اليوم.. الاحتفال بيوم الطبيب البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

الكادر الطبي وزيادة فرص التدريب وزيادة المبتعثين للتخصصات الدقيقة

تحتفل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬سنويًا‭ ‬بالطبيب‭ ‬البحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬تكريمًا‭ ‬لجهود‭ ‬وعطاء‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبيّة‭ ‬والصحية‭ ‬بمختلف‭ ‬مجالاتهم‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الطبيّة‭ ‬الحكومية‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحيّة‭ ‬ومستشفيات‭ ‬وعيادات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬







‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬تقديرًا‭ ‬لجهود‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬عبّر‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬د‭. ‬عامر‭ ‬الدرازي‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬شكره‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬صاحب‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬تهنئة‭ ‬الأطباء‭ ‬بيومهم‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الماضية،‭ ‬والتي‭ ‬توّجه‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬ومنتسبي‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬لما‭ ‬يقدمونه‭ ‬من‭ ‬بذل‭ ‬وعطاء‭ ‬مقدر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنويه‭ ‬سموّه‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬بدور‭ ‬الكادر‭ ‬الطبي‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬التطوير‭ ‬بالخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والعلاجية‭.‬

وأكد‭ ‬الدرازي‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬والتنويه‭ ‬يعكسان‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬والاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حجم‭ ‬الثقة‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬للأطباء‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬اعتزاز‭ ‬الجمعية‭ ‬بالإسهامات‭ ‬الفاعلة‭ ‬للكادر‭ ‬الطبي‭ ‬البحريني‭ ‬والذي‭ ‬أثبت‭ ‬قدرته‭ ‬وكفاءته،‭ ‬مؤكدًا‭

‬استمرارها‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بجهد‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬جميع‭ ‬مواطني‭ ‬ومقيمي‭ ‬المملكة،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬ظن‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬وجميع‭ ‬أهل‭ ‬البحرين،‭ ‬وهو‭ ‬أفضل‭ ‬تكريم‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأطباء‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬تطلعات‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬فئة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬اختلفت‭ ‬تطلعاتها‭ ‬واحتياجاتها‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬الطبيب‭ ‬حديث‭ ‬التخرج‭ ‬يتطلّع‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬التدريبية‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬سنة‭ ‬الامتياز‭ ‬أو‭ ‬الإقامة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مع‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬الخاصّة‭ ‬لتدريب‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬مبررًا‭ ‬ذلك‭ ‬بضعف‭ ‬الفرص‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للأطباء‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحيّة‭ ‬الأوليّة‭ ‬تحدّث‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬عن‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬التي‭ ‬تمحورت‭ ‬حول‭ ‬تحسين‭ ‬الكادر‭ ‬الطبي‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬التدريب،‭ ‬وزيادة‭ ‬أعداد‭ ‬الأطباء‭ ‬المبتعثين‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬سنويًا‭ ‬للتخصصات‭ ‬الدقيقة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

وحول‭ ‬الأطباء‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مستشفيات‭ ‬وعيادات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬نوّه‭ ‬د‭. ‬الدرازي‭ ‬إلى‭ ‬الحاجة‭ ‬التي‭ ‬دارت‭ ‬حول‭ ‬استحداث‭ ‬آلية‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالاستشاريين‭ ‬والأطباء‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرات‭ ‬الطويلة‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬من‭ ‬الميدان‭ ‬الصحي‭ ‬الحكومي‭ ‬وانتقلوا‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬إعطاء‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬الجزئـي‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭.‬

وأوضح‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬يتطلعون‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬مرضى‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬وخصوصًا‭ ‬فئة‭ ‬الأطباء‭ ‬ذوي‭ ‬التخصصات‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬ابتعاث‭ ‬الطبيب‭ ‬الحكومي‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬بينما‭ ‬يتواجد‭ ‬طبيب‭ ‬بذات‭ ‬التخصص‭ ‬ولكنه‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬الطويلة‭ ‬والسابقة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬واخراطها‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

ومن‭ ‬جانبها‭ ‬تحدثت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬د‭. ‬جميلة‭ ‬السلمان‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أبرز‭ ‬المحطات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬سطرّتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبيّ‭ ‬والتي‭ ‬دارت‭ ‬حول‭ ‬العمل‭ ‬ضمن‭ ‬الفريق‭ ‬الوطني‭ ‬للتصدي‭ ‬لفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬الفريق‭ ‬الوطني‭ ‬وبدعم‭ ‬القيادة‭ ‬وتضافر‭ ‬الجهود‭ ‬نجاحًا‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬تلك‭ ‬المرحلة‭ ‬وتحقيق‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الجميع‭.‬

وأشارت‭ ‬السلمان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬وتحسين‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬ستظل‭ ‬دائماً‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الاهتمامات‭ ‬التي‭ ‬توظف‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬جهود‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬وذلك‭ ‬ترجمة‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وبمؤازرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

ونوّهت‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تداعيات‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬جاء‭ ‬نتيجة‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭.‬

بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬وجهت‭ ‬الشورية‭ ‬السلمان‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬للكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭ ‬وعبرّت‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬فخرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لجهودهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬رسالتهم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والوطنية‭ ‬النبيلة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬الجهود‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬كافة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إقرار‭ ‬الميزانيات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬وكذلك‭ ‬تسريع‭ ‬المبادرات‭ ‬القائمة‭ ‬مثل‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اطلاقه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬الخيارات‭ ‬المتاحة‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬مزوّد‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحيّة‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬وكذلك‭ ‬منح‭ ‬المشاريع‭ ‬الصحيّة‭ ‬الأولوية‭ ‬الدائمة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬دعم‭ ‬التوجيه‭ ‬لتطوير‭ ‬المنشآت‭ ‬الصحيّة‭ ‬من‭ ‬مستشفيات‭ ‬ومراكز‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الصحية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬الأخرى‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬لأهداف‭ ‬التطوير‭ ‬الصحي‭.‬

أكدت‭ ‬د‭. ‬جميلة‭ ‬السلمان‭ ‬دور‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬المهم‭ ‬والفعال‭ ‬في‭ ‬مراجعة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬واقتراح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تنسجم‭ ‬مع‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الطبي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬معبرةً‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بالعمل‭ ‬كفريق‭ ‬وطني‭ ‬واحد،‭ ‬وبما‭ ‬يجسد‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬الدائم‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬تجاوبا‭ ‬إيجابيا‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬توظيف‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬ودعم‭ ‬مستواهم‭ ‬المهني،‭ ‬فمن‭ ‬جانب‭ ‬هناك‭ ‬تحرك‭ ‬ملموس‭ ‬لبحرنة‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توظيف‭ ‬أعداد‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬البحرينية‭ ‬مؤخرا،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نجد‭ ‬ارتفاعا‭ ‬مستمرا‭ ‬لنسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬العام،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬للمواطنين‭.‬

وأشاد‭ ‬الصالح‭ ‬بالمبادرات‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برئاسة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بزيادة‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬ودعم‭ ‬مستواهم‭ ‬المهني‭.‬

واعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬بمثابة‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لضمان‭ ‬توظيف‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاطلين‭ ‬والنهوض‭ ‬بمستوى‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وخبرتهم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المبادرات‭ ‬تعكس‭ ‬نية‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬حقيقي‭ ‬في‭ ‬المواطن،‭ ‬وهو‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأكثر‭ ‬نفعا‭ ‬ومردوده‭ ‬عال،‭ ‬فمن‭ ‬جهة‭ ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬حلولا‭ ‬ناجحة‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬جزء‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬البطالة‭ ‬بين‭ ‬صفوف‭ ‬الأطباء،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬تضمن‭ ‬تطور‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لعموم‭ ‬المواطنين‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬كان‭ ‬وما‭ ‬يزال‭ ‬حريصا‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تقدير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬والنهوض‭ ‬بها،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬سببا‭ ‬لنهوض‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬سموه‭ ‬دأب‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬لحل‭ ‬مشاكل‭ ‬المواطنين‭ ‬وتلمس‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬ولا‭ ‬يكتفي‭ ‬بالحلول‭ ‬المؤقتة‭ ‬فقط‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أشار‭ ‬الصالح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬تستحق‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬والالتفاتة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأولى‭ ‬لمواجهة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬ولم‭ ‬تتوان‭ ‬عن‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬في‭ ‬أحلك‭ ‬الظروف،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تحمل‭ ‬آمالا‭ ‬وطموحات‭ ‬كبيرة‭ ‬للنهوض‭ ‬بهذا‭ ‬الوطن‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬اختارت‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭.‬