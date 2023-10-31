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الـمـلـك يـستقبل ملك الأردن اليـوم

10/31/2023 7:06:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬أن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬لدى‭ ‬وصول‭ ‬جلالته‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬أخوية‭ ‬للبلاد‭.‬

وسيجري‭ ‬جلالة‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬تتناول‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الطيبة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وآخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬الراهنة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وينتهز‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ليرحب‭ ‬بضيف‭ ‬البلاد‭ ‬الكريم‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬متمنيا‭ ‬لجلالته‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬الثاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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