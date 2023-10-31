شراكة جديدة بين ((الملكية للأعمال الإنسانية)) والهلال الأحمر المصري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية: نعتز بجهود ملك البحرين في دعم العمل الإنساني لإغاثة أهالي غزة
د. مصطفى السيد: الاتفاقية تسهم في نقل المساعدات الإغاثية البحرينية إلى الشعب الفلسطيني
تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وقع الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الرئيس التنفيذي للجنة الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، اتفاقية مع الرئيس التنفيذي للهلال الاحمر المصري الدكتور رامي جميل الناظر وذلك لنقل المساعدات الاغاثية والانسانية البحرينية للشعب الفلسطيني في غزة.
حضرت
توقيع الاتفاقية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج وسفيرة البحرين لدى مصر فوزية بنت عبدالله
زينل ووكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع ورئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر الدكتور فوزي أمين وممثلو الوكالات العالمية الإغاثية.
وخلال الاجتماع بين الدكتور مصطفى السيد أن مملكة البحرين ووفقاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبدعم كريم من الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن خلال المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللجنة الوطنية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، قامت بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة من خلال شحنتين من المواد الغذائية والطبية والاغاثية العاجلة عن طريق الجو، وتأتي هذه المذكرة التي تم توقيعها مع الهلال الأحمر المصري لمواصلة تقديم الدعم وضمان وصولها
براً لتوفير الوقت والحصول على أفضل المواد الإغاثية تنفيذاً للتوجيهات السامية.
كما استعرض الدكتور مصطفى السيد خلال الاجتماع أهمية التعاون المشترك بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الهلال الأحمر المصري في دعم الأشقاء الفلسطينيين، معربًا عن اعتزازه بتوقيع هذه المذكرة مع الهلال الأحمر المصري المعروف بكفاءته والتي تأتي انعكاساً للعلاقات المتميزة بين القيادتين ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.
من جانبها أكدت الدكتورة نيفين القباج اعتزازها وتقديرها العميقين لجلالة الملك المعظم وما يقوم به من مبادرات إنسانية لدعم العمل الإنساني وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، الأمر غير المستغرب على جلالته الذي عرف بمساعدة المنكوبين والمتضررين في مختلف دول العالم، مشيدة بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء للعمل الانساني والحكومة الموقرة مثمنة قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لعمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وما تقوم به من دور إنساني كبير وفاعل في سبيل دعم العمل الانساني داخل وخارج البحرين، مؤكدة عمق العلاقات البحرينية المصرية التاريخية، وما يربط القيادتين في البلدين الشقيقين من علاقات أخوية متميزة بما يخدم الشعبين الشقيقين.
كما أشادت الدكتورة نيفين القباج بدور اللجنة البحرينية بتعاون جميع الوزارات والجمعيات المهنية والخيرية كفريق واحد تحت راية ملك البلاد والعمل بمهنية وبأسلوب حضاري يستحق التقدير والإشادة كقدوة يستفيد منها البلد في المحن.
من جانبه أكد الدكتور رامي الناظر أن هذه الاتفاقية التي سيكون لها كبير الأثر في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين في غزة مما سيعود عليهم بالنفع والفائدة، ويخفف عنهم الألم الذي تعرضوا له جراء الظروف الانسانية الصعبة التي يمرون بها مقدرين ثقة البحرين وتعاونها معهم.
من جهته ثمن الدكتور حسام الشرقاوي المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بدور مملكة البحرين، الإنساني مشيدا بالتزامها ودوام جهوزيتها للتخفيف من معاناة المنكوبين حول العالم، خاصة في ظل أزمات النزوح القسري سواء الحروب والأزمات السياسية أو الناجمة عن كوارث طبيعية وآثار تغير المناخ.
من جانبها أشادت السفيرة فوزية زينل سفيرة مملكة البحرين في القاهرة بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ودعم صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء، في تقديم العون ومساعدة المحتاجين والمنكوبين، وما يوليه جلالته من اهتمام ورعاية بالعمل الإنساني داخل وخارج مملكة البحرين مثمنة دور سمو الشيخ ناصر بن حمد في قيادة هذه الحملة الانسانية.
وأكدت سفيرة البحرين لدى مصر أن توجيه جلالته، بتقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين في غزة جراء الظروف الانسانية الصعبة التي يمرون فيها، يؤكد أن جلالته قائد الإنسانية، ويبين الدور الإنسانية الكبير لمملكة البحرين في تقديم العون والمساعدة للأشقاء والأصدقاء في مختلف دول العالم.
MENAFN31102023000055011008ID1107348631