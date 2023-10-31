بقيمة تصل حتى 30,000 دينار..((خليجي بنك)) يطرح برنامج التمويل التعليمي لدعم الأطباء بالتعاون مع ((تمكين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجرت‭ ‬مراسم‭ ‬التوقيع‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬تمكين،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد،‭ ‬بالتوقيع‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قامت‭ ‬السيدة‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬بالتوقيع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬تمكين،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭. ‬

يهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬ومساعدة‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬اللازم‭ ‬في‭ ‬التخصصات‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المهم،‭ ‬وبما‭ ‬ينعكس‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬للمملكة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يتوافق‭ ‬برنامج‭ ‬التمويل‭ ‬التعليمي‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬تمكين،‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬للمتقدمين‭ ‬المطابقين‭ ‬للاشتراطات‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬تمويلي‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬114‭ ‬شهرًا‭ (‬9.5‭ ‬سنوات‭) ‬بقيمة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30 ‭,‬ 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرحت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد،‭ ‬من‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬تُجسد‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬متانة‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬تمكين،‭ ‬ونحن‭ ‬نعتز‭ ‬بتعاوننا‭ ‬الوثيق‭ ‬والمُثمر‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متنوعة‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بالعجلة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬للمُواطنين‭ ‬بالمملكة‭ ‬وتطوير‭ ‬قدراتهم‭ ‬وإمكانياتهم‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬ولأننا‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬الطموح‭ ‬فإننا‭ ‬نساند‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬ونسعى‭ ‬لتطويرها‭ ‬ليكون‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬مهم‭ ‬وملموس‭ ‬وبصمة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬قُدماً‭ ‬بالمجال‭ ‬الطبي‭ ‬والصحي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬ومن‭ ‬هنا‭ ‬نحفز‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬للتطور‭ ‬والارتقاء‭ ‬بخبراتهم‭ ‬المعرفية‭ ‬والعملية‭ ‬عبر‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬حصرية‭ ‬تمهد‭ ‬لهم‭ ‬الطريق‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬تعليمية‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬انعكاس‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬مستقبلهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬وعلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬والصحية‭ ‬المُقدمة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬بالمملكة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬صرحت‭ ‬مها‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬تمثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬تمكين‭ ‬بتدريب‭ ‬وتوظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬الواعد،‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬المتخصصة‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬للتوظيف‭. ‬وقد‭ ‬أثمرت‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬مطلع‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬عن‭ ‬توظيف‭ ‬131‭ ‬طبيبًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المنشآت‭ ‬الطبية‭ ‬بالقطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬11‮

‬طبيباً‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬حاليًا‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬لزيادة‭ ‬أجورهم‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬نحن‭ ‬مستمرون‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للأطباء‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المرجوة‭ ‬ورفد‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بالمهارات‭ ‬والتخصصات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

يعدّ‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬أحد‭ ‬المصارف‭ ‬الإسلامية‭ ‬المتميزة‭ ‬ويسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نموذج‭ ‬مصرفي‭ ‬إسلامي‭ ‬يقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬وفرصاً‭ ‬استثمارية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغراء‭.‬