ولي العهد رئيس الوزراء: دور حيوي للقطاع الخاص في مسيرة النهضة والبناء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تبني المبادرات ووضع الخطط الداعمة لأهداف التنمية المستدامة وتنويع القاعدة الاقتصادية

‭ ‬أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وإسهاماته‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬النهضة‭ ‬والبناء،‭ ‬مشيراً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬شكلت‭ ‬عنصر‭ ‬نجاح‭ ‬للمبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬الوطنية‭ ‬الموجهة‭ ‬لخدمة‭ ‬المواطن‭ ‬وخلق‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للجميع‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المنشودة‭ ‬وفق‭ ‬رؤى‭ ‬وتطلعات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية،‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬وحمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬سمير‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تسخير‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬لمواصلة‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬لأبناء‭ ‬الوطن،‭ ‬لافتاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬الداعمة‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وتنويع‭ ‬القاعدة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬التنافسية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي،‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬خطة‭ ‬التعافي‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2023‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بدور‭ ‬الغرفة‭ ‬البارز‭ ‬وجهود‭ ‬أعضائها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الرافد‭ ‬لمسارات‭ ‬التنمية،‭ ‬وتمثيل‭ ‬القطاعين‭ ‬الصناعي‭ ‬والتجاري،‭ ‬ودعم‭ ‬التوجهات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المنشودة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬واهتمام‭ ‬بدعم‭ ‬دور‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه‭.‬