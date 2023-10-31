جامعة الخليج العربي تنظم ندوة عن ((الزراعة الذكية والاستدامة)) في قطر إكسبو 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تشارك كلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الجمعة المقبل في معرض قطر اكسبو 2023، من خلال تنظيمها لندوة بعنوان «الزراعة الذكية والاستدامة» بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يقدمها ويديرها أستاذ كرسي السلطان قابوس للاستزراع الصحراوي بجامعة الخليج العربي الدكتور عبدالهادي عبدالوهاب، إذ يستضيف المدير التنفيذي لشركة
SFS الهولندية الدكتور لورنس بيرينز
للحديث عن قصة نجاح التعاون بين الجامعة والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووزارة شئون البلديات والزراعة بتمويل وتنسيق من المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في مملكة البحرين ومشاركة الشركة الهولندية للزراعة الذكية
SFS لتنفيذ تجربة الري الناقص لنخيل التمر صنف خلاص لفترة تقارب العامين تم خلالها تحويل نظام الري تحت التربة باستخدام الصوف الحجري والذي تتم مقارنته بالري الفقاعي لنظام ذكي يدار ويراقب باستخدام تقنيات انترنت الأشياء.
وقال الدكتور عبدالهادي عبدالوهاب
أن الندوة التي ستقام خلال فعاليات قطر اكسبو تهدف إلى رفع وعي الجمهور والمختصين في مجال استدامة الإنتاج الزراعي وبيان دور التقنيات الذكية في تعظيم كفاءة الموارد المتاحة وتوفير طرق ذكية لإدارتها، حيث يشمل ذلك إدارة مياه الري، وتعظيم استخدام العناصر الغذائية، وضمان سلامة الأغذية المنتجة مع الحفاظ على الموارد من الهدر والتلوث والاستنزاف.
وستعرض جامعة الخليج العربي من خلال مشاركتها في المعرض تفاصيل نجاح مشروع الري الناقص لأشجار نخيل الخلاص مع التحول الكامل إلى نظام الري الذكي في مملكة البحرين طوال عامين من الزمن، والذي سطر قصة نجاح متميزة وكان مثالاً يحتذى للتعاون الناجح بين أصحاب المصلحة المتعددين والتنسيق الكامل بين الاطراف تحت القيادة الرشيدة للأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة.
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