الأعلى للشؤون الإسلامية يثمن مواقف الملك في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استنكار شديد للحرب الإسرائيلية على غزة ورفض قاطع للدعوات المنكرة لتهجير الفلسطينيين
ثمَّن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المواقف الثابتة والمساعي النبيلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية العادلة، مشيدًا بالمضامين المهمة التي تضمنتها كلمتا جلالته في القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي أعمال قمة القاهرة للسلام بجمهورية مصر العربية الشقيقة، إلى جانب اتصالات جلالته ولقاءاته ومشاوراته مع عدد من القادة والزعماء حول العالم لإرساء السلام في المنطقة والعالم.
وأشاد المجلس في هذا السياق بتوجيهات جلالة الملك المعظم بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة للشعب الفلسطيني الشقيق جراء الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، منوهًا بالحملة الوطنية التي أطلقتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحت شعار: (يوم التضامن مع أهالينا في غزة.. نحن معكم)، معربًا عن تقديره العميق لحجم التفاعل الكبير الذي أبداه المجتمع البحريني مع هذه الحملة الطيبة.
واستنكر المجلس خلال جلسته الاعتيادية العاشرة، أمس الثلاثاء، برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس، بأشد عبارات الاستنكار والتنديد تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والانتهاكات الإنسانية الكارثية والمتواصلة التي أودت بحياة الكثير من المدنيين الأبرياء، من بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، والتي مازالت تهدد حياة وأمن مئات الآلاف منهم، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري والعاجل لهذه الأعمال العدائية، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والمباني المدنية، وفتح ممرات إنسانية عاجلة ودون عوائق لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والماء والكهرباء والسلع والخدمات الأساسية، كما أعرب عن رفضه القاطع للدعوات المنكرة لتهجير الفلسطينيين من بيوتهم وأحيائهم وأرض أجدادهم.
ودعا المجلس إلى تكاتف الجهود العربية والإسلامية والعمل مع عقلاء العالم لاحتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الإنسانية الأليمة، ومناصرة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة التي ينعم فيها بالأمن والأمان والاستقرار.
بعد ذلك، رحب المجلس بالعضو الجديد فضيلة الشيخ ناصر أحمد العصفور، وهنَّأه على الثقة الملكية الغالية، سائلًا الله له التوفيق والسداد.
وبحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وثمَّن المجلس رعاية الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس للحفل الختامي للدورة الثانية من جائزة المغفور له مشعل بن حمد بن عبدالعزيز الصالح السنوية لحفظ القرآن الكريم، التي ينظمها مركز أبيّ بن كعب لتعليم القرآن الكريم، الذي أقيم في جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي، مؤكدًا أهمية مثل هذه المبادرات الأهلية الطيبة في تعزيز الارتباط بكتاب الله العزيز، وتشجيع طلبة المراكز والحلقات القرآنية على الحفظ وحسن الأداء.
كما اطلع المجلس على مذكرة من الأمانة العامة بشأن مشاركتها في أعمال المؤتمر العالمي الثامن للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي أقيم في القاهرة تحت عنوان (الفتوى وتحديات الألفية الثالثة)، بحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء وبمشاركة أكثر من 90 دولة حول العالم.
ثم استعرض تقرير لجنة متابعة إنشاء الجوامع وملحقاتها بشأن مشروع هدم وإعادة بناء جامع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في منطقة قلالي، وقرر الموافقة على توصيات اللجنة، موجهًا الأمانة العامة إلى التنسيق مع إدارة الأوقاف السنية والجهات المعنية لأخذ الموافقات اللازمة واستكمال إجراءات تراخيص البناء.
ونظر المجلس في طلب إحدى المكتبات المحلية الإذن باستخدام الأصول الإلكترونية لمصحف البحرين لطباعة نسخ منه، وقرر الموافقة على الطلب وفقًا للضوابط والشروط المعتمدة لدى المجلس.
واختتمت الجلسة باستعراض الرسائل الواردة وبحث ما يستجد من أعمال، واتخذ المجلس بشأنها ما يلزم.
MENAFN31102023000055011008ID1107348630