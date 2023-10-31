تتزامن مع يوم المرأة البحرينية 2023 قرينة عاهل البلاد ترعى قمة ((صحة المرأة)) في ديسمبر المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تنظم «الخدمات الطبية الملكية» بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة قمة «صحة المرأة» تحت شعار «متمكنة لصحة أفضل»، وذلك خلال الفترة من 4 -5 ديسمبر المقبل بمركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية تزامناً مع يوم المرأة البحرينية 2023.
وتضم قائمة الشركاء في تنظيم هذه القمة كل من وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، والمستشفيات الحكومية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، وجامعة البحرين الطبية، وجامعة الخليج العربي، وجمعية الأطباء البحرينية.
وتستقطب قمة «صحة المرأة» نخبة واسعة من المتحدثين الإقليميين والدوليين والممارسين المهنيين في مجال الرعاية الصحية للمرأة والباحثين والأكاديميين والمنظمات غير الربحية والمؤثرين في مجال صحة المرأة واخصائيي الرعاية الصحية والمتدربين والطلاب، وذلك بهدف تشجيع تبادل المعرفة والخبرات في مجال صحة ورفاهية المرأة وجودة حياتها، وتسليط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق الهدفين 3 و5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بصحة ورفاهية المرأة، إلى جانب التوصية بنهج تعاوني يضمن الوصول لصحة أفضل للمرأة.
وتتناول القمة عدداً من المواضيع الهامة خلال جلسات النقاش وورش أبرزها مناقشة الأدوار القيادية للمرأة في مجال الرعاية الصحية، وتأثير قوانين العمل على مشاركتها في هذا المجال، ومدى جاهزية النظام الصحي للتصدي للعنف الأسري، وكيفية التعامل مع أمراض القلب لدى النساء، إلى جانب علاج السرطانات التي تصيب المرأة بشكل أكبر، وموضوعات أخرى كمعالجة أمراض العظام لدى النساء، وتعزيز الصحة والرفاه في مواجهة السمنة، وأهمية التغذية والنشاط البدني في تعزيز صحة النساء وبالأخص فئة الفتيات.
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