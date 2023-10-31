الـمـلـك يـستقبل ملك الأردن اليـوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم سيكون في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، لدى وصول جلالته إلى مملكة البحرين اليوم الأربعاء، في زيارة أخوية للبلاد.
وسيجري جلالة العاهل الأردني خلال الزيارة مباحثات مع جلالة الملك المعظم تتناول العلاقات الثنائية الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات والمستجدات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وينتهز الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق، متمنيا لجلالته طيب الإقامة في بلده الثاني مملكة البحرين.
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