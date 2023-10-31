الأعلى للشؤون الإسلامية يثمن مواقف الملك في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ثمَّن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬المواقف‭ ‬الثابتة‭ ‬والمساعي‭ ‬النبيلة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬ومناصرة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬العادلة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالمضامين‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬تضمنتها‭ ‬كلمتا‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬رابطة‭ ‬الآسيان‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وفي‭ ‬أعمال‭ ‬قمة‭ ‬القاهرة‭ ‬للسلام‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اتصالات‭ ‬جلالته‭ ‬ولقاءاته‭ ‬ومشاوراته‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬والزعماء‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لإرساء‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬





وأشاد‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬بتوجيهات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬إغاثية‭ ‬عاجلة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬جراء‭ ‬الظروف‭ ‬الإنسانية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يمر‭ ‬بها،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭: (‬يوم‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬أهالينا‭ ‬في‭ ‬غزة‭.. ‬نحن‭ ‬معكم‭)‬،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬العميق‭ ‬لحجم‭ ‬التفاعل‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬أبداه‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬الطيبة‭. ‬

واستنكر‭ ‬المجلس‭ ‬خلال‭ ‬جلسته‭ ‬الاعتيادية‭ ‬العاشرة،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬بأشد‭ ‬عبارات‭ ‬الاستنكار‭ ‬والتنديد‭ ‬تصاعد‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والانتهاكات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الكارثية‭ ‬والمتواصلة‭ ‬التي‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬والتي‭ ‬مازالت‭ ‬تهدد‭ ‬حياة‭ ‬وأمن‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬منهم،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والعاجل‭ ‬لهذه‭ ‬الأعمال‭ ‬العدائية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬الكاملة‭ ‬للمدنيين‭ ‬والمباني‭ ‬المدنية،‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬ودون‭ ‬عوائق‭ ‬لإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والإغاثية‭ ‬والغذاء‭ ‬والماء‭ ‬والكهرباء‭ ‬والسلع‭ ‬والخدمات‭ ‬الأساسية،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬رفضه‭ ‬القاطع‭ ‬للدعوات‭ ‬المنكرة‭ ‬لتهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬بيوتهم‭ ‬وأحيائهم‭ ‬وأرض‭ ‬أجدادهم‭.‬

ودعا‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬تكاتف‭ ‬الجهود‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والعمل‭ ‬مع‭ ‬عقلاء‭ ‬العالم‭ ‬لاحتواء‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ ‬الخطيرة‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬الإنسانية‭ ‬الأليمة،‭ ‬ومناصرة‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬التي‭ ‬ينعم‭ ‬فيها‭ ‬بالأمن‭ ‬والأمان‭ ‬والاستقرار‭. ‬

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬رحب‭ ‬المجلس‭ ‬بالعضو‭ ‬الجديد‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬أحمد‭ ‬العصفور،‭ ‬وهنَّأه‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬الغالية،‭ ‬سائلًا‭ ‬الله‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭.‬

وبحث‭ ‬المجلس‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭. ‬

وثمَّن‭ ‬المجلس‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬للحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للدورة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جائزة‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬مشعل‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الصالح‭ ‬السنوية‭ ‬لحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬مركز‭ ‬أبيّ‭ ‬بن‭ ‬كعب‭ ‬لتعليم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬جامع‭ ‬مركز‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬الإسلامي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬الأهلية‭ ‬الطيبة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الارتباط‭ ‬بكتاب‭ ‬الله‭ ‬العزيز،‭ ‬وتشجيع‭ ‬طلبة‭ ‬المراكز‭ ‬والحلقات‭ ‬القرآنية‭ ‬على‭ ‬الحفظ‭ ‬وحسن‭ ‬الأداء‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬من‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بشأن‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬الثامن‭ ‬للأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لدور‭ ‬وهيئات‭ ‬الإفتاء‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ (‬الفتوى‭ ‬وتحديات‭ ‬الألفية‭ ‬الثالثة‭)‬،‭ ‬بحضور‭ ‬كبار‭ ‬المفتين‭ ‬والوزراء‭ ‬والعلماء‭ ‬وبمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

ثم‭ ‬استعرض‭ ‬تقرير‭ ‬لجنة‭ ‬متابعة‭ ‬إنشاء‭ ‬الجوامع‭ ‬وملحقاتها‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬هدم‭ ‬وإعادة‭ ‬بناء‭ ‬جامع‭ ‬أبي‭ ‬عبيدة‭ ‬بن‭ ‬الجراح‭ ‬رضي‭ ‬الله‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قلالي،‭ ‬وقرر‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬توصيات‭ ‬اللجنة،‭ ‬موجهًا‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لأخذ‭ ‬الموافقات‭ ‬اللازمة‭ ‬واستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬تراخيص‭ ‬البناء‭. ‬

‭ ‬ونظر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬إحدى‭ ‬المكتبات‭ ‬المحلية‭ ‬الإذن‭ ‬باستخدام‭ ‬الأصول‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لمصحف‭ ‬البحرين‭ ‬لطباعة‭ ‬نسخ‭ ‬منه،‭ ‬وقرر‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬وفقًا‭ ‬للضوابط‭ ‬والشروط‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬المجلس‭. ‬

‭ ‬واختتمت‭ ‬الجلسة‭ ‬باستعراض‭ ‬الرسائل‭ ‬الواردة‭ ‬وبحث‭ ‬ما‭ ‬يستجد‭ ‬من‭ ‬أعمال،‭ ‬واتخذ‭ ‬المجلس‭ ‬بشأنها‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭.‬