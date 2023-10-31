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الصين.. حيث التاريخ والحاضر.. والمستقبل

10/31/2023 7:06:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) «أخبار الخليج» فوق سور الصين العظيم

الصين‭ - ‬محمد‭ ‬الساعي

على‭ ‬مدار‭ ‬أسبوع،‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬الصين،‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬العظيم‭ ‬الذي‭ ‬استطاع‭ ‬بتناغم‭ ‬فريد‭ ‬أن‭ ‬يدمج‭ ‬التاريخ‭ ‬بالحاضر‭ ‬بالمستقبل،‭ ‬ليقدم‭ ‬صورة‭ ‬مشرقة‭ ‬لإمبراطورية‭ ‬تجذرت‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬التاريخ،‭ ‬وتغلغلت‭ ‬في‭ ‬متاهات‭ ‬الحاضر،‭ ‬لتختط‭ ‬لنفسها‭ ‬طريقا‭ ‬صلدا‭ ‬للصدارة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

عندما‭ ‬تتجول‭ ‬في‭ ‬المعالم‭ ‬السياحية‭ ‬بمدن‭ ‬الصين،‭ ‬تلمس‭ ‬بجلاء‭ ‬في‭ ‬وجوه‭ ‬الصينيين‭ ‬ذلك‭ ‬الاعتزاز‭ ‬بالتاريخ‭ ‬العريق،‭ ‬وبالحضارة‭ ‬المشرقة،‭ ‬مع‭ ‬أمل‭ ‬يمازجه‭ ‬طموح‭ ‬وإصرار‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أبهى‭.‬

كانت‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬مدينتي‭ ‬بكين‭ ‬وشنغهاي‭ ‬جولات‭ ‬في‭ ‬أشهر‭ ‬المواقع‭ ‬السياحية‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬السور‭ ‬العظيم،‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬متحف‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬شنغهاي‭ (‬متحف‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭) ‬الذي‭ ‬يرسم‭ ‬صورة‭ ‬زاهية‭ ‬لهذه‭ ‬المدينة‭ ‬العملاقة‭.‬

بالطبع‭.. ‬أول‭ ‬ما‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬زيارته‭ ‬عندما‭ ‬تجد‭ ‬نفسك‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬هو‭ ‬سلسلة‭ ‬التحصينات‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬بسور‭ ‬الصين‭ ‬العظيم،‭ ‬أحد‭ ‬أغرب‭ ‬ما‭ ‬بناه‭ ‬الإنسان،‭ ‬وأحد‭ ‬عجائب‭ ‬الدنيا،‭ ‬بل‭ ‬أحد‭ ‬إبداعات‭ ‬البشرية‭ ‬التي‭ ‬أدرجتها‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلوم‭ ‬والثقافة‭ (‬اليونسكو‭) ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1987‭.‬

يمتد‭ ‬هذا‭ ‬السور‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬بناؤه‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الثالث‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭ ‬واستمرت‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬عدة‭ ‬قرون،‭ ‬ويقدر‭ ‬مجموع‭ ‬طول‭ ‬الاسوار‭ ‬التي‭ ‬أنشئت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنين‭ ‬بحوالي‭ ‬21‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر،‭ ‬مع‭ ‬أبراج‭ ‬حراسة‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬تقريبا،‭ ‬ليقدم‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬البشري‭ ‬صورة‭ ‬مبهرة‭ ‬للتاريخ‭ ‬العظيم‭ ‬وللقوة‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬بها‭ ‬الإمبراطورية‭ ‬الصينية‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬مشروعا‭ ‬دفاعيا‭ ‬عسكريا‭ ‬قديما،‭ ‬فإن‭ ‬سور‭ ‬الصين‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ‭ ‬بات‭ ‬رمزا‭ ‬للسلام،‭ ‬وأيقونة‭ ‬للوحدة‭ ‬الصينية،‭ ‬ومحطة‭ ‬لالتقاء‭ ‬الثقافات‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬العالم‭. ‬

يعود‭ ‬تاريخ‭ ‬هذا‭ ‬النموذج‭ ‬للإبداع‭ ‬البشري‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2300‭ ‬عام‭ ‬مضت‭ ‬حينما‭ ‬بادرت‭ ‬سلالات‭ ‬ودول‭ ‬بالصين‭ ‬ببناء‭ ‬أسوار‭ ‬تحميها‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬شعوب‭ ‬الشمال‭ ‬وخاصة‭ ‬المغول‭. ‬وبعد‭ ‬توحيد‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬قبل
تشين‭ ‬شي‭ ‬هوانغ‮
‬عام‭ ‬221‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد‭ ‬تسارعت‭ ‬وتيرة‭ ‬بناء‭ ‬السور،‭ ‬وساهمت‭ ‬عدة‭ ‬أسر‭ ‬حاكمة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬ومد‭ ‬السور‭ ‬مع‭ ‬تضاريس‭ ‬الجبال‭ ‬والتلال‭ ‬التي‭ ‬يجتازها‭. ‬


القصر الصيفي.. حديقة تجسد تاريخ أباطرة الصين


القصر‭ ‬الصيفي‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بـ‭(‬ Summer ‭ ‬ Palace ‭)‬،‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬السياحية‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بكين‭. ‬وتحول‭ ‬هذا‭ ‬القصر‭ ‬الى‭ ‬منتزه‭ ‬مميز‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬أجمل‭ ‬الحدائق‭ ‬التاريخية‭ ‬النادرة‭. ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬القصر‭ ‬مستقرا‭ ‬صيفيا‭ ‬لأسر‭ ‬الأباطرة‭ ‬وخاصة‭ ‬خلال‭ ‬حكم‭ ‬أسرة‭ ‬تشينغ،‭ ‬هروبا‭ ‬من‭ ‬حرارة‭ ‬الصيف‭.‬



بدأ‭ ‬بناء‭ ‬القصر‭ ‬الفريد‭ ‬في‭ ‬تصميمه‭ ‬وعمارته‭ ‬عام‭ ‬1750‭ ‬على‭ ‬سفح
الجبل‭ ‬الغربي‮
‬بضاحية‭ ‬بكين‭ ‬الغربية،‭ ‬ويمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬290‭ ‬هكتارا،‭ ‬ويضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬القاعات‭ ‬والأبنية‭ ‬والمقصورات‭ ‬والاجنحة‭ ‬والمعابد‭ ‬والجسور‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المناظر‭ ‬الجميلة‭ ‬والبحيرة‭ ‬التي‭ ‬تتوسط‭ ‬القصر‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬التنقل‭ ‬فيها‭ ‬عبر‭ ‬سفن‭ ‬سياحية‭ ‬صغيرة‭. ‬التجول‭ ‬داخل‭ ‬هذا‭ ‬القصر‭ ‬يعطي‭ ‬صورة‭ ‬واضحة‭ ‬لحياة‭ ‬الرفاهية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يعيشها‭ ‬أباطرة‭ ‬الصين‭ ‬قبل‭ ‬قرون‭. ‬

وفي‭ ‬1998،‭ ‬أدرجت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للتربية‭ ‬والعلوم‭ ‬والثقافة‭ (‬اليونسكو‭) ‬القصر‭ ‬الصيفي‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬العالمي‭ ‬باعتباره‭ ‬تحفة‭ ‬من‭ ‬حدائق‭ ‬المناظر‭ ‬الطبيعية‭ ‬الصينية‭.‬


برج لؤلؤة الشرق في شنغهاي

ناطحة‭ ‬سحاب‭ ‬اكتمل‭ ‬بناؤها‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬لتكون‭ ‬أطول‭ ‬برج‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬والثالث‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬بارتفاع‭ ‬468‭ ‬مترا‭. ‬وبقي‭ ‬البرج‭ ‬هو‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬حين‭ ‬نافسه‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬الدولي‮
‬لشنغهاي‭.‬

يرتفع‭ ‬البرج‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬لؤلؤة‭ ‬تحملها‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعمدة‭. ‬ويضم‭ ‬عدة‭ ‬مرافق،‭ ‬منها‭ ‬مطاعم‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬الطابق‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬الخامس‭ ‬عشر،‭ ‬ومكان‭ ‬للألعاب‭ (‬مدينة‮
‬الفضاء‭) ‬وهناك‭ ‬مركز‭ ‬تسوق‭ ‬وفندق‭.‬



ولكن‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬مرافق‭ ‬البرج‭ ‬المتحف‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬افتتح‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1983‭ ‬باسم‭ ‬معرض‭ ‬شنغهاي‭ ‬للتاريخ‭ ‬والآثار‭ ‬الثقافية،‭ ‬ويحتوي‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬أقسام،‭ ‬ويضم‭ ‬نحو‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬قطعة‭ ‬تجسد‭ ‬التاريخ‭ ‬الحديث‭ ‬للصين‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬ومعدّات‭ ‬قديمة‭ ‬ونماذج‭ ‬توثق‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬للصينيين‭ ‬والمستعمرين‭ ‬أيضا‭ ‬منذ‭ ‬سنة‭ ‬1843‭.‬

ومن‭ ‬الأنشطة‭ ‬الممتعة‭ ‬والمميزة‭ ‬التي‭ ‬تجذب‭ ‬الزوار‭ ‬الأرضية‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬360‭ ‬درجة،‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬مشاهدة‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المدينة‭. ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬تضيف‭ ‬الأرضية‭ ‬الزجاجية‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬السائح‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬الأرض‭ ‬مباشرة‭ ‬جوا‭ ‬من‭ ‬الحماسة‭ ‬والإثارة‭.. ‬والخوف‭.‬


متحف التخطيط العمراني.. شنغهاي المستقبل

هو‭ ‬مركز‭ ‬متخصص‭ ‬يعرض‭ ‬إنجازات‭ ‬مدينة‭ ‬شنغهاي‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬والتنمية‭ ‬الحضرية‭ ‬والنظرة‭ ‬المستقبلية‭ ‬للمدينة‭. ‬وتلعب‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬دورا‭ ‬مبهرا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬المفاهيم‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬شنغهاي‭.‬

التنقل‭ ‬بين‭ ‬أروقة‭ ‬المتحف‭ ‬يجعلك‭ ‬تعيش‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الانبهار‭ ‬بين‭ ‬تاريخ‭ ‬المدينة‭ ‬الحديث‭ ‬والرؤية‭ ‬الطموحة‭ ‬لمستقبل‭ ‬يحلّق‭ ‬بالمدينة‭ ‬عاليا‭.‬

المركز‭ ‬يضم‭ ‬ستة‭ ‬طوابق،‭ ‬ويعرض‭ ‬في‭ ‬مجمله‭ ‬التخطيط‭ ‬الحضري‭ ‬والتطور‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬ويظهر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬كافة‭ ‬المباني‭ ‬القائمة‭ ‬والمباني‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬تدشينها‭ ‬فعلا‭.‬



ويضم‭ ‬المركز‭ ‬نموذجا‭ ‬ضخما‭ ‬لمدينة‭ ‬شنغهاي‭ ‬يمثل‭ ‬المدينة‭ ‬بأكملها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جميع‭ ‬التطورات‭ ‬المخطط‭ ‬لها‭. ‬

وهناك‭ ‬غرفة‭ ‬المسرح‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬شاشة‭ ‬360‭ ‬درجة‭ ‬تعرض‭ ‬فيديو‭ ‬يجعلك‭ ‬تشعر‭ ‬بأنك‭ ‬تحلق‭ ‬في‭ ‬المشاهد‭ ‬ويطير‭ ‬عبر‭ ‬شنغهاي‭ ‬القديمة‭ ‬والمستقبلية‭.‬


Yu Garden حديقة إرضاء الوالدين

في‭ ‬قلب‭ ‬شنغهاي‭ ‬القديمة،‭ ‬تقع‭ ‬حديقة‭ ‬ Yu ‭ ‬ Garden ‭ ‬بجانب‭ ‬معبد‭ ‬إله‭ ‬المدينة‭.‬

بُنيت‭ ‬الحديقة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬حكم‭ ‬أسرة‭ ‬مينج‭ ‬لشنغهاي‭ ‬الصينية‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شخص‭ ‬اسمه‭ ‬بان‭ ‬يوندوان‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬مكان‭ ‬للراحة‭ ‬لوالده‭ ‬بعد‭ ‬تقاعده‭ ‬من‭ ‬منصبه‭. ‬وسميت‭ ‬ Yu ‭ ‬ Yuan ‭ ‬وهي‭ ‬تعني‭ ‬‮«‬إرضاء‭ ‬الوالدين‮»‬‭. ‬كما‭ ‬تسمى‭ ‬حديقة‭ ‬السلام‭ ‬والراحة‭.‬



تمثل‭ ‬الحديقة‭ ‬مجمعًا‭ ‬من‭ ‬الحدائق‭ ‬المختلفة‭ ‬داخل‭ ‬مركز‭ ‬واحد،‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬الحديقة‭ ‬مركزا‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مثل‭ ‬الحفلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬مخصص‭ ‬لذلك‭. ‬واكتسبت‭ ‬الحديقة‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬شهرتها‭ ‬كمعلم‭ ‬سياحي‭ ‬رئيسي‭ ‬بفضل‭ ‬التصاميم‭ ‬الهندسية‭ ‬المميزة‭ ‬والمناظر‭ ‬الخلابة‭. ‬كما‭ ‬انها‭ ‬تقدم‭ ‬صورة‭ ‬جميلة‭ ‬لفن‭ ‬العمارة‭ ‬الصينية‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬الفريد‭. ‬ووصفت‭ ‬بأنها‭ ‬الأكبر‭ ‬بين‭ ‬حدائق‭ ‬شنغهاي‭ ‬آنذاك‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬احتوائها‭ ‬على‭ ‬مجوعة‭ ‬من‭ ‬الحدائق‭ ‬والبرك‭ ‬الفيروزية‭ ‬والصالات‭ ‬المُزخرفة‭ ‬والجسور‭ ‬المُعلّقة‭.‬

ومن‭ ‬أبرز‭ ‬معالم‭ ‬الحديقة‭ ‬صخرة‭ ‬اليشم‭ (‬ Jade ‭ ‬ Rock ‭) ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تزن‭ ‬5‭ ‬أطنان،‭ ‬والتي‭ ‬توصف‭ ‬بأنها‭ ‬الكنز‭ ‬الحقيقي‭ ‬للحديقة‭. ‬وهي‭ ‬صخرة‭ ‬ترتفع‭ ‬حوالي‭ ‬3‭.‬3‭ ‬أمتار‭ ‬وبها‭ ‬72‭ ‬حفرة‭. ‬والمميز‭ ‬فيها‭ ‬أنك‭ ‬عندما‭ ‬تشعل‭ ‬نارا‭ ‬في‭ ‬أسفلها،‭ ‬يظهر‭ ‬الدخان‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الثقوب‭. ‬وعندما‭ ‬تصب‭ ‬الماء‭ ‬من‭ ‬الأعلى،‭ ‬يتدفق‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الحفر‭.‬


المدينة المحرمة.. قصر يضم سدس آثار الصين

تمثل‭ ‬المدينة‭ ‬المحرمة‭ ‬ذات‭ ‬الألوان‭ ‬القرمزية‭ ‬القصر‭ ‬الامبراطوري‭ ‬لأباطرة‭ ‬الصين‭. ‬وهي‭ ‬من‭ ‬المعالم‭ ‬التاريخية‭ ‬المبهرة‭ ‬في‭ ‬بكين،‭ ‬والتي‭ ‬صنفت‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬العالم‭.‬

كان‭ ‬هذا‭ ‬القصر‭ ‬مقرّا‭ ‬لإقامة‭ ‬الأباطرة‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬أسرتي‭ ‬مينغ‭ ‬وتشينغ‭. ‬بدأ‭ ‬بناؤها‭ ‬عام‭ ‬1420،‭ ‬واستمرت‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬حوالي‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تبلغ‭ ‬720‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع‭. ‬

يحتوي‭ ‬القصر‭ ‬على‭ ‬9999‭ ‬قاعة‭ ‬وغرفة،‭ ‬وحوالي‭ ‬مليون‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬التحف‭ ‬الفنية‭ ‬النادرة‭ ‬تظهر‭ ‬التاريخ‭ ‬والثقافة‭ ‬الصينية،‭ ‬وتمثل‭ ‬سدس‭ ‬الآثار‭ ‬التاريخية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الصين‭.‬



يحيط‭ ‬بالمدينة‭ ‬المحرمة‭ ‬سور‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعه‭ ‬10‭ ‬أمتار‭. ‬ويتميز‭ ‬كل‭ ‬ركن‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬السور‭ ‬بمقصورات‭ ‬ذات‭ ‬تصاميم‭ ‬معقدة‭ ‬وفريدة‭. ‬كما‭ ‬تضم‭ ‬المدينة‭ ‬أربع‭ ‬بوابات‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الأربع‭.‬

وتمتلئ‭ ‬أروقة‭ ‬القصر‭ ‬بتماثيل‭ ‬وصور‭ ‬لحيوانات‭ ‬حقيقية‭ ‬وأسطورية‭ ‬مثل‭ ‬التنين‭ ‬الذي‭ ‬يرمز‭ ‬لدى‭ ‬الصينيين‭ ‬إلى‭ ‬القوة‭ ‬والمكانة‭. ‬

واكتسبت‭ ‬المدينة‭ ‬اسم‭ ‬المحرمة‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬المشددة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتخذ‭ ‬لحماية‭ ‬الأباطرة‭ ‬القاطنين‭ ‬فيها‭. ‬ومن‭ ‬العلامات‭ ‬المميزة‭ ‬وجود‭ ‬ممر‭ ‬مخصص‭ ‬للإمبراطور‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬المدينة‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬حتى‭ ‬لأقرب‭ ‬المقربين‭ ‬له‭ ‬ان‭ ‬يمشي‭ ‬عليه‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أسرته‭. ‬بل‭ ‬يشير‭ ‬المؤرخون‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬كانت‭ ‬تشمل‭ ‬حتى‭ ‬كيفية‭ ‬نوم‭ ‬الإمبراطور،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬ينام‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬مختلفة،‭ ‬ولا‭ ‬يعرف‭ ‬سوى‭ ‬حرسه‭ ‬الخاص‭ ‬الغرفة‭ ‬التي‭ ‬ينام‭ ‬بها‭.‬



وتشير‭ ‬الوثائق‭ ‬التاريخية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬هذا‭ ‬القصر‭ ‬حوالي‭ ‬مليون‭ ‬عامل،‭ ‬حتى‭ ‬بات‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أكبر‭ ‬6‭ ‬قصور‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وأحد‭ ‬أكبر‭ ‬الآثار‭ ‬التاريخية‭ ‬المبنية‭ ‬من‭ ‬الخشب‭.‬

وأصبحت‭ ‬المدينة‭ ‬اليوم‭ ‬متحفا‭ ‬يزوره‭ ‬80‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬يوميا‭. (‬تم‭ ‬تقليص‭ ‬العدد‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة‭ ‬الى‭ ‬30‭ ‬الفا‭ ‬كل‭ ‬يوم‭.‬

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