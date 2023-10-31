الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الجزائر بذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة لبلاده.
وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيداً جلالته في هذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ورسوخ.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى ثورة الأول من نوفمبر المجيدة لبلاده، أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيداً سموه بهذه المناسبة بما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده مسارات العمل والتنسيق المشترك من تقدمٍ وتطورٍ مستمر.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه أيمن بن عبدالرحمان، الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
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