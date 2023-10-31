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رئيس الأمن العام يترأس الجانب البحريني في اجتماع فريق العمل الأمني المشترك مع المملكة المتحدة

10/31/2023 7:06:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬والسيد‭ ‬مارك‭ ‬تشالين‭ ‬نائب‭ ‬مدير‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬الدولية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬اجتماع‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬بحضور‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬العمليات‭ ‬والتدريب‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬البلدين‭.‬

في‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع،‭ ‬نقل‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬تحيات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتمنيات‭ ‬معاليه‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأمني‭ ‬أهدافه‭ ‬ورؤيته‭ ‬المشتركة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬المتنامية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاجتماع‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬لدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬لكافة‭ ‬مجالات‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الموقعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المعطيات‭ ‬الأمنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والتحديات‭ ‬المتسارعة‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬لمواصلة‭ ‬النهج‭ ‬المشترك‭ ‬لحماية‭ ‬الاستقرار‭ ‬وتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬المشترك‭.‬

‭ ‬وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬مستجدات‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬وبحث‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتمويله،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬أمن‭ ‬الملاحة‭ ‬الجوية،‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتطورات‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الإقليمية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتطوير‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بكافة‭ ‬الأجهزة‭ ‬والقطاعات‭ ‬بالوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬تحقيقا‭ ‬للتميز‭ ‬في‭ ‬الأداء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬البحري،‭ ‬تدريب‭ ‬ضباط‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإصلاح‭ ‬والتأهيل،‭ ‬التدريب‭ ‬على‭ ‬فحص‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭. ‬وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدونه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭. ‬

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