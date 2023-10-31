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تتزامن مع يوم المرأة البحرينية 2023 قرينة عاهل البلاد ترعى قمة ((صحة المرأة)) في ديسمبر المقبل

10/31/2023 7:06:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬تنظم‭ ‬‮«‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬صحة‭ ‬المرأة‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬متمكنة‭ ‬لصحة‭ ‬أفضل‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭ -‬5‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬بمركز‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬للتدريب‭ ‬والبحوث‭ ‬الطبية‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬2023‭. ‬

وتضم‭ ‬قائمة‭ ‬الشركاء‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬والمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ومراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬والهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا،‭ ‬وجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية،‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وجمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭.‬

وتستقطب‭ ‬قمة‭ ‬‮«‬صحة‭ ‬المرأة‮»‬‭ ‬نخبة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬الإقليميين‭ ‬والدوليين‭ ‬والممارسين‭ ‬المهنيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للمرأة‭ ‬والباحثين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الربحية‭ ‬والمؤثرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صحة‭ ‬المرأة‭ ‬واخصائيي‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والمتدربين‭ ‬والطلاب،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تشجيع‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صحة‭ ‬ورفاهية‭ ‬المرأة‭ ‬وجودة‭ ‬حياتها،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدفين‭ ‬3‭ ‬و5‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بصحة‭ ‬ورفاهية‭ ‬المرأة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التوصية‭ ‬بنهج‭ ‬تعاوني‭ ‬يضمن‭ ‬الوصول‭ ‬لصحة‭ ‬أفضل‭ ‬للمرأة‭. ‬

وتتناول‭ ‬القمة‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الهامة‭ ‬خلال‭ ‬جلسات‭ ‬النقاش‭ ‬وورش‭ ‬أبرزها‭ ‬مناقشة‭ ‬الأدوار‭ ‬القيادية‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وتأثير‭ ‬قوانين‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬ومدى‭ ‬جاهزية‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬للتصدي‭ ‬للعنف‭ ‬الأسري،‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬لدى‭ ‬النساء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬علاج‭ ‬السرطانات‭ ‬التي‭ ‬تصيب‭ ‬المرأة‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر،‭ ‬وموضوعات‭ ‬أخرى‭ ‬كمعالجة‭ ‬أمراض‭ ‬العظام‭ ‬لدى‭ ‬النساء،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬والرفاه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬السمنة،‭ ‬وأهمية‭ ‬التغذية‭ ‬والنشاط‭ ‬البدني‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صحة‭ ‬النساء‭ ‬وبالأخص‭ ‬فئة‭ ‬الفتيات‭. ‬

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