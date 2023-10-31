((معارك ضارية)) بين رجال المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬يخوض‭ ‬‮«‬معارك‭ ‬ضارية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬مقاتلي‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬مع‭ ‬توسيع‭ ‬إسرائيل‭ ‬عملياتها‭ ‬البرية‭ ‬داخل‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬ترتفع‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬وتزداد‭ ‬معاناة‭ ‬المدنيين‭ ‬العالقين‭ ‬بين‭ ‬القصف‭ ‬المكثف‭ ‬والحصار‭ ‬الخانق‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬‮«‬تخوض‭ ‬معارك‭ ‬ضارية‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قصف‭ ‬‮«‬خلايا‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬ومواقع‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭ ‬ومواقع‭ ‬مراقبة‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬مصادرته‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬بينها‭ ‬بنادق‭ ‬ومتفجرات‭.

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وتحدث‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬‮«‬عشرات‭ ‬المسلحين‮»‬‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬كتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬إن‭ ‬مقاتليها‭ ‬يخوضون‭ ‬‮«‬اشتباكاً‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬العدو‭ ‬المتوغلة‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬ويستهدفون‭ ‬‮«‬آليتين‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اشتعال‭ ‬النيران‭ ‬فيهما‮»‬،‭ ‬و‮«‬يُجهِزون‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬صهيونية‭ ‬بعد‭ ‬دخولها‭ ‬مبنى‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬حانون‭ ‬بشمال‭ ‬القطاع‭. ‬

وأمس‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬استشهاد‭ ‬وجرح‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬50‭ ‬شهيدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ونحو‭ ‬150‭ ‬جريحا‭ ‬والعشرات‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬في‭ ‬مجزرة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بشعة‭ ‬استهدفت‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬بمخيم‭ ‬جباليا‭ ‬شمالي‭ ‬القطاع‮»‬‭.

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وأظهرت‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التقطت‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬الاندونيسي‭ ‬الى‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬الضحايا،‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬47‭ ‬جثة‭ ‬ملفوفة‭ ‬بأكفان‭ ‬بيضاء‭ ‬في‭ ‬باحته‭. ‬

ولم‭ ‬يعلّق‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭. ‬

وكانت‭ ‬الوزارة‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الى‭ ‬8525،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬وبينهم‭ ‬3542‭ ‬طفلا‭. ‬

ووصف‭ ‬منسّق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مارتن‭ ‬جريفيث‭ ‬ما‭ ‬يمرّ‭ ‬به‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كارثي‮»‬‭. ‬







وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬رفض‭ ‬الإثنين‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬حماس،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬يحرز‭ ‬تقدما‭ ‬‮«‬منتظما‮»‬‭ ‬على‭ ‬الأرض‭. ‬

ومنذ‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة،‭ ‬توسعت‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬وتكثفت‭ ‬الضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وتفرض‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬حصارا‭ ‬مطبقا‮»‬‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتقطع‭ ‬عنه‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والإمدادات‭ ‬الغذائية‭ ‬والوقود‭. ‬ويبقى‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬الوحيد‭ ‬غير‭ ‬الخاضع‭ ‬لسيطرة‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مقفلا‭. ‬وقد‭ ‬مرت‭ ‬عبره‭ ‬شحنات‭ ‬محدودة‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭.

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ويخضع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانه‭ ‬2 ‭,‬ 4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬أصلا‭ ‬لحصار‭ ‬بري‭ ‬وجوي‭ ‬وبحري‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007‭. ‬

وقال‭ ‬مارتن‭ ‬جريفيث‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬تحدث‭ ‬هاتفيا‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬مع‭ ‬عائلات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يعانونه‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كارثي‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬تقول‭ ‬لك‭ ‬فتاة‭ ‬في‭ ‬الثامنة‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تموت،‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬ألا‭ ‬تشعر‭ ‬بالعجز‮»‬‭. ‬

وتركز‭ ‬دعوات‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الى‭ ‬القطاع‭. ‬

وقال‭ ‬المفوض‭ ‬العام‭ ‬لوكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬أونروا‭) ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬‮«‬لنكن‭ ‬واضحين‭: ‬العدد‭ ‬القليل‭ ‬لقوافل‭ ‬المساعدة‭ ‬التي‭ ‬سمح‭ ‬لها‭ ‬الدخول‭ ‬عبر‭ ‬رفح‭ ‬لا‭ ‬يقارن‭ ‬بحاجات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬شخص‭ ‬عالقين‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وطالب‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬باتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬إنساني‭ ‬فوري‮»‬‭. ‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬نتنياهو‭ ‬اعتبر‭ ‬الاثنين‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الدعوات‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬هي‭ ‬دعوات‭ ‬لإسرائيل‭ ‬للاستسلام‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬حماس‭. ‬وهذا‭ ‬لن‭ ‬يحصل‮»‬،‭ ‬داعياً‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬للانضمام‭ ‬الى‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬بطلب‭ ‬‮«‬تحرير‭ ‬فوري‭ ‬وغير‭ ‬مشروط‮»‬‭ ‬للرهائن‭ ‬الذين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬الحركة‭ ‬منذ‭ ‬هجومها‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وأعلنت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬استعدادها‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬كل‭ ‬المعتقلين‭ ‬الستة‭ ‬آلاف‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

كما‭ ‬أكّد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الامريكي‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬الإثنين‭ ‬أنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تؤيد‭ ‬الدعوات‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬مشدّدا‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬الاستعاضة‭ ‬عنها‭ ‬بـ«وقف‭ ‬موقت‮»‬‭ ‬للأعمال‭ ‬الحربية‭ ‬لإتاحة‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬