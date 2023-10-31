ولي العهد رئيس الوزراء: دور حيوي للقطاع الخاص في مسيرة النهضة والبناء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تسخير كافة الجهود لمواصلة خلق الفرص الواعدة لأبناء الوطن
تبني المبادرات ووضع الخطط الداعمة لأهداف التنمية المستدامة وتنويع القاعدة الاقتصادية
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الدور الحيوي للقطاع الخاص وإسهاماته الفاعلة في مسيرة النهضة والبناء، مشيراً سموه إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص شكلت عنصر نجاح للمبادرات والبرامج الوطنية الموجهة لخدمة المواطن وخلق الفرص النوعية للجميع لمواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وفق رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه أمس، في قصر القضيبية، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أشار سموه إلى أهمية تسخير كافة الجهود لمواصلة خلق الفرص الواعدة لأبناء الوطن، لافتاً سموه إلى مواصلة تبني المبادرات ووضع الخطط الداعمة لأهداف التنمية المستدامة وتنويع القاعدة الاقتصادية بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة التنافسية على مستوى الاقتصاد العالمي، تماشياً مع خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين الاقتصادية 2023.
وأشاد سموه بدور الغرفة البارز وجهود أعضائها في تعزيز دور القطاع الخاص الرافد لمسارات التنمية، وتمثيل القطاعين الصناعي والتجاري، ودعم التوجهات الاقتصادية بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.
من جانبه، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن بالغ شكره وامتنانه لما يوليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرص واهتمام بدعم دور غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يعود بالخير والنماء على الوطن وأبنائه.
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