Beyon تحقق أرباحا للمساهمين للربع الثالث من عام 2023 بقيمة 17.6 مليون دينار بزيادة 8% على أساس سنوي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) Beyon تعلن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023 ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023
أعلنت شركة Beyon (رمز التداول BEYON ) أمس صافي الأرباح لمساهمي الشركة للربع الثالث من عام 2023 بقيمة 17.6 مليون دينار بحريني (46.7 مليون دولار أمريكي) أي بزيادة نسبتها 8 % مقارنة مع 16.3 مليون دينار بحريني (43.2 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2022. وبلغت العائدات على السهم الواحد 10.7 فلوس خلال الربع الثالث من عام 2023 بالمقارنة مع 9.8 فلوس في الربع الثالث من عام 2022.
كما بلغ اجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة في الربع الثالث لعام 2023م 21.2 مليون دينار بحريني (56.2 مليون دولار أمريكي)، أي بزيادة بنسبة 102 % مقارنة مع 10.5 ملايين دينار بحريني (27.9 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2022، وذلك بسبب تغيّرات القيمة العادلة للاستثمار.
وارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 14 % حيث بلغت 26.0 مليون دينار بحريني (69.0 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 22.8 مليون دينار بحريني (60.5 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2022. بينما بلغت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات ( EBITDA ) في الربع الثالث من عام 2023م 43.2 مليون دينار بحريني (114.6 مليون دولار أمريكي) أي بارتفاع نسبته 8 % مقارنة مع 40.1 مليون دينار بحريني (106.4 ملايين دولار أمريكي) في الربع الثالث من عام 2022. شهدت إيرادات الربع الثالث من عام 2023 نموًا بنسبة 6 % حيث بلغت 106.5 ملايين دينار بحريني (282.5 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 100.6 مليون دينار بحريني (266.8 مليون دولار أمريكي) في الربع الثالث لعام 2022.
وعلى مدى التسعة أشهر الأولى من عام 2023، بلغ صافي الأرباح لمساهمي الشركة 55.5 مليون دينار بحريني (147.2 مليون دولار أمريكي) أيّ بارتفاع نسبته 3 % ، مقارنة مع 54.1 مليون دينار بحريني (143.5 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من عام 2022 على الرغم من زيادة مصروفات التمويل التي بلغت 6.8 ملايين دينار بحريني (18.0 مليون دولار أمريكي) في هذه الفترة. وبلغت العائدات على السهم الواحد خلال هذه الفترة 33.6 فلسا بالمقارنة مع 32.8 فلسا في الفترة ذاتها من عام 2022.
وارتفع اجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة بنسبة 85 % وذلك من 36.2 مليون دينار بحريني (96.0 مليون دولار أمريكي) في 2022 إلى 66.8 مليون دينار بحريني (177.2 مليون دولار أمريكي) في 2023.
وشهدت الأرباح التشغيلية ارتفاعًا بنسبة 14 % من 69.6 مليون دينار بحريني (184.6 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة في 2022 إلى 79.6 مليون دينار بحريني (211.1 مليون دولار أمريكي) في 2023. كما شهدت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات ( EBITDA ) ارتفاعًا بنسبة 6 % من 123.5 مليون دينار بحريني (327.6 مليون دولار أمريكي) في عام 2022 إلى 130.7 مليون دينار بحريني (346.7 مليون دولار أمريكي) في عام 2023. وبلغت نسبة هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 41 % .
بينما شهدت إيرادات فترة التسعة أشهر الأولى من هذا العام زيادة بنسبة 6 % مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، وذلك من 298.3 مليون دينار بحريني (791.2 مليون دولار أمريكي) إلى 315.4 مليون دينار بحريني (836.6 مليون دولار أمريكي)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الموبايل وخدمات البيع بالجملة إلى جانب الخدمات الرقمية. وتمكنت شركة Beyon من زيادة قاعدة زبائنها الإجمالية بنسبة 5 % على أساس سنوي مع زيادة في عدد زبائن خدمة الموبايل بنسبة 16 % في بتلكو البحرين و6 % في أمنية الأردن.
ولا يزال المركز المالي لشركة Beyon قويا مع إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة بقيمة 507.4 ملايين دينار بحريني (1 , 345.9 مليون دولار أمريكي) في 30 سبتمبر 2023، أي أكثر بنسبة 2 % مقارنة مع 496.4 مليون دينار بحريني (1 , 316.7 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2022. وقد بلغ إجمالي الأصول 1 , 142.2 مليون دينار بحريني (3 , 029.7 ملايين دولار أمريكي) في 30 سبتمبر 2023، أي بارتفاع بنسبة 4 % مقارنة مع 1 , 101.2 مليون دينار بحريني (2 , 921.0 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2022. وشهد صافي الأصول ارتفاعًا بنسبة 2 % ، ليصل إلى 554.6 مليون دينار بحريني (1 , 471.1 مليون دولار أمريكي) في 30 سبتمبر 2023 بالمقارنة مع 542.3 مليون دينار بحريني (1 , 438.5 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2022. وبلغت قيمة النقد والأرصدة البنكية للشركة 215.1 مليون دينار بحريني (570.6 مليون دولار أمريكي)، مع اعتبار توزيع الأرباح المرحلية لعام 2023 البالغة 13.5 فلسا لكل سهم والمدفوعة في شهر أغسطس 2023.
وقام رئيس مجلس إدارة شركة Beyon ، الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، بالإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث وفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، في أعقاب اجتماعه بأعضاء مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر في المقر الرئيسي لشركة Beyon في الهملة، مملكة البحرين.
وصرح الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة قائلًا: «شركة Beyon حققت نجاحًا ملحوظا في تحقيق خططها الاستراتيجية لخدماتها الرقمية بالإضافة إلى خدمات الاتصال، مما أسفر عنه نتائج مالية قوية للأشهر التسعة الأولى من العام. إن مجلس الإدارة راضٍ عن التقدم الذي تمّ احرازه والذي أدى إلى زيادة في صافي الأرباح والأرباح التشغيلية والأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاع ( EBITDA ) بنسبة 3 % و14 % و6 % على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. كما يسعدنا أن نقدم عوائد مجزية للمساهمين حيث بلغت العائدات على السهم الواحد 33.6 فلسًا للفترة بالمقارنة مع 32.8 للفترة المماثلة من عام 2022، وهذا ما يؤكد حرصنا على زيادة القيمة للمساهمين».
وتابع بقوله: «كجزء من استراتيجيتنا للنمو الرقمي، شاركت شركة Beyon في معرض جايتكس العالمي، والذي يعد أكبر معرض تقني في العالم، وذلك كأكبر مشاركة على الإطلاق لأي شركة بحرينية. وخلال فترة المعرض، عرضت شركات Beyon الرقمية وهم Beyon Money و Beyon Solutions و Beyon Cyber و Beyon Connect محفظة منتجاتها وحلولها الرقمية المبتكرة، والتي حازت اهتماما كبيرا من قبل رواد القطاع التكنولوجي إقليميًا ودوليًا. إن مشاركتنا في هذا المعرض تعدّ إنجازًا بارزًا آخر لشركة Beyon ، مما يؤكد حرصنا على توسعة نطاق انتشار منتجاتنا الرقمية إلى المنطقة وخارجها، وتأتي هذه المبادرات في إطار جهودنا المستمرة لجعل شركة Beyon الشركة الرائدة في القطاع الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مملكة البحرين للاقتصاد الرقمي».
واسترسل قائلًا: «إن الحفاظ على وجود ثقافة مؤسسية قوية في مكان العمل في Beyon يعدّ من أولوياتنا، حيث إن أعضاء فريقنا هم العنصر المهم والأساسي في الشركة، ونحن فخورون بأن المبادرات العديدة التي تم وضعها لتعزيز تجربة الحياة العملية نتج عنها تصنيف شركة Beyon كواحدة من أفضل أماكن العمل في آسيا من قبل المنظمة العالمية « « Great Place to Work لعام 2023».
وقبل الختام، أعرب الشيخ عبدالله عن تقديره لإدارة Beyon وأعضاء الفريق لجهودهم ومساهمتهم في تحقيق نتائج قوية في الأعمال التشغيلية والأرباح للربع الثالث.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Beyon ميكيل فينتر: «حافظت شركة Beyon على وتيرة العمل القوية التي حققتها في النصف الأول من عام 2023، وأنا سعيد بالتقدم الذي تم إحرازه خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب تحقيق بعض الإنجازات الممتازة من قبل شركاتنا الرقمية وشركة الاتصالات، مما ساهم ذلك في تعزيز الأداء المالي».
وأكمل قائلًا: «إن شركات Beyon الرقمية مستمرة في تحقيق المزيد من النجاحات، وذلك من خلال أحدث إنجازاتها التي شملت استحواذ شركة Beyon Solutions على حصة الأغلبية في إنسوميا - INSOMEA ، وهي شركة إقليمية رائدة في مجال استشارات حلول تكنولوجيا المعلومات السحابية، وذلك بعد توقيع الاتفاقية في جناح Beyon خلال معرض جايتكس العالمي. وحققت Beyon Money أيضًا إنجازًا كبيرًا بحصولها على ترخيص بدء العمليات للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف إطلاق مجموعة خدماتها في سوق الإمارات العربية المتحدة في نهاية هذا العام. تعدّ هذه الإنجازات مهمة لنا، وذلك لكونها جزءا من الخطط الشاملة لشركة Beyon في النمو من حيث الحجم والنطاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعالميًا».
وتابع قائلًا: «إن الارتقاء بالتجربة الرقمية للزبائن يعد أولوية بالنسبة لخدمات الاتصالات، وخلال هذا الربع، اتخذنا مبادرة المتجر الرقمي كخطوة أخرى إلى الأمام، وذلك من خلال افتتاح متاجر رقمية جديدة في مواقع رئيسية حول مملكة البحرين، وتعتبر هذه المتاجر الرقمية مستقلة تمامًا مما يضمن إمكانية الوصول إلى خدمات بتلكو في الوقت الذي يناسبهم على نطاق أوسع. وبالنسبة لزبائن قطاع الأعمال، أطلقنا بوابة رقمية جديدة تعمل على تبسيط تجربة الاستخدام، وذلك من خلال تزويدهم بنظرة شاملة على جميع خدماتهم، بالإضافة إلى إدارتها والتقدم بطلب الحصول على خدمات جديدة. ويأتي هذا تماشيًا مع التزامنا بتقديم أفضل الخدمات للزبائن. والجدير بالذكر ان كلتا المبادرتين تعد الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات في البحرين».
واختتم قائلًا: «أود أن أعرب عن تقديري لجميع أعضاء فريق Beyon الذين بذلوا جهدًا إضافيًا لضمان استمرارية تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، ومع اقتراب نهاية هذا العام، أنا على أتم الثقة بإمكانية الفريق من تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات قبل انتهاء عام 2023».
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