جامعتا البحرين وشنغهاي توقعان مذكرة تفاهم في مجالات علمية وثقافية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) وقعت جامعتا البحرين وشنغهاي مذكرة تفاهم ثقافي مشترك مجدداً، لتفعيل مبدأ التعاون المشترك، عبر تطوير البرامج الأكاديمية، والتبادل الطلابي، والبحث المشترك في مجالات علمية مختلفة.
ووقع الاتفاق رئيس جامعة البحرين الدكتور فؤاد محمد الأنصاري، ونائب رئيس جامعة شنغهاي أويانغ هوا، بمقر الجامعة في الصخير.
واتفق الطرفان على النتائج المثمرة للتبادل والتعاون بين الجامعتين، ولا سيما المساهمة الإيجابية لمعهد كونفوشيوس بجامعة البحرين، في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، مؤكدين الحاجة إلى تعزيز تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون البحثي في التخصصات ذات الاهتمام الوطني المشترك.
وأكد د. الأنصاري أهمية الدور المحوري لمعهد كونفوشيوس في تعليم اللغة الصينية، وإطلاع منتسبيه على العادات والتقاليد الصينية، وكذلك التاريخ والثقافة، لتعزيز العلاقات والروابط بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية.
وحضر التوقيع من جانب جامعة البحرين نائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية الدكتور أسامة عبدالله الجودر، ونائب الرئيس للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور محمد رضا قادر، ورئيس قسم البحوث والدراسات بمكتب رئيس الجامعة فضل غانم البوعينين.
وحضر من جانب جامعة شنغهاي مديرة مكتب معهد كونفوشيوس الدكتورة جين تشو، والبروفسور نينغ تشنجيانغ، والبروفسور شنغ وانشينغ، والبروفسور يين فنغ والبروفسور لي ينججي والبروفيسور شو شياو هونغ.
وقام الوفد الصيني بزيارة عدد من كليات الجامعة، واطلع على الخدمات والتقنيات التعليمية المتوفرة، مبدياً إعجابه بالبنية التحتية المتكاملة للجامعة، والتجهيزات المتقدمة للمختبرات.
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