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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الجزائر بذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة

10/31/2023 7:06:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬تبون‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الجزائرية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬ثورة‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬المجيدة‭ ‬لبلاده‭.‬

وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬الجزائر‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬الشقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬مشيداً‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ورسوخ‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬تبون‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الجزائرية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬ثورة‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬المجيدة‭ ‬لبلاده،‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬الجزائر‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬الشقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬تقدمٍ‭ ‬وتطورٍ‭ ‬مستمر‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬أخيه‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمان،‭ ‬الوزير‭ ‬الأول‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الجزائرية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬الشقيقة‭.‬

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