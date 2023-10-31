وزير التربية يحضر افتتاح مؤتمر ومعرض دولي لحلول ومستلزمات التعليم بدبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حضر الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم افتتاح مؤتمر ومعرض
GESS الدولي لمستلزمات وحلول التعليم، الذي يقام بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويشهد مشاركة العديد من وزارات التربية والتعليم بدول المنطقة ومختلف المؤسسات التعليمية الإقليمية والعالمية.
وأكد الوزير أهمية مشاركة مملكة البحرين في هذه الفعالية السنوية لما تكتسبه من أهمية بالغة في التعرف على أحدث التوجهات والتطورات العالمية في مجال التعليم، وحلول ومستلزمات التعليم، وآخر ما شهده قطاع التعليم من توظيف للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم ومخرجاته والتحقق من مواكبته التسارع التكنولوجي.
وقد شهد جناح مملكة البحرين بالمعرض السنوي إقبالاً كبيراً من مرتادي المعرض، حيث خصصت وزارة التربية والتعليم مشاركتها هذا العام للتعريف على نطاق واسع بجائزة اليونسكو-الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، والزخم الكبير الذي تشهده الجائزة بشكل سنوي في محافل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، وخصوصاً في آخر نسخة لها.
كما شهد جناح مملكة البحرين، في فعالية الافتتاح، زيارة المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، والدكتور عمر الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بأبوظبي، حيث استمعوا إلى شرح حول البرامج والمشاريع التعليمية المنفذة في مملكة البحرين.
وكان الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم قد التقى مساء الاثنين الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بحضور الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء.
وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارتي التربية والتعليم في البلدين الشقيقين، وبحث سبل تعزيز البرامج والمشاريع التعليمية المشتركة، والتنسيق في عدد من المواضيع الخاصة بالتعليم العالي.
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