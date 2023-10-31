شراكة جديدة بين ((الملكية للأعمال الإنسانية)) والهلال الأحمر المصري

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د. مصطفى السيد: الاتفاقية تسهم في نقل المساعدات الإغاثية البحرينية إلى الشعب الفلسطيني

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وقع‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهلال‭ ‬الاحمر‭ ‬المصري‭ ‬الدكتور‭ ‬رامي‭ ‬جميل‭ ‬الناظر‭ ‬وذلك‭ ‬لنقل‭ ‬المساعدات‭ ‬الاغاثية‭ ‬والانسانية‭ ‬البحرينية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

حضرت‭

‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬وزيرة‭ ‬التضامن‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الدكتورة‭ ‬نيفين‭ ‬القباج‭ ‬وسفيرة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬مصر‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭

‬زينل‭ ‬ووكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬المانع‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الهلال‭ ‬والصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الدكتور‭ ‬فوزي‭ ‬أمين‭ ‬وممثلو‭ ‬الوكالات‭ ‬العالمية‭ ‬الإغاثية‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بين‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ووفقاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬كريم‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬واللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬بقيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬قامت‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شحنتين‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والطبية‭ ‬والاغاثية‭ ‬العاجلة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الجو،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توقيعها‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري‭ ‬لمواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬وضمان‭ ‬وصولها‭

‬براً‭ ‬لتوفير‭ ‬الوقت‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬المواد‭ ‬الإغاثية‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭.‬

كما‭ ‬استعرض‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتوقيع‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬المصري‭ ‬المعروف‭ ‬بكفاءته‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬انعكاساً‭ ‬للعلاقات‭ ‬المتميزة‭ ‬بين‭ ‬القيادتين‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬نيفين‭ ‬القباج‭ ‬اعتزازها‭ ‬وتقديرها‭ ‬العميقين‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬إنسانية‭ ‬لدعم‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬وإغاثة‭ ‬الأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬المستغرب‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬بمساعدة‭ ‬المنكوبين‭ ‬والمتضررين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مشيدة‭ ‬بدعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬للعمل‭ ‬الانساني‭ ‬والحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬مثمنة‭ ‬قيادة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لعمل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬إنساني‭ ‬كبير‭ ‬وفاعل‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬الانساني‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬المصرية‭ ‬التاريخية،‭ ‬وما‭ ‬يربط‭ ‬القيادتين‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬من‭ ‬علاقات‭ ‬أخوية‭ ‬متميزة‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬نيفين‭ ‬القباج‭ ‬بدور‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬بتعاون‭ ‬جميع‭ ‬الوزارات‭ ‬والجمعيات‭ ‬المهنية‭ ‬والخيرية‭ ‬كفريق‭ ‬واحد‭ ‬تحت‭ ‬راية‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬والعمل‭ ‬بمهنية‭ ‬وبأسلوب‭ ‬حضاري‭ ‬يستحق‭ ‬التقدير‭ ‬والإشادة‭ ‬كقدوة‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬المحن‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬رامي‭ ‬الناظر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬التي‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬كبير‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مما‭ ‬سيعود‭ ‬عليهم‭ ‬بالنفع‭ ‬والفائدة،‭ ‬ويخفف‭ ‬عنهم‭ ‬الألم‭ ‬الذي‭ ‬تعرضوا‭ ‬له‭ ‬جراء‭ ‬الظروف‭ ‬الانسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬بها‭ ‬مقدرين‭ ‬ثقة‭ ‬البحرين‭ ‬وتعاونها‭ ‬معهم‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬ثمن‭ ‬الدكتور‭ ‬حسام‭ ‬الشرقاوي‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬بدور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الإنساني‭ ‬مشيدا‭ ‬بالتزامها‭ ‬ودوام‭ ‬جهوزيتها‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬المنكوبين‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أزمات‭ ‬النزوح‭ ‬القسري‭ ‬سواء‭ ‬الحروب‭ ‬والأزمات‭ ‬السياسية‭ ‬أو‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬كوارث‭ ‬طبيعية‭ ‬وآثار‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أشادت‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬بتوجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬العون‭ ‬ومساعدة‭ ‬المحتاجين‭ ‬والمنكوبين،‭ ‬وما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬بالعمل‭ ‬الإنساني‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مثمنة‭ ‬دور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الانسانية‭.‬

وأكدت‭ ‬سفيرة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬مصر‭ ‬أن‭ ‬توجيه‭ ‬جلالته،‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الإنساني‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬جراء‭ ‬الظروف‭ ‬الانسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمرون‭ ‬فيها،‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬جلالته‭ ‬قائد‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ويبين‭ ‬الدور‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكبير‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬العون‭ ‬والمساعدة‭ ‬للأشقاء‭ ‬والأصدقاء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬