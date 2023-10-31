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وزير التربية يحضر افتتاح مؤتمر ومعرض دولي لحلول ومستلزمات التعليم بدبي

10/31/2023 7:06:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬افتتاح‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬ GESS ‭ ‬الدولي‭ ‬لمستلزمات‭ ‬وحلول‭ ‬التعليم،‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بدبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ويشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬وزارات‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بدول‭ ‬المنطقة‭ ‬ومختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أهمية‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬السنوية‭ ‬لما‭ ‬تكتسبه‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التوجهات‭ ‬والتطورات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬وحلول‭ ‬ومستلزمات‭ ‬التعليم،‭ ‬وآخر‭ ‬ما‭ ‬شهده‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬توظيف‭ ‬للتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬ومخرجاته‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬مواكبته‭ ‬التسارع‭ ‬التكنولوجي‭.‬

وقد‭ ‬شهد‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمعرض‭ ‬السنوي‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬مرتادي‭ ‬المعرض،‭ ‬حيث‭ ‬خصصت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬مشاركتها‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬للتعريف‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬بجائزة‭ ‬اليونسكو‭-‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لاستخدام‭ ‬تكنولوجيات‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬والزخم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬الجائزة‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬محافل‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلوم‭ ‬والثقافة‭ ‬‮«‬اليونسكو‮»‬،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسخة‭ ‬لها‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬الافتتاح،‭ ‬زيارة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬العاصمي،‭ ‬والدكتور‭ ‬عمر‭ ‬الظاهري‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لقطاع‭ ‬العمليات‭ ‬المدرسية‭ ‬بأبوظبي،‭ ‬حيث‭ ‬استمعوا‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬حول‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬التعليمية‭ ‬المنفذة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وكان‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬قد‭ ‬التقى‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬بالهول‭ ‬الفلاسي‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الأستاذة‭ ‬نوال‭ ‬إبراهيم‭ ‬الخاطر‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬للسياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والأداء‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬وزارتي‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وبحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬التعليمية‭ ‬المشتركة،‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتعليم‭ ‬العالي‭.‬

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