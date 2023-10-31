بحث مبادرات تعزيز التعاون بين ((الأعلى للصحة)) وغرفة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬أن‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬حققت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرائدة‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬بنية‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الكفاءة‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬أو‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وفقاً‭ ‬لأفضل‭ ‬الأسس‭ ‬العلمية‭ ‬ومعايير‭ ‬الممارسة‭ ‬الصحية‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬دولياً،‭ ‬وإطلاق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بتطوير‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الصحة‭ ‬بالغرفة‭ ‬بقرار‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬بشأن‭ ‬تسريع‭ ‬إجراءات‭ ‬تسجيل‭ ‬الأدوية‭ ‬لتسهيل‭ ‬استيراد‭ ‬وتسجيل‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستحضرات‭ ‬الصيدلية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لتبلغ‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬حدًا‭ ‬أقصى‭ ‬لتسجيل‭ ‬الأدوية‭ ‬والمستحضرات‭ ‬الصيدلية‭ ‬الجديدة‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرض‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬مستجدات‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للدراسات‭ ‬والتخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬والذي‭ ‬أطلق‭ ‬مؤخراً‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الطبيب‭ ‬المقيم‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬للعام‭ ‬الأكاديمي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬تخصصات‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭.‬

وأضاف‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬تدريب‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬المناسبة‭ ‬لهم‭ ‬يأتي‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬أولويات‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬إيماناً‭ ‬منه‭ ‬بالدور‭ ‬الأساسي‭ ‬للتدريب‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬والذي‭ ‬ينعكس‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬وفد‭ ‬الغرفة‭ ‬استمرارية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬الوطنية‭ ‬المنشودة‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬خبرات‭ ‬وكفاءات‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬و‭ ‬إمدادهم‭ ‬بفرص‭ ‬تدريب‭ ‬نوعية‭ ‬تنعكس‭ ‬ايجاباً‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭.‬