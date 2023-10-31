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رئيس مجلس ((دراسات)) يستعرض إسهامات البحرين في إيجاد عالم أكثر أمنًا وازدهارًا

10/31/2023 7:06:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال مائدة مستديرة بمعهد توني بلير للتغير العالمي

بحث آفاق التعاون بين المركز ومعهد «تشاتام هاوس»

أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبدعم‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تواصل‭ ‬بناء‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الدولي،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬أكثر‭ ‬أمنًا‭ ‬وسلامًا‭ ‬وازدهارًا‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية،‭ ‬استضافها‭ ‬معهد‭ ‬توني‭ ‬بلير‭ ‬للتغير‭ ‬العالمي،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن،‭ ‬حول‭ ‬الجغرافيا‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬السفراء‭ ‬وكبار‭ ‬الباحثين‭ ‬والمختصين‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭. ‬

واستعرض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء،‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بشأن‭ ‬إرساء‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬المقدرات‭ ‬الذاتية،‭ ‬وبناء‭ ‬التحالفات‭ ‬الدولية،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬متوازن‭ ‬وفاعل‭ ‬يستند‭ ‬إلى‭ ‬منظور‭ ‬استراتيجي‭ ‬متكامل،‭ ‬ومبادئ‭ ‬وأسس‭ ‬راسخة‭.‬

وحذر‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬الخطيرة‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬تصاعد‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لاسيما‭ ‬تفاقم‭ ‬الأوضاع‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتهديد‭ ‬حياة‭ ‬المدنيين‭ ‬الأبرياء،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬العنف‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬حلقات‭ ‬العنف،‭ ‬وتقويض‭ ‬فرص‭ ‬السلام‭. ‬

وتناول‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬التفاهم‭ ‬الدولي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬والحوكمة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مجتمعات‭ ‬منفتحة‭ ‬ومزدهرة،‭ ‬مبديا‭ ‬استعداد‭ ‬المركز‭ ‬لتوطيد‭ ‬الصلات‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬توني‭ ‬بلير‭ ‬للتغير‭ ‬العالمي،‭ ‬لبحث‭ ‬واقتراح‭ ‬حلول‭ ‬مناسبة‭ ‬للتحديات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وإقامة‭ ‬شراكة‭ ‬وثيقة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬للتبادل‭ ‬البحثي،‭ ‬والتكامل‭ ‬المعرفي‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭ ‬اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬،‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬مع‭ ‬الدكتورة‭ ‬سنام‭ ‬فاكيل‭ ‬مديرة‭ ‬برنامج‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الملكي‭ ‬للشؤون‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬تشاتام‭ ‬هاوس‮»‬‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعرض‭ ‬الجانبان‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بشأن‭ ‬ترسيخ‭ ‬أسس‭ ‬الحوار‭ ‬والتفاهم،‭ ‬وتفعيل‭ ‬دور‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬النزاعات،‭ ‬وتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود،‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إحلال‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار،‭ ‬ودعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وأكد‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ومنها‭ ‬الجانب‭ ‬العلمي‭ ‬والبحثي،‭ ‬ومناقشة‭ ‬أوجه‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مراكز‭ ‬الفكر‭ ‬والدراسات،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬عالم‭ ‬يسوده‭ ‬الأمن‭ ‬والازدهار‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬مديرة‭ ‬برنامج‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬تشاتام‭ ‬هاوس‮»‬‭ ‬عن‭ ‬تقديرها‭ ‬لجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي،‭ ‬وإرساء‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬السلمي‭. ‬

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