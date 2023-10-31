جامعة الخليج العربي تنظم ندوة عن ((الزراعة الذكية والاستدامة)) في قطر إكسبو 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)SFSSFS

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالهادي‭ ‬عبدالوهاب‮

‬‭ ‬أن‭ ‬الندوة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬قطر‭ ‬اكسبو‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬وعي‭ ‬الجمهور‭ ‬والمختصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬استدامة‭ ‬الإنتاج‭ ‬الزراعي‭ ‬وبيان‭ ‬دور‭ ‬التقنيات‭ ‬الذكية‭ ‬في‭ ‬تعظيم‭ ‬كفاءة‭ ‬الموارد‭ ‬المتاحة‭ ‬وتوفير‭ ‬طرق‭ ‬ذكية‭ ‬لإدارتها،‭ ‬حيث‭ ‬يشمل‭ ‬ذلك‭ ‬إدارة‭ ‬مياه‭ ‬الري،‭ ‬وتعظيم‭ ‬استخدام‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية،‭ ‬وضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الأغذية‭ ‬المنتجة‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬من‭ ‬الهدر‭ ‬والتلوث‭ ‬والاستنزاف‭. ‬

وستعرض‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬تفاصيل‭ ‬نجاح‭ ‬مشروع‭ ‬الري‭ ‬الناقص‭ ‬لأشجار‭ ‬نخيل‭ ‬الخلاص‭ ‬مع‭ ‬التحول‭ ‬الكامل‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬الري‭ ‬الذكي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬طوال‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬والذي‭ ‬سطر‭ ‬قصة‭ ‬نجاح‭ ‬متميزة‭ ‬وكان‭ ‬مثالاً‭ ‬يحتذى‭ ‬للتعاون‭ ‬الناجح‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬المتعددين‭ ‬والتنسيق‭ ‬الكامل‭ ‬بين‭ ‬الاطراف‭ ‬تحت‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬