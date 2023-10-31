مجموعة البركة راعيا استراتيجيا لقمة البركة الدولية الثانية بالمملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ABG

وقد‭ ‬حضر‭ ‬القمة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬الإسلامي،‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬مُمثلي‭ ‬الحكومات‭ ‬وصناع‭ ‬السياسات‭ ‬والمهنيين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬وأبرز‭ ‬الخبراء‭ ‬ذوي‭ ‬العقول‭ ‬الاقتصادية‭ ‬اللامعة،‭ ‬وممثلي‭ ‬عن‭ ‬كبرى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المعنيين‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬عمومًا‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬خصوصًا‭.‬

عقدت‭ ‬قمة‭ ‬البركة‭ ‬الثانية‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬فهم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ومواصلة‭ ‬النمو‭ ‬سعيًا‭ ‬لتعزيز‭ ‬وصول‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬إلى‭ ‬الحكومات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المختلفة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬قطاعي‭ ‬البنوك‭ ‬والاستثمار‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنها‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬أوروبا‭ ‬والعالم‭.‬

وقد‭ ‬شمل‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬قمة‭ ‬البركة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬مواضيع‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتمويل‭ ‬الإسلامي‭. ‬وتضمنت‭ ‬الجلسات‭ ‬مناقشات‭ ‬حول‭ ‬ظهور‭ ‬الصيرفة‭ ‬والمالية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وإرث‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وحلول‭ ‬الاستثمار‭ ‬الإسلامي،‭ ‬ودور‭ ‬الصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬نحو‭ ‬الاستدامة‭ ‬والوفاء‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المجتمعية،‭ ‬والمنظمات‭ ‬الإسلامية‭ ‬غير‭ ‬الربحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬القمة،‭ ‬فقد‭ ‬عُقدت‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬مهنية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ (‬ IFSB ‭)‬،‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬البرنامج‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتنظيم‭ ‬والإشراف‭ ‬الفعال‭ ‬لمؤسسات‭ ‬التكافل‮»‬‭. ‬وتناولت‭ ‬الورشة‭ ‬مواضيع‭ ‬مختلفة‭ ‬تتعلق‭ ‬بمفهوم‭ ‬التكافل،‭ ‬وأطره‭ ‬المعاصرة‭ ‬ومبادئه،‭ ‬والاعتراضات‭ ‬على‭ ‬التأمين‭ ‬التقليدي،‭ ‬والهياكل‭ ‬الحديثة،‭ ‬والحوكمة،‭ ‬وغيرها‭. ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تُعد‭ ‬مركز‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الغربي،‭ ‬حيث‭ ‬كشفت‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬صالح‭ ‬كامل‭ ‬أنها‭ ‬تمتلك‭ ‬عدد‭ ‬5‭ ‬بنوك‭ ‬إسلامية‭ ‬والتي‭ ‬تُقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬قارة‭ ‬أوروبا،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنوافذ‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬المصارف‭ ‬التقليدية‭ ‬فتُقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬50 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬النوافذ‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬القارة،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لشركات‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬فتنفرد‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بنسبة‭ ‬65 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أوروبا،‭ ‬و11 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بعدد‭ ‬53‭ ‬شركة‭ ‬تتنوع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬شركات‭ ‬التداول‭ ‬والاستثمار،‭ ‬التمويل‭ ‬البديل،‭ ‬البنوك‭ ‬الرقمية،‭ ‬والتمويل‭ ‬الاجتماعي‭...‬إلخ‭.‬