بحث مبادرات تعزيز التعاون بين ((الأعلى للصحة)) وغرفة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة وبحضور الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، مع سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وخالد برهان الدين العوضي رئيس لجنة القطاع الصحي بالغرفة وأعضاء اللجنة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الصحية وتدعيم التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والخاص في المبادرات المعنية بتعزيز القطاع الصحي بمملكة البحرين.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أن المنظومة الصحية بمملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات الرائدة بفضل الدعم والرعاية والاهتمام الكبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ما أسهم في تعزيز بنية القطاع الصحي بما يضمن الكفاءة العالية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المتعارف عليها دولياً، وإطلاق العديد من المشاريع التي تعنى بتطوير النظام الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية.
وفي هذا الصدد، أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس لجنة الصحة بالغرفة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحة بشأن تسريع إجراءات تسجيل الأدوية لتسهيل استيراد وتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية في المملكة لتبلغ 10 أيام فقط حدًا أقصى لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلية الجديدة.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس المجلس الأعلى للصحة مستجدات المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الطبية والذي أطلق مؤخراً برنامج «الطبيب المقيم»، حيث تم البدء في عدد من البرامج التدريبية للعام الأكاديمي 2023-2024 في مختلف تخصصات الطب البشري.
وأضاف الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن تدريب الأطباء البحرينيين وتوفير الفرص المناسبة لهم يأتي على قائمة أولويات القطاع الصحي إيماناً منه بالدور الأساسي للتدريب الطبي في رفع كفاءة الأطباء البحرينيين والذي ينعكس بدوره على جودة الرعاية الصحية.
من جانبه، أكد وفد الغرفة استمرارية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخصوصاً في القطاع الصحي، بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة وبما يسهم في تعزيز خبرات وكفاءات الأطباء البحرينيين و إمدادهم بفرص تدريب نوعية تنعكس ايجاباً على جودة الخدمات الصحية.
MENAFN31102023000055011008ID1107348623
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.