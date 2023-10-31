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جامعتا البحرين وشنغهاي توقعان مذكرة تفاهم في مجالات علمية وثقافية

10/31/2023 7:06:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقعت‭ ‬جامعتا‭ ‬البحرين‭ ‬وشنغهاي‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬ثقافي‭ ‬مشترك‭ ‬مجدداً،‭ ‬لتفعيل‭ ‬مبدأ‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك،‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬والتبادل‭ ‬الطلابي،‭ ‬والبحث‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬علمية‭ ‬مختلفة‭.‬

ووقع‭ ‬الاتفاق‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬فؤاد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬شنغهاي‭ ‬أويانغ‭ ‬هوا،‭ ‬بمقر‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬الصخير‭.‬

واتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬المثمرة‭ ‬للتبادل‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الجامعتين،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬المساهمة‭ ‬الإيجابية‭ ‬لمعهد‭ ‬كونفوشيوس‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مؤكدين‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬تبادل‭ ‬الطلبة‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس،‭ ‬والتعاون‭ ‬البحثي‭ ‬في‭ ‬التخصصات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬الوطني‭ ‬المشترك‭.‬

وأكد‭ ‬د‭. ‬الأنصاري‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬لمعهد‭ ‬كونفوشيوس‭ ‬في‭ ‬تعليم‭ ‬اللغة‭ ‬الصينية،‭ ‬وإطلاع‭ ‬منتسبيه‭ ‬على‭ ‬العادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬الصينية،‭ ‬وكذلك‭ ‬التاريخ‭ ‬والثقافة،‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬والروابط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭.‬

وحضر‭ ‬التوقيع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬لخدمات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬أسامة‭ ‬عبدالله‭ ‬الجودر،‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للبرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والدراسات‭ ‬العليا‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬قادر،‭ ‬ورئيس‭ ‬قسم‭ ‬البحوث‭ ‬والدراسات‭ ‬بمكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬فضل‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭.

وحضر‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬جامعة‭ ‬شنغهاي‭ ‬مديرة‭ ‬مكتب‭ ‬معهد‭ ‬كونفوشيوس‭ ‬الدكتورة‭ ‬جين‭ ‬تشو،‭ ‬والبروفسور‭ ‬نينغ‭ ‬تشنجيانغ،‭ ‬والبروفسور‭ ‬شنغ‭ ‬وانشينغ،‭ ‬والبروفسور‭ ‬يين‭ ‬فنغ‭ ‬والبروفسور‭ ‬لي‭ ‬ينججي‭ ‬والبروفيسور‭ ‬شو‭ ‬شياو‭ ‬هونغ‭.‬

وقام‭ ‬الوفد‭ ‬الصيني‭ ‬بزيارة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كليات‭ ‬الجامعة،‭ ‬واطلع‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬والتقنيات‭ ‬التعليمية‭ ‬المتوفرة،‭ ‬مبدياً‭ ‬إعجابه‭ ‬بالبنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتكاملة‭ ‬للجامعة،‭ ‬والتجهيزات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمختبرات‭.

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