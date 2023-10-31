وزراء الإسكان الخليجيون يبحثون القواعد الموحدة لملاك العقارات بدول التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وزيرة الإسكان: مسار العمل الخليجي المشترك أسهم في تطوير الخطط والبرامج الإسكانية
أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن مسارات العمل الإسكاني المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، أسهمت بشكل كبير في توحيد الرؤى وتطوير السياسات والخطط الإسكانية بالأفكار والمبادرات والحلول، الأمر الذي أسهم في تحقيق تقدماً ملموساً على صعيد توفير خدمات إسكانية مبتكرة للمواطنين.
وقالت الوزيرة آمنة الرميحي: إن مملكة البحرين تدعم جهود الأشقاء في دول المجلس في تبادل الخبرات والخطط والتجارب الإسكانية، وتعزيز منظومة العمل الخليجي وتحقيق الأهداف المشتركة، منوهة بالاهتمام الكبير الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بقطاع الإسكان، باعتباره من أبرز روافد التنمية المستدامة. جاء ذلك لدى ترؤس وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع الحادي والعشرين للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس بمسقط. وخلال الاجتماع تمت مناقشة واعتماد عدد من القرارات حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمنت مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك خلال المرحلة الممتدة من عام 2024 إلى 2030.
كما شهد الاجتماع التطرق إلى مستجدات قواعد المعلومات الإسكانية المشتركة، والقواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم المجال الإسكاني، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الخاصة بتنظيم النسخة الثانية لمؤتمر الإسكان الخليجي الثاني، وجائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان، كما جرى استعراض سبل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات.
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