تقدير أولي.
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