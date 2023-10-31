وزراء الإسكان الخليجيون يبحثون القواعد الموحدة لملاك العقارات بدول التعاون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكدت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬الإسكاني‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬أسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬توحيد‭ ‬الرؤى‭ ‬وتطوير‭ ‬السياسات‭ ‬والخطط‭ ‬الإسكانية‭ ‬بالأفكار‭ ‬والمبادرات‭ ‬والحلول،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدماً‭ ‬ملموساً‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬إسكانية‭ ‬مبتكرة‭ ‬للمواطنين‭.‬

وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬آمنة‭ ‬الرميحي‭: ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تدعم‭ ‬جهود‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والخطط‭ ‬والتجارب‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬منوهة‭ ‬بالاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬أصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بقطاع‭ ‬الإسكان،‭ ‬باعتباره‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬روافد‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬ترؤس‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬للوزراء‭ ‬المعنيين‭ ‬بشؤون‭ ‬الإسكان‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬بمسقط‭. ‬وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬واعتماد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬حول‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬مقترح‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بشأن‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الإسكاني‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬الممتدة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬2030‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬مستجدات‭ ‬قواعد‭ ‬المعلومات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المشتركة،‭ ‬والقواعد‭ ‬العامة‭ ‬الموحدة‭ ‬لملاك‭ ‬العقارات‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬مقترح‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬بشأن‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬المجال‭ ‬الإسكاني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الإسكان‭ ‬الخليجي‭ ‬الثاني،‭ ‬وجائزة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإسكان،‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬استعراض‭ ‬سبل‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬والمعلومات‭.‬