Beyon تحقق أرباحا للمساهمين للربع الثالث من عام 2023 بقيمة 17.6 مليون دينار بزيادة 8% على أساس سنوي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) Beyon تعلن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2023 ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023





أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ (‬رمز‭ ‬التداول‭ ‬ BEYON ‭) ‬أمس‭ ‬صافي‭ ‬الأرباح‭ ‬لمساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بقيمة‭ ‬17‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬46.7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬نسبتها‭ ‬8 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬16‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬43.2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬للفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وبلغت‭ ‬العائدات‭ ‬على‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬10‭.‬7‭ ‬فلوس‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬9‭.‬8‭ ‬فلوس‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

كما‭ ‬بلغ‭ ‬اجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬لمساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬لعام‭ ‬2023م‭ ‬21‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬56.2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭)‬،‭ ‬أي‭ ‬بزيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬102 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬10‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬27.9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬للفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬تغيّرات‭ ‬القيمة‭ ‬العادلة‭ ‬للاستثمار‭.‬

وارتفعت‭ ‬الأرباح‭ ‬التشغيلية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بنسبة‭ ‬14 ‭%‬ ‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬26‭.‬0‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬69.0‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬22‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬60.5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬بينما‭ ‬بلغت‭ ‬الأرباح‭ ‬قبل‭ ‬تكاليف‭ ‬التمويل‭ ‬والضرائب‭ ‬والاستهلاك‭ ‬والاستقطاعات‭ (‬ EBITDA ‭) ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023م‭ ‬43‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬114.6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬أي‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬8 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬40‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬106.4‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬شهدت‭ ‬إيرادات‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬نموًا‭ ‬بنسبة‭ ‬6 ‭%‬ ‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬106‭.‬5‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬282.5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬100‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬266.8‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬لعام‭ ‬2022‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بلغ‭ ‬صافي‭ ‬الأرباح‭ ‬لمساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬55.5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬147.2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬أيّ‭ ‬بارتفاع‭ ‬نسبته‭ ‬3 ‭%‬ ،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬54‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬143.5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬للفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬مصروفات‭ ‬التمويل‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬6‭.‬8‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬18.0‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭. ‬وبلغت‭ ‬العائدات‭ ‬على‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬33‭.‬6‭ ‬فلسا‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬32‭.‬8‭ ‬فلسا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وارتفع‭ ‬اجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشامل‭ ‬لمساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬بنسبة‭ ‬85 ‭%‬ ‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬36‭.‬2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬96.0‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬66‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬177.2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬2023‭. ‬

وشهدت‭ ‬الأرباح‭ ‬التشغيلية‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬بنسبة‭ ‬14 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬69‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬184.6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬79‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬211.1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬2023‭. ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬الأرباح‭ ‬قبل‭ ‬تكاليف‭ ‬التمويل‭ ‬والضرائب‭ ‬والاستهلاك‭ ‬والاستقطاعات‭ (‬ EBITDA ‭) ‬ارتفاعًا‭ ‬بنسبة‭ ‬6 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬123‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬327.6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬130‭.‬7‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬346.7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭. ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬هامش‭ ‬الأرباح‭ ‬قبل‭ ‬تكاليف‭ ‬التمويل‭ ‬والضرائب‭ ‬والاستهلاك‭ ‬والاستقطاعات‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬41 ‭%‬ ‭.‬

‭ ‬بينما‭ ‬شهدت‭ ‬إيرادات‭ ‬فترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬6 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬298‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬791.2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬إلى‭ ‬315‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬836.6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭)‬،‭ ‬ويرجع‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬الموبايل‭ ‬وخدمات‭ ‬البيع‭ ‬بالجملة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الخدمات‭ ‬الرقمية‭. ‬وتمكنت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬قاعدة‭ ‬زبائنها‭ ‬الإجمالية‭ ‬بنسبة‭ ‬5 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬زبائن‭ ‬خدمة‭ ‬الموبايل‭ ‬بنسبة‭ ‬16 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬بتلكو‭ ‬البحرين‭ ‬و6 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬أمنية‭ ‬الأردن‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬قويا‭ ‬مع‭ ‬إجمالي‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬العائدة‭ ‬إلى‭ ‬مساهمي‭ ‬الشركة‭ ‬بقيمة‭ ‬507‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬1 ‭,‬ 345.9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬بنسبة‭ ‬2 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬496‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬1 ‭,‬ 316.7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭. ‬وقد‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الأصول‭ ‬1 ‭,‬ 142.2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬3 ‭,‬ 029.7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬أي‭ ‬بارتفاع‭ ‬بنسبة‭ ‬4 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬1 ‭,‬ 101.2‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬2 ‭,‬ 921.0‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭. ‬وشهد‭ ‬صافي‭ ‬الأصول‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬بنسبة‭ ‬2 ‭%‬ ،‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬554‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬1 ‭,‬ 471.1‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬542‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬1 ‭,‬ 438.5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭. ‬وبلغت‭ ‬قيمة‭ ‬النقد‭ ‬والأرصدة‭ ‬البنكية‭ ‬للشركة‭ ‬215.1‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ (‬570.6‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭)‬،‭ ‬مع‭ ‬اعتبار‭ ‬توزيع‭ ‬الأرباح‭ ‬المرحلية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬البالغة‭ ‬13‭.‬5‭ ‬فلسا‭ ‬لكل‭ ‬سهم‭ ‬والمدفوعة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭.‬

وقام‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ،‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بالإعلان‭ ‬عن‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭ ‬وفترة‭ ‬التسعة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬اجتماعه‭ ‬بأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬31‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬في‭ ‬الهملة،‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وصرح‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬حققت‭ ‬نجاحًا‭ ‬ملحوظا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬خططها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لخدماتها‭ ‬الرقمية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عنه‭ ‬نتائج‭ ‬مالية‭ ‬قوية‭ ‬للأشهر‭ ‬التسعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العام‭. ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬راضٍ‭ ‬عن‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬تمّ‭ ‬احرازه‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬صافي‭ ‬الأرباح‭ ‬والأرباح‭ ‬التشغيلية‭ ‬والأرباح‭ ‬قبل‭ ‬تكاليف‭ ‬التمويل‭ ‬والضرائب‭ ‬والاستهلاك‭ ‬والاستقطاع‭ (‬ EBITDA ‭) ‬بنسبة‭ ‬3 ‭%‬ ‭ ‬و14 ‭%‬ ‭ ‬و6 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬كما‭ ‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬عوائد‭ ‬مجزية‭ ‬للمساهمين‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬العائدات‭ ‬على‭ ‬السهم‭ ‬الواحد‭ ‬33‭.‬6‭ ‬فلسًا‭ ‬للفترة‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬32‭.‬8‭ ‬للفترة‭ ‬المماثلة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬القيمة‭ ‬للمساهمين‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬للنمو‭ ‬الرقمي،‭ ‬شاركت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬جايتكس‭ ‬العالمي،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬أكبر‭ ‬معرض‭ ‬تقني‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬كأكبر‭ ‬مشاركة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬لأي‭ ‬شركة‭ ‬بحرينية‭. ‬وخلال‭ ‬فترة‭ ‬المعرض،‭ ‬عرضت‭ ‬شركات Beyon ‭ ‬الرقمية‭ ‬وهم‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬و Beyon ‭ ‬ Solutions ‭ ‬و Beyon ‭ ‬ Cyber ‭ ‬و Beyon ‭ ‬ Connect ‭ ‬محفظة‭ ‬منتجاتها‭ ‬وحلولها‭ ‬الرقمية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬والتي‭ ‬حازت‭ ‬اهتماما‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬رواد‭ ‬القطاع‭ ‬التكنولوجي‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‭. ‬إن‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬تعدّ‭ ‬إنجازًا‭ ‬بارزًا‭ ‬آخر‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬توسعة‭ ‬نطاق‭ ‬انتشار‭ ‬منتجاتنا‭ ‬الرقمية‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬وخارجها،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودنا‭ ‬المستمرة‭ ‬لجعل‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الرقمي،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‮»‬‭.‬

واسترسل‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬ثقافة‭ ‬مؤسسية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ Beyon ‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬أولوياتنا،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬أعضاء‭ ‬فريقنا‭ ‬هم‭ ‬العنصر‭ ‬المهم‭ ‬والأساسي‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بأن‭ ‬المبادرات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬الحياة‭ ‬العملية‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬تصنيف‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬أماكن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬‭ ‬‮«‬ Great ‭ ‬ Place ‭ ‬ to ‭ ‬ Work ‭ ‬لعام‭ ‬2023‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬الختام،‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لإدارة‭ ‬ Beyon ‭ ‬وأعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬لجهودهم‭ ‬ومساهمتهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬التشغيلية‭ ‬والأرباح‭ ‬للربع‭ ‬الثالث‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ميكيل‭ ‬فينتر‭: ‬‮«‬حافظت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬على‭ ‬وتيرة‭ ‬العمل‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬بالتقدم‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إحرازه‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقيق‭ ‬بعض‭ ‬الإنجازات‭ ‬الممتازة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركاتنا‭ ‬الرقمية‭ ‬وشركة‭ ‬الاتصالات،‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‮»‬‭.‬

وأكمل‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬شركات‭ ‬ Beyon ‭ ‬الرقمية‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أحدث‭ ‬إنجازاتها‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬استحواذ‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Solutions ‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬الأغلبية‭ ‬في‭ ‬إنسوميا‭ - ‬ INSOMEA ،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬إقليمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استشارات‭ ‬حلول‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬السحابية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬ Beyon ‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬جايتكس‭ ‬العالمي‭. ‬وحققت‭ ‬ Beyon ‭ ‬ Money ‭ ‬أيضًا‭ ‬إنجازًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بحصولها‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بدء‭ ‬العمليات‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬بهدف‭ ‬إطلاق‭ ‬مجموعة‭ ‬خدماتها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬تعدّ‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬مهمة‭ ‬لنا،‭ ‬وذلك‭ ‬لكونها‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الخطط‭ ‬الشاملة‭ ‬لشركة Beyon ‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الحجم‭ ‬والنطاق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وعالميًا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالتجربة‭ ‬الرقمية‭ ‬للزبائن‭ ‬يعد‭ ‬أولوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لخدمات‭ ‬الاتصالات،‭ ‬وخلال‭ ‬هذا‭ ‬الربع،‭ ‬اتخذنا‭ ‬مبادرة‭ ‬المتجر‭ ‬الرقمي‭ ‬كخطوة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬الأمام،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬متاجر‭ ‬رقمية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬رئيسية‭ ‬حول‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المتاجر‭ ‬الرقمية‭ ‬مستقلة‭ ‬تمامًا‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬بتلكو‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يناسبهم‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬أوسع‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لزبائن‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال،‭ ‬أطلقنا‭ ‬بوابة‭ ‬رقمية‭ ‬جديدة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تبسيط‭ ‬تجربة‭ ‬الاستخدام،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدهم‭ ‬بنظرة‭ ‬شاملة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬خدماتهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إدارتها‭ ‬والتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬بتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للزبائن‭. ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬ان‭ ‬كلتا‭ ‬المبادرتين‭ ‬تعد‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديري‭ ‬لجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬ Beyon ‭ ‬الذين‭ ‬بذلوا‭ ‬جهدًا‭ ‬إضافيًا‭ ‬لضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬أنا‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬الثقة‭ ‬بإمكانية‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬عام‭ ‬2023‮»‬‭.‬



