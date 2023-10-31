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جامعة الخليج العربي تنظم ندوة عن ((الزراعة الذكية والاستدامة)) في قطر إكسبو 2023

10/31/2023 7:06:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تشارك‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬قطر‭ ‬اكسبو‭ ‬2023،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيمها‭ ‬لندوة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الزراعة‭ ‬الذكية‭ ‬والاستدامة‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬يقدمها‭ ‬ويديرها‭ ‬أستاذ‭ ‬كرسي‭ ‬السلطان‭ ‬قابوس‭ ‬للاستزراع‭ ‬الصحراوي‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالهادي‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬إذ‭ ‬يستضيف‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ SFS ‭ ‬الهولندية‭ ‬الدكتور‭ ‬لورنس‭ ‬بيرينز‮
‬‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجامعة‭ ‬والهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬ووزارة‭ ‬شئون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بتمويل‭ ‬وتنسيق‭ ‬من‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومشاركة‭ ‬الشركة‭ ‬الهولندية‭ ‬للزراعة‭ ‬الذكية‭ ‬ SFS ‭ ‬لتنفيذ‭ ‬تجربة‭ ‬الري‭ ‬الناقص‭ ‬لنخيل‭ ‬التمر‭ ‬صنف‭ ‬خلاص‭ ‬لفترة‭ ‬تقارب‭ ‬العامين‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬تحويل‭ ‬نظام‭ ‬الري‭ ‬تحت‭ ‬التربة‭ ‬باستخدام‭ ‬الصوف‭ ‬الحجري‭ ‬والذي‭ ‬تتم‭ ‬مقارنته‭ ‬بالري‭ ‬الفقاعي‭ ‬لنظام‭ ‬ذكي‭ ‬يدار‭ ‬ويراقب‭ ‬باستخدام‭ ‬تقنيات‭ ‬انترنت‭ ‬الأشياء‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالهادي‭ ‬عبدالوهاب‮
‬‭ ‬أن‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬قطر‭ ‬اكسبو‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬وعي‭ ‬الجمهور‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استدامة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬وبيان‭ ‬دور‭ ‬التقنيات‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬تعظيم‭ ‬كفاءة‭ ‬الموارد‭ ‬المتاحة‭ ‬وتوفير‭ ‬طرق‭ ‬ذكية‭ ‬لإدارتها،‭ ‬حيث‭ ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬إدارة‭ ‬مياه‭ ‬الري،‭ ‬وتعظيم‭ ‬استخدام‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية،‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الأغذية‭ ‬المنتجة‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬من‭ ‬الهدر‭ ‬والتلوث‭ ‬والاستنزاف‭. ‬

وستعرض‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬تفاصيل‭ ‬نجاح‭ ‬مشروع‭ ‬الري‭ ‬الناقص‭ ‬لأشجار‭ ‬نخيل‭ ‬الخلاص‭ ‬مع‭ ‬التحول‭ ‬الكامل‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬الري‭ ‬الذكي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬طوال‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬والذي‭ ‬سطر‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬متميزة‭ ‬وكان‭ ‬مثالاً‭ ‬يحتذى‭ ‬للتعاون‭ ‬الناجح‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬المتعددين‭ ‬والتنسيق‭ ‬الكامل‭ ‬بين‭ ‬الاطراف‭ ‬تحت‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

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