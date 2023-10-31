تأكيد تعزيز التعاون المشترك الثنائي والإقليمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عقد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬اللورد‭ ‬طارق‭ ‬أحمد،‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والتنمية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وإطلاق‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الأول‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭. ‬‮

‬

تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وسبل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬أكثر‭ ‬شمولا‭ ‬واتساعا،‭ ‬وفي‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والخير‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وبما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالحهما‭ ‬المتبادلة‭.‬

‮

‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬الوزيران‭ ‬تطورات‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والحرب‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والجهود‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬واطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المحتجزين‭ ‬والرهائن،‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وآفاق‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والقضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الشيخ‭ ‬فواز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للشؤون‭ ‬السياسية،‭ ‬السفير‭ ‬أليستر‭ ‬لونج‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭.‬

بعدها‭ ‬ترأس‭ ‬الوزيران‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬المشتركة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬وفدين‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬بحضور‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بالتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الجلسة‭ ‬ألقى‭ ‬اللورد‭ ‬طارق‭ ‬أحمد‭ ‬كلمة‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬ترحيبه‭ ‬بزيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وعقد‭ ‬أول‭ ‬حوار‭ ‬استراتيجي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬منوها‭ ‬بالجهود‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬فرق‭ ‬العمل‭ ‬المشتركة‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬المختصة‭ ‬لتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬انعقاد‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬السياسية‭ ‬الراهنة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬المنطقة‭ ‬والتصعيد‭ ‬الدائر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬‮

‬

كما‭ ‬ألقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬كلمة‭ ‬أكد‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬البحريني‭ ‬البريطاني‭ ‬أظهر‭ ‬التزاما‭ ‬مشتركا‭ ‬بالنهوض‭ ‬بالشراكة‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬القيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬المشتركة،‭ ‬بهدف‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬والتنمية‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬للبلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬والعالم‭ ‬أجمع‭.‬‮

‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بنتائج‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2023م،‭ ‬والتي‭ ‬توجت‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬‮«‬شراكة‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتعاون‭ ‬الاستراتيجي‮»‬‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬استثمارات‭ ‬إضافية‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬1‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬ودعم‭ ‬تنويع‭ ‬اقتصاد‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬النظيفة‭ ‬وخدمات‭ ‬الأعمال‭ ‬والتصنيع‭.‬

وأعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بأن‭ ‬تبدأ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الأول‭ ‬بينهما‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬الطرفين‭ ‬المشترك‭ ‬بالتعاون‭ ‬والاستقرار‭ ‬والازدهار‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬تطورات‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والتصعيد‭ ‬الدائر‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إدانة‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تحرض‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬والتطرف‭ ‬والعنف،‭ ‬ودعوة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬التصعيد‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬حوار،‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬دائم‭ ‬لهذا‭ ‬الصراع،‭ ‬مؤكدا‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الراسخ‭ ‬بتعزيز‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والتسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والحوار‭ ‬بين‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭.‬‮

‬

وبحث‭ ‬الجانبان‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬المشتركة‭ ‬والقضايا‭ ‬والموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬التعاون‭ ‬المتعدد‭ ‬الأطراف،‭ ‬وآخر‭ ‬المستجدات‭ ‬بشأن‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني،‭ ‬وأوجه‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬التجاري‭.‬

واستمع‭ ‬الوزيران‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬الى‭ ‬شرح‭ ‬تناول‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬ومشاريع‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتعاون‭ ‬الأمني‭ ‬والتبادل‭ ‬التجاري‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬لتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬والأهداف‭ ‬المشتركة‭.‬وقد‭ ‬قرر‭ ‬الجانبان‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬مشتركة‭ ‬إلى‭ ‬حوار‭ ‬استراتيجي،‭ ‬وذلك‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬تعاونهما‭ ‬الشامل‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متقدم‭ ‬ومتميز‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وعلى‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭.‬‮

‬

وقد‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الأول‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬البيان‭ ‬التالي‭:‬‮

‬

ترأس‭ ‬معالي‭ ‬اللورد‭ ‬طارق‭ ‬أحمد،‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وجنوب‭ ‬آسيا‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والتنمية‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وسعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬الجلسة‭ ‬الأولى‭ ‬للحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يعرف‭ ‬سابقًا‭ ‬باللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭. ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬التسمية‭ ‬العلاقة‭ ‬الهامة‭ ‬والطابع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وأهمية‭ ‬المنتدى‭ ‬الوزاري‭ ‬النصف‭ ‬سنوي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرض‭ ‬الوزيران‭ ‬المجالات‭ ‬الرئيسية‭ ‬للتعاون‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتاريخ‭ ‬المشترك‭ ‬والروابط‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭.‬

ورحب‭ ‬الوزيران‭ ‬بنتائج‭ ‬زيارة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2023،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬توقيع‭ ‬شراكة‭ ‬استثمارية‭ ‬وتعاونات‭ ‬استراتيجية‭ ‬لتيسير‭ ‬استثمارات‭ ‬إضافية‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬ودعم‭ ‬تنويع‭ ‬اقتصاد‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬النظيفة‭ ‬وخدمات‭ ‬الأعمال‭ ‬والتصنيع‭.‬

تناولت‭ ‬المناقشات‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الثنائية‭ ‬والإقليمية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والتعاون‭ ‬الأمني‭ ‬والدفاعي‭ ‬وفرص‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬المتبادلة‭. ‬وتمت‭ ‬أيضًا‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬السياسية‭ ‬الخارجية‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬الأزمة‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬وغزة،‭ ‬ودعا‭ ‬الوزيران‭ ‬إلى‭ ‬الإفراج‭ ‬الفوري‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الرهائن‭ ‬واستنكرا‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭.‬

وأكد‭ ‬الوزيران‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التزام‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الاحتياطات‭ ‬الممكنة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الأذى‭ ‬الذي‭ ‬يلحق‭ ‬بالمدنيين‭.‬

كما‭ ‬دعوا‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لتسهيل‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬لها،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬الوزيران‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬المشترك‭ ‬بحل‭ ‬سياسي‭ ‬للصراع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬يوفر‭ ‬العدالة‭ ‬والأمن‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والفلسطينيين،‭ ‬وأنهما‭ ‬يعملان‭ ‬بجد‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬لدعم‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭ ‬والاستقرار‭ ‬الإقليمي‭.‬

وفي‭ ‬شأن‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬أكد‭ ‬الوزيران‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬سلام‭ ‬عادل‭ ‬ومستدام،‭ ‬وفقًا‭ ‬لميثاق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الوزيران‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬ضمان‭ ‬حماية‭ ‬موانئ‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬للحبوب‭ ‬لضمان‭ ‬استمرار‭ ‬تصدير‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬وأعربا‭ ‬عن‭ ‬دعمهما‭ ‬لجميع‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تسهيل‭ ‬تصدير‭ ‬الحبوب‭ ‬وجميع‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والإنسانية‭ ‬لضمان‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬للعالم‭ ‬بأسره‭.‬