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تشكيل لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني

10/31/2023 7:06:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعضاء المجلس يؤكدون: قوات الاحتلال تنفذ حملة إبادة جماعية وحصارا كاملا لقطاع غزة

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬العادية‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬مناصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬لدراسة‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ (‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬باتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لدعم‭ ‬صمود‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ضد‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭)‬،‭ ‬وتم‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬نواب‭ ‬هم‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬ومحمد‭ ‬الرفاعي‭ ‬ومحمد‭ ‬العليوي‭ ‬وجميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ ‬وجليلة‭ ‬السيد‭ ‬وإيمان‭ ‬شويطر‭ ‬ود‭. ‬هشام‭ ‬العشيري‭.‬


وأشارت‭ ‬المذكرة‭ ‬الإيضاحية‭ ‬للاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بصفة‭ ‬استعجال‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬المقترح‭ ‬جاء‭ ‬تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬والمواقف‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬والثابتة‭ ‬للملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬عند‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬التشريعي‭ ‬السادس‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬‮«‬ستبقى‭ ‬قضية‭ ‬العرب‭ ‬الأولى‭ ‬اولويتنا‭ ‬الكبرى،‭ ‬وموقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتأييد‭ ‬جهود‭ ‬السلام‭ ‬الشاملة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬عادل‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لهو‭ ‬موقف‭ ‬ثابت‭ ‬لا‭ ‬حياد‭ ‬عنه،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وفق‭ ‬مبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬المساعي‭ ‬السلمية‭ ‬والتهدئة‭ ‬هي‭ ‬الخيار‭ ‬الأوحد‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬التصعيد‭ ‬القائم‭ ‬لنصل‭ ‬إلى‭ ‬الحل‭ ‬المنشود‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬المذكرة‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬يخفى‭ ‬على‭ ‬احد‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬حاليا‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬وحصار‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بما‭ ‬يشمله‭ ‬من‭ ‬منع‭ ‬وصول‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وكافة‭ ‬مستلزمات‭ ‬المعيشة‭ ‬وتدمير‭ ‬الطرق‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية،‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الغاشم‭ ‬ضرب‭ ‬بعرض‭ ‬الحائط‭ ‬المبادئ‭ ‬العالمية‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬وانتهك‭ ‬ابسط‭ ‬الحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للإنسان‭ ‬بالقصف‭ ‬الجوي‭ ‬المتكرر‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬الحصار‭ ‬الشامل‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬ألحق‭ ‬بالقطاع‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تهديد‭ ‬امن‭ ‬وسلامة‭ ‬المنطقة‭ ‬وشعوبها‭ ‬ومستقبلها‭.‬

وذكرت‭ ‬ان‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تشهد‭ ‬الآن‭ ‬منعطفا‭ ‬هو‭ ‬الأخطر‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬مخطط‭ ‬واضح‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬تصفية‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬أصحابها‭ ‬وإجبارهم‭ ‬على‭ ‬تركها‭ ‬وبتخييرهم‭ ‬بين‭ ‬الموت‭ ‬تحت‭ ‬القصف‭ ‬او‭ ‬النزوح‭ ‬عن‭ ‬أراضيهم‭.‬

وجاءت‭ ‬اعتبارات‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬المبررة‭ ‬للاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مقتضى‭ ‬الفصل‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬ميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمبادرة‭ ‬نحو‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لدعم‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬المصيرية‭ ‬الأولى‭ ‬وهي‭ ‬قضية‭ ‬فلسطين،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمساندة‭ ‬الحقوق‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المشروعة‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬حق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة،‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬اللازمة‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ ‬التداعيات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الخطرة‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬الكبير،‭ ‬وضرورة‭ ‬العمل‭ ‬بجانب‭ ‬الاشقاء‭ ‬العرب‭ ‬على‭ ‬تجسيد‭ ‬وحدة‭ ‬الامة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمسها‭ ‬او‭ ‬يهدد‭ ‬امنها‭ ‬ومستقبلها‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬ورغبته‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬لصمود‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬ضد‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬السافرة‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬التوقيت‭ ‬الأنسب‭ ‬لتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين،‭ ‬نتيجة‭ ‬لما‭ ‬يحصل‭ ‬لأهلنا‭ ‬وإخواننا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬اقل‭ ‬ما‭ ‬نقدمه‭ ‬كشعب‭ ‬بحريني‭ ‬لهذه‭ ‬القضية،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬يدور‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لا‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬لإخواننا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬وتشريد‭ ‬وتجويع‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭ ‬المعتدية‭ ‬الغاصبة‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬متضامن‭ ‬مع‭ ‬أهالي‭ ‬فلسطين‭ ‬والقضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬منتقدا‭ ‬تصريحات‭ ‬السفير‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬المنامة‭ ‬بأن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬متعاطف‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نطالبه‭ ‬بألا‭ ‬يتدخل‭ ‬أو‭ ‬يتكلم‭ ‬باسم‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬النائب‭ ‬إيمان‭ ‬شويطر‭ ‬انه‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬لجنة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬سابقا‭ ‬ضمن‭ ‬اللجان‭ ‬الفرعية‭ ‬لمناصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬وللأسف‭ ‬تم‭ ‬إلغاؤها‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬اللجان‭ ‬الفرعية‭ ‬الاخرى‭ ‬بموجب‭ ‬مرسوم‭ ‬تعديل‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اهميتها‭ ‬للشعب‭ ‬ولنوابه‭.‬

وتابعت‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬الآن‭ ‬يفرض‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬لجنة‭ ‬لمناصرة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬موجهة‭ ‬شكرها‭ ‬الى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬رئاسة‭ ‬وأعضاء‭ ‬بتأسيس‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬اللجنة‭ ‬وتفعيل‭ ‬عملها‭ ‬لدعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬وكل‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬مؤيدين‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ويستنكرون‭ ‬كل‭ ‬المجازر‭ ‬التي‭ ‬تحدث‭ ‬تحت‭ ‬مرأى‭ ‬ومسمع‭ ‬العالم‭.‬

كما‭ ‬اشارت‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬اول‭ ‬مجلس‭ ‬تختفي‭ ‬عنه‭ ‬لجنة‭ ‬مناصرة‭ ‬فلسطين،‭ ‬وكم‭ ‬احوجنا‭ ‬اليوم‭ ‬لهذه‭ ‬اللجنة‭ ‬لمناصرة‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإصدار‭ ‬بيانات‭ ‬لمناصرتهم،‭ ‬معتبرة‭ ‬ان‭ ‬الجهاد‭ ‬بالكلمة‭ ‬هو‭ ‬اقل‭ ‬شيء‭ ‬يمكن‭ ‬تقديمه‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬


التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين البحرين وكوريا الجنوبية

النواب يسألون عن جدوى هذه الاتفاقيات.. وزير المواصلات: حركة الطيران تتعافى

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا،‭ ‬بعد‭ ‬مناقشات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النواب‭ ‬صب‭ ‬اغلبها‭ ‬في‭ ‬تساؤلات‭ ‬عما‭ ‬اسموه‭ ‬عدم‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الجديد‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬ان‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تحفة‭ ‬معمارية‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬بعد‭ ‬افتتاحه‭ ‬وتكلف‭ ‬1‭.‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬بسعة‭ ‬استيعابية‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬مسافر‭ ‬بينما‭ ‬في‭ ‬2022‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬سوى‭ ‬6‭.‬9‭ ‬ملايين‭ ‬مسافر‭ ‬والحركة‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬حركة‭ ‬طيران،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نأمل‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬ان‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الصلاحيات‭ ‬لاستقطاب‭ ‬شركات‭ ‬طيران‭ ‬أكبر‭ ‬للمملكة‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬منافسة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬اكثر،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬انفتاح‭ ‬اكبر‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬الأكثر‭ ‬اقبالا‭.‬

بدوره‭ ‬تساءل‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أحمد‭ ‬قراطة‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬استفادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية،‭ ‬مطالبا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بضرورة‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬للوزارات‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬زيادة‭ ‬تشغيل‭ ‬المطار‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬المربحة،‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬بضرورة‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬توفير‭ ‬الامتيازات‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬جذب‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬لاستخدام‭ ‬المطار‭ ‬بكثافة‭ ‬اكبر،‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬أيضا‭ ‬زيادة‭ ‬خطوط‭ ‬الترانزيت‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬اشارت‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ضريبة‭ ‬استثمارات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬سيجعل‭ ‬المملكة‭ ‬لا‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬ويجعل‭ ‬أطراف‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الاخرى‭ ‬هي‭ ‬المستفيدة‭.‬

بدوره‭ ‬علق‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬بأن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الموضوعة‭ ‬لزيادة‭ ‬عدد‭ ‬الرحلات‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬عبر‭ ‬تشجيع‭ ‬وجذب‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬والمسافرين،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬حركة‭ ‬المطار‭ ‬حتى‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬زادت‭ ‬بنسبة‭ ‬33 % ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬المسافرين‭ ‬الى‭ ‬6‭.‬4‭ ‬ملايين‭ ‬وهذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬تعافي‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬بعد‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭.‬

وبشأن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الأسواق‭ ‬الأكثر‭ ‬اقبالا‭ ‬قال‭ ‬الوزير‭ ‬ان‭ ‬الأسواق‭ ‬المربحة‭ ‬هي‭ ‬معروفة‭ ‬ومن‭ ‬الناحية‭ ‬التجارية‭ ‬والتشغيلية‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬خلاف‭ ‬على‭ ‬استغلالها‭ ‬الاستغلال‭ ‬الأمثل،‭ ‬ولكن‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الخدمات‭ ‬الجوية‭ ‬لا‭ ‬تتبع‭ ‬فقط‭ ‬الامور‭ ‬التشغيلية‭ ‬والتجارية‭ ‬ولكن‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬ابعاد‭ ‬سياسية‭ ‬وأمن‭ ‬وسلامة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الأخرى‭ ‬قائم‭ ‬ودائم‭ ‬وأن‭ ‬هناك‭ ‬تعاونا‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬لمعرفة‭ ‬الأسواق‭ ‬المستهدفة‭.‬

وذكر‭ ‬الوزير‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬هدفها‭ ‬وضع‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬وتنظيمي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬التوافق‭ ‬بين‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬الرحلات،‭ ‬معلقا‭ ‬على‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬والتنافس‭ ‬معها‭ ‬قائلا‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬طائرات‭ ‬طيرن‭ ‬الخليج‭ ‬محدود‭ ‬جدا‭ ‬ولا‭ ‬يقارن‭ ‬بعدد‭ ‬طائرات‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬اسطول‭ ‬الطائرات‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬خيارات‭ ‬اكبر‭ ‬للمسافرين‭.‬

وأضاف‭ ‬الوزير‭ ‬ان‭ ‬احدى‭ ‬مواد‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تنظم‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالإعفاء‭ ‬الضريبي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتشغيل‭ ‬وليس‭ ‬الشحن‭ ‬الجوي‭ ‬او‭ ‬أي‭ ‬أمور‭ ‬تجارية‭ ‬أخرى،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تعطي‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬للاتفاق‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬التشغيل‭ ‬والاتفاقية‭ ‬ليست‭ ‬محصورة‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بل‭ ‬تفتح‭ ‬المجال‭ ‬لكل‭ ‬الناقلات‭ ‬الوطنية‭ ‬المسجلة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬سواء‭ ‬طيران‭ ‬شحن‭ ‬أو‭ ‬مسافرون‭.‬


إحالة 9 اقتراحات مستعجلة إلى الحكومة

ترحيل الإجازات الرسمية إلى الإجازة الأسبوعية وتوسيع خدمة «أرض مع قرض»

أحال‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬امس‭ ‬تسعة‭ ‬اقتراحات‭ ‬برغبة‭ ‬بصفة‭ ‬استعجال‭ ‬الى‭ ‬الحكومة،‭ ‬حيث‭ ‬تمثلت‭ ‬موضوعات‭ ‬تلك‭ ‬المقترحات‭ ‬في‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بربط‭ ‬شبكة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬لجزر‭ ‬أمواج‭ ‬بشبكة‭ ‬محطة‭ ‬المحرق‭ ‬للمياه‭ ‬المعالجة‭ ‬وذلك‭ ‬لأنها‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬خط‭ ‬التمديد‭ ‬أسوةً‭ ‬بشرق‭ ‬الحد‭ ‬ودلمونيا‭ ‬وديار‭ ‬المحرق،‭ ‬وإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬وطني‭ ‬لتوثيق‭ ‬سجل‭ ‬شامل‭ ‬لجميع‭ ‬الخريجين‭ ‬الجامعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬بغرض‭ ‬حصر‭ ‬التخصصات‭ ‬الدراسية‭ ‬والقدرات‭ ‬الشخصية‭ ‬للخريجين‭ ‬لتكون‭ ‬حلقة‭ ‬وصل‭ ‬للتوظيف‭ ‬ومواكبة‭ ‬حاجة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬وقيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بتخصيص‭ ‬أرض‭ ‬لمركز‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬لتعليم‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬المعامير،‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية‭ (‬أرض‭ ‬مع‭ ‬قرض‭) ‬لتشمل‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬مع‭ ‬إلغاء‭ ‬قيد‭ ‬سقف‭ ‬الراتب،‭ ‬وترحيل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإجازات‭ ‬الرسمية‭ ‬إلى‭ ‬قبل‭ ‬أو‭ ‬بعد‭ ‬الإجازة‭ ‬الأسبوعية،‭ ‬وإرجاع‭ ‬مشروع‭ ‬البيوت‭ ‬الآيلة‭ ‬للسقوط‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وفتح‭ ‬قسم‭ ‬للطوارئ‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لمرضى‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬والسكلر‭ ‬وأمراض‭ ‬الكبد،‭ ‬وإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬مجمع‭ ‬204‭ ‬بالمحرق‭ (‬فريق‭ ‬العمال‭) ‬وضم‭ ‬بيوته‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬المحرق‭ ‬الذي‭ ‬وجه‭ ‬إليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وتطوير‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬الاتجاهات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬

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