نيبال: التضحيات المؤلمة لزوجات العمال المهاجرين

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لقد مرت أكثر من ستة أشهر منذ أن أصبحت سونتالي تامانغ أرملة. ففي عام 2021، غادر زوجها تيرثا بهادور تامانغ منزله بعد أن حصل على وظيفة عامل في قطر. وبعد أقل من عام على عمله أصابه المرض واضطر إلى دخول المستشفى. وساعدت منظمة تُعنى بشؤون المهاجرين، وهي لجنة تنسيق المهاجرين النيباليين (Pravasi Nepal Coordination Committee) في ترحيله إلى نيبال، ولكنه لم يصل إلى قريته في بادالي التابعة لبلدية دوليخيل، والتي تقع على بعد ساعتين فقط بالحافلة أو سيارة أجرة مشتركة من العاصمة. فلقد توفي تيرثا بهادور بسبب تدهور حالته الصحية، وذلك بعد أسبوع من دخوله مستشفى كاتماندو.

"لم يستطع حتى العودة إلى بيته ورؤية هذا المنزل الذي ساهم في بنائه"، كما تقول أرملته سونتالي.

عندما تزوجت رامبياري غورساين، لم تكن الكهرباء قد وصلت إلى قريتها، ولم يكن الطريق إليها معبداً، وكانت مطحنة الأرز بعيدة. غادر زوجها للعمل في قطر في عام 2008 وتٌوفي هناك بعد عشرة أشهر. Anand Chandrasekhar / SWI swissinfo

وكان منزلهما السابق قد دُمّر خلال الزلزال الذي ضرب نيبال عام 2015. واضطرّت العائلة إلى العيش مؤقتاً في كوخ بالقرب من حطامه. ولإعادة بناء المنزل، استخدمت العائلة الأموال التي كان تيرثا بهادور قد جناها وادّخرها من فترة عمله السابق في ماليزيا والتي استمرت لمدة عامين قبل حدوث الزلزال، بالإضافة إلى ما حصلت عليه من خلال قرض مصرفي. لكن تيرثا اضطر إلى المغادرة إلى قطر لتأمين مصاريف العائلة قبل أن يتم الانتهاء من البناء.

واليوم، وبعد رحيل زوجها، تكافح سونتالي بمفردها، لتحمل أعباء العائلة والاعتناء بأطفالها الأربعة. فتكلفة تعليمهم فقط تتراوح ما بين 20000 و30000 روبية نيبالية شهرياً (135 إلى 200 فرنك سويسري)، ناهيك عما تعانيه في مجتمعها نتيجة لوضعها الاجتماعي؛ لا سيّما وأنه لم يعد بمقدورها المساهمة في المناسبات والاحتفالات العائلية.

"لقد واجهت صعوبة في تأمين بعض المال لتقديم الهدايا والتبرعات لابن أخي في حفل براتابانده" كما تقول، مشيرة إلى الطقوس الهندوسية التي تقام عادة للفتيان عندما يصلون إلى سن البلوغ، ويصبحون مسؤولين عن الالتزامات الدينية والاجتماعية.

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وتعتمد سونتالي على ما تمتلكه من الحيوانات، أي عدة دجاجات وبقرة، بالإضافة إلى قطعة صغيرة من الأرض، لتوفر للعائلة قوت يومها لمدة تصل إلى خمسة أشهر في العام، بينما تعمل أيضاً كعاملة زراعية لضمان تلبية باقي احتياجات العائلة.

وعندما سُئلت سونتالي عن أكبر تحدٍ تواجهه في حياتها، انهمرت الدموع من عينيها. ويقول أحد الجيران إن التحدي الأكبر هو قدرتها على التعامل مع واقعها الجديد بعد فقدان زوجها، والذي كان رجلاً طيباً وصالحاً. والجدير بالذكر هنا، أنه في الفترة الواقعة ما بين عاميْ 2021 و2022، توفي ما مجموعه 1395 عامل نيبالي مهاجر (بما في ذلك 39 امرأة)، وتم عزو معظم الوفيات إلى "أسباب طبيعية". ولكن هذا الواقع، لم يثنِ الأجيال الشابة عن البحث عن تأمين مستقبلها في دول الخارج.

"ابنتي الكبرى تتعلم الكورية لأنها ترغب في الهجرة إلى هناك. وتكلف الدورة الدراسية لفترة ستة أشهر مبلغ 20000 روبية نيبالية"، كما تقول سونتالي.

وقد قام مركز دعم المهاجرين (Migrant Resource Centre)، الذي يتم تمويله بالتعاون بين الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) وحكومة نيبال، بمساعدة سونتالي في الحصول على التعويض الذي تستحقه كأرملة لعامل مهاجر توفي خلال عمله في الخارج. واستلمت سونتالي ما قيمته 700000 روبية نيبالية (4700 فرنك سويسري) من الشركة التي عمل بها زوجها، و700000 روبية نيبالية من مجلس التوظيف في الخارج بنيبال، و1300000 روبية نيبالية (8800 فرنك سويسري) من شركة التأمين. وهي اليوم تتابع دروساً في الثقافة المالية في مركز الموارد متعددة الأبعاد (Multi-dimensional Resource Centre Nepal, MRC Nepal)) لمعرفة كيفية استثمار هذا المال بطريقة رشيدة.

كفاح مرير

وبالرغم من كل الظروف الصعبة، فإن سونتالي تُعتَبر واحدة من المحظوظات مقارنة بغيرها من النساء. يعمل بينود غورساين، وهو مهاجر عاد إلى وطنه، لصالح مشروع سويسري. وذلك في إطار مهمة تحديد العائلات المحتاجة التي هاجر أحد أفرادها للعمل في الخارج، وإحالتها إلى مركز دعم المهاجرين. يقوم بينود، وهو يقود دراجته النارية متوجّها إلى قرية ميتينيشاب التي يعيش فيها، بإرشاد فريق موقع سويس إنفو (SWI swissinfo) إلى منزل أرملة أخرى تعيش هناك في ظروف أكثر صعوبة من تلك التي تعيشها سونتالي.

عمل بينود غورساين كعامل مهاجر في ماليزيا لمدة عام، ولكنه الآن يدير متجراً خاصاً به ويعمل أيضاً بدوام جزئي لصالح مشروع الهجرة الآمنة. يحصل بينود شهرياً على حوالي 65 دولاراً لمساعدة القائمين على المشروع في تحديد العائلات المحتاجة التي هاجر أحد أفرادها للعمل في الخارج، وتشجيع أفراد هذه العائلات على الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز دعم المهاجرين. Anand Chandrasekhar / SWI swissinfo

عند مقابلتنا لها، كانت، رامبياري غورساين مستعجلة لأنها متأخرة عن عملها كعاملة زراعية في حقول القرويين الآخرين، وهو العمل الذي يوفر لها بعض المال الذي يسد رمق عائلتها. وعلى الرغم من تأخرها عن العمل، إلا أنها لم تبخل علينا بالضيافة الحسنة وقدمت لنا ماء للشرب وفاكهة الجوافة.

كان زوجها يرغب في أن يحصل أبناؤهما على تعليم أفضل. وعندما عبّر عن رغبته بإرسالهما إلى مدرسة خاصة، قوبلت رغبته بالرفض من قِبَل عائلته وأقاربه؛ مما دفعه للبحث عن عمل في الخارج لتحسين أوضاعه المعيشية وتحقيق رغبته، دون اللجوء إلى أقاربه. وقدّر له أن يغادر إلى قطر في عام 2008.

"خلال الثلاثة أشهر الأولى لم يكن لدي أي معلومات عن زوجي. لم يكن هناك هاتف في القرية للتواصل معه. ثم أرسل مبلغ 40000 روبية نيبالية (270 فرنك سويسري)، وبعد بضعة أشهر تمكّنتُ من تسجيل ابني الأكبر في مدرسة خاصة"، كما تقول.

إلا أن زوج رامبياري توفي بعد مرور عشرة أشهر فقط من بدء عمله كعامل في قطر. وقد عزا رب عمله وفاته إلى أسباب طبيعية، مما يعني أنه لم يكن لديها الحق في الحصول على أي مبلغ كتعويض لنهاية الخدمة. في ذلك الوقت، لم تكن هناك أية ترتيبات من الحكومة النيبالية لأرامل المهاجرين. ولم يتم تقديم برنامج التأمين لعوائل المهاجرين إلا بعد مرور ستة أشهر على وفاة زوجها. وكان كل ما حصلت عليه رامبياري من التعويضات عن وفاة زوجها، مبلغ 100000 روبية نيبالية (675 فرنك سويسري) من قِبَل الشركة التي كان يعمل فيها، أما مكتب التوظيف فدفع مبلغ 20000 روبية نيبالية (135 فرنك سويسري) لتغطية تكلفة طقوس الجنازة.

منظومة قوانين العمل بخس الثمن التي تٌفرّق بين العمال وأسرهم لسنوات

ألقت بطولة كأس العالم في قطر بالضوء على التاريخ الطويل للانتهاكات الجسيمة، التي يتعرض لها العمال المهاجرون في دول الخليج، ولا سيما في القطاعات متدنية الأجور كالبناء.

وكشفت تقاريررابط خارجي لمنظمة هيومن رايتس وواتش شهادات مؤلمة لنيباليين ونيباليات، من بينهم أمهات وآباء لم يتمكنوا من رؤية أولادهم لسنوات فيما يجاهدون لتغطية تكاليف دراستهم، وعمال تحملوا العمل البدني لساعات طويلة في الحر الشديد في قطر، وعائلات عمال ماتوا لأسباب غير مفسَّرة.

يقع نظام الكفالةرابط خارجي ، الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم، في صلب تكريس انتهاكات الأجور. ويجعل ذلك العمال يعتمدون على أصحاب عملهم للحصول على الإقامة القانونية ووضعيّتهم في الدولة، ما يعني وجودهم في موقف ضعف يمكن لأصحاب العمل أن يستفيدوا منه، وغالبًا ما يفعلون.

في 2017، التزمت قطر بإلغاء نظام الكفالة. وبينما أدخلت منذئذ بعض التدابير التي عملت على التخلص من الكفالة، فإن أصحاب العمل لا يزالون مسؤولين عن تأمين تصاريح الإقامة للعمال الوافدين، وتجديدها، وإلغا\ها. ما يعني أنهم مازالوا قادرين بشدة على تقييد قدرة العمال على تغيير وظائفهم.

تحول هذه الظروف التعسفية والأجور المتدنية دون تمكّن العمال من جلب عائلاتهم أو السفر بشكل متكرر لرؤية ذويهم. قصص التضحيات الشخصية للمهاجرين وأسرهم عديدة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يروي تقرير هيومن رايتس وواتش قصة الشاب هاري، الذي غادر نيبال إلى قطر عندما كان ابنه يبلغ من العمر ستة أشهر فقط وفاتته معظم الأحداث البارزة في حياة ابنه. حيث رآه خمس مرات فقط خلال 14 عاما. قال هاري: "لم يعرفني ابني عندما عدت إلى نيبال لأول مرة". مع ذلك، في تلك السنوات الـ 14 الماضية، شهد هاري وساهم في التحول الدراماتيكي لقطر بما مكّنه من كسب معيشة أفضل لأطفاله، بمن فيهم ابنه الصغير.

وتقول هيومن رايتس ووتش إنه مقابل كل أسرة ترغب في مشاركة قصص خسارتها علنا​​، هناك العديد من العائلات الأخرى التي تتعامل بصمت مع خسائر فادحة مماثلة.

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وتقول رامبياري: "زوجي لم يكن رجلاً مثقفاً، وكنت قلقة من أنه قد يجد صعوبة في التأقلم مع ظروف المعيشة في الخارج. وكان لدي شعور بأنه يمكننا أن نؤمّن معاً مستوى حياة أفضل هنا. فلدينا قطعة أرض وكان من الممكن أن ندبّر أمرنا لتحسين معيشتنا".

عندما تزوجت رامبياري غورساين، لم تكن الكهرباء قد وصلت إلى قريتها، ولم يكن الطريق إليها معبداً، وكانت مطحنة الأرز بعيدة. غادر زوجها للعمل في قطر في عام 2008 وتٌوفي هناك بعد عشرة أشهر. Anand Chandrasekhar / SWI swissinfo

بعد وفاة زوجها، بقيت رامبياري منعزلة ومنطوية على نفسها ولم تكن تنام كثيراً. وكانت تأخذ أدوية للتغلب على شعورها بالاكتئاب. وساعدها استشاريون ومختصون نفسيون من مركز دعم المهاجرين في تحسين صحتها النفسية والتعامل بشكل أفضل مع مشكلاتها العاطفية وفقدانها لزوجها. واليوم، يتعين عليها أن تتدبّر شؤونها بنفسها، مع عدم وجود ابنها الأكبر بجوارها. وعلى الرغم من ترددها وعدم ثقتها بقدرتها على تسديد المبلغ، قامت بأخذ قرض بقيمة 1.5 مليون روبية نيبالية (10100 فرنك سويسري) لإرسال ابنها إلى اليابان لمتابعة تحصيله العلمي.

اضطرت ميلي تامانغ لاقتراض مبلغ من المال لتأمين عقد عمل لزوجها جيان بهادور تامانغ في ماليزيا، عن طريق مكتب للتوظيف. ولكن خطتهما فشلت، حيث حصل الزوج على أجر أقل من المتوقع، كما أصيب بالمرض، مما أجبره على العودة. Anand Chandrasekhar SWI swissinfo





تقول رامبياري: "أنا لا أؤيد الهجرة ولا أنصح أحداً بإرسال أفراد من عائلته للعمل في الخارج".





تجنيب أزواجهن المصاعب وأعباء العمل المرهقة

ووفقاً لشارو جوشي، وهي خبيرة تعمل لحسابها في مجال التوظيف وهجرة العمال الأجانب، فإن أكثر التداعيات السلبية للهجرة في نيبال، تكمن في زيادة أعباء العمل الموضوعة على كاهل النساء بشكل هائل. وتشير الإحصائيات من منظمة العمل الدولية (ILO)إلى أن النساء النيباليات يقمن بنسبة 85% من العمل اليومي المنزلي غير المأجور، والذي يبلغ إجماليه 29 مليون ساعة يومياً، مقارنة بعدد ساعات عمل يبلغ فقط 5 ملايين ساعة، يأخذها الرجال على عاتقهم.

تقول شارو: "هذه الأرقام تشير إلى أن النساء في نيبال يقمن بأعمال غير مأجورة، بمعدل ست مرات أكثر من الرجال، مقارنة بمتوسط أربع مرات في منطقة جنوب آسيا. وكان من تداعيات هجرة الرجال للعمل في الخارج، أن انعدمت أي مساهمة بسيطة في هذه الأعمال التي كان الرجال النيباليون يقومون بها أيضاً ".

وكدليل على ذلك، تشير شارو إلى النجاح الأخير الذي حققته نيبال في مؤشرات التنمية الاجتماعية على الرغم من حكومتها الفقيرة؛ حيث اعتبرت الأمم المتحدة أن البلاد قد بلغت أهدافها لعام 2019 على صعيد التمكين في مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أي تعزيز حياة الأفراد وتحسين أداء مجتمعاتهم، على النحو المحدد في أهداف التنمية المستدامة.

"كيف حصل ذلك؟ لم يكن هذا الأمر ممكناً إلا بفضل جهود النساء اللاتي أخذن على عاتقهن القيام بالأعباء التي يفترض بالدولة القيام بها، مثل تأمين التغذية السليمة لأسرهن والسهر على صحتها ورعايتها " كما تقول شارو.





شارو جوشي هي واحدة من أبرز الخبراء في مجال هجرة العمال الأجانب في نيبال. عملت في منظمة الأمم المتحدة للمرأة كما عملت في الحكومة النيبالية، وهي الآن مستشارة مستقلة. Anand Chandrasekhar / SWI swissinfo

قرى مهجورة وثقة مفقودة بين الأزواج

في قرية دانداغاون التي تقع في الوحدة 2 والتابعة لبلدية دوليخيل، تبلغ نسبة الرجال 91 رجلاً فقط لكل 100 امرأة (المعدّل الوطني للرجال لكل مئة امرأة هو 95.6)، وذلك بناءً على إحصائيات عام 2021. وتسجّل هذه القرية أيضاً أصغر حجم للأسر مقارنة بباقي القرى التابعة للبلدية، حيث يبلغ متوسط السكان 3.83 شخص لكل أسرة (بينما المتوسط الوطني هو 4.37). وتُعتبر هجرة الشبان إلى الخارج وجهاً من وجوه الحياة اليومية في هذه القرية.

تقول ياسودا غوتام وهي من سكان هذه القرية: "في وقت سابق، كان سكان القرية يتقاسمون الدعم والمساعدة مع بعضهم البعض. أما اليوم، لم تعد القرية كما كانت بعد أن فقدت سكانها وأصبحت خاوية ".

يعمل زوج ياسودا غوتام كسائق توصيل طعام في دبي. كانت الأسرة قد اعتادت على تغيبه بسبب خدمته في الجيش النيبالي، حيث كان غالباً ما يتم نقله إلى أماكن مختلفة في البلاد بشكل متكرر. Anand Chandrasekhar / SWI swissinfo

زوج ياسودا، والذي كان جندياً سابقاً في الجيش النيبالي، يعمل اليوم، ومنذ عام ونصف، في دبي كسائق توصيل طعام. أما هي، فتدير متجراً صغيراً وتعتني بولديْها. لم تحبّذ ياسودا فكرة ذهاب زوجها للعمل في الخارج، ولكنه أراد توسيع آفاقه في هذا العالم واكتساب تجارب جديدة والعمل على إرسال ولديْه إلى مدارس ذات جودة عالية، حتى يتمكنا من أن يصبحا ضابطيْن من ذوي الرُتب العالية في الجيش.

تقول: "لست سعيدة ولا حزينة. صحيح أنه ليس بجوارنا، لكنه سافر من أجل تأمين مستقبلنا".

من جهته، يُعرب بهيم براساد سابكوتا، وهو مسؤول كبير في مجال الصحة العامة في وزارة الصحة والسكان في نيبال، عن قلقه بشأن تداعيات الهجرة على التوزيع الديموغرافي للبلاد. وبحسب الاحصائيات، انخفضت نسبة النمو السكاني السنوي من 1.35% سجّلت في عام 2011، إلى 0.92% في عام 2021، وهي أدنى نسبة منذ أول احصائية سكانية أُجريت في عام 1911. كما انخفض معدل الخصوبة الإجمالي (متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم امرأة واحدة خلال فترة حياتها الإنجابية) من 2.6 في عام 2011 إلى 2.1 في عام 2022، على الرغم من أن نسبة استخدام وسائل منع الحمل الحديثة، بين النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً، ظلت ثابتة عند 43% خلال نفس الفترة، وذلك وفقاً للمسح الاستقصائي "نيبال للديموغرافيا والصحة" الذي أُجري في 2022.

وفي هذا السياق، يقول بهيم براساد: "إن هجرة الشباب تؤثر على معدلات الخصوبة كما تؤثر أيضاً على معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفًا: "ينبغي أن تؤخذ هذه المسألة على محمل الجد، من قبل كل من صانعي السياسات والسياسيين والمجتمع المدني".

يشعر بهيم براساد سابكوتا وهو مسؤول كبير في مجال الصحة العامة في وزارة الصحة والسكان في نيبال، بقلق عميق أيضاً بشأن تأثير الهجرة على كبار السن المتروكين دون معين. وبحسب بهيم، فإن النظام الصحي في نيبال غير مجهّز بشكل كاف لتلبية احتياجات كبار السن. Anand Chandrasekhar / SWI swissinfo

ووفقاً لتقرير هجرة العمال في نيبال لعام 2022، تبلغ نسبة الذين يعيشون ويعملون في الخارج 7.4% من سكان البلاد. ولكن هذا الرقم لا يشمل أولئك الذين يلجؤون إلى الهجرة غير الرسمية أو يختارون الهجرة إلى الهند، حيث لا حاجة إلى الحصول على موافقة عمل رسمية من الحكومة. وعلى الأغلب، فإن تعداد عام 2021 هو الأدق والأقرب إلى الحقيقة، والذي يشير إلى أن هناك نسبة 23.4% من الأسر ممن يعيش فرد من أفرادها، في الخارج بعيداً عن العائلة.

وتقول شارو جوشي، التي عملت سابقاً في منظمة الأمم المتحدة للمرأة كما في مؤسسات تابعة للحكومة: "لدينا قرى هرِمة وخالية من الشباب؛ ومن بين 77 مقاطعة في نيبال، هناك 14 مقاطعة تعاني من عجز واضح في السكان"، ووفقاً لتقديراتها، "هناك فقط 6% من السكان ممن يعيشون اليوم في الجبال، مقارنة بـ 40% في التلال و54% في منطقة التيراي (السهول)".

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وبحسب شارو، كان هناك حوالي 200 شخص يغادرون البلاد يومياً خلال الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات، ولكن اليوم، بعد أن حل السلام وعاد الاستقرار نسبياً، زادت هجرة السكان لتصل إلى 3000 شخص يتركون البلاد يومياً. وما لا تظهره الأرقام هو تلك الضغوط الاجتماعية التي يتعرض لها الشبان من قِبَل محيطهم، مما يضطرهم لمغادرة منازلهم والعمل في الخارج.

"هناك نوع من المنافسة داخل الأسر بشأن عدد الرجال الذين يعملون في الخارج؛ حيث يُنظر إلى المهاجرين على أنهم أكثر رجولة، بينما يُنظر إلى الذين يبقون في البلاد على أنهم أقل شجاعة وجرأة، لأنهم لا يتحملون المخاطر"، بحسب تعبير شارو.

كما تتعرض النساء اللاتي يُتركن من قِبَل أزواجهن أيضاً إلى مخاطر نظرة المجتمع إليهن بطريقة تحمل الكثير من الريبة. وفي هذا السباق، أُجريت في عام 2019 دراسة بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، تم فيها استطلاع آراء أكثر من 1000 زوجة لعمال مهاجرين، يعشن في مناطق سابتاري ودانيشا. وخلُصت هذه الدراسة إلى أنه غالباً ما يشتبه فيهن بسوء استخدام التحويلات المالية وبأنهن يرتكبن الخيانة الزوجية. ومع ذلك، لم يجد الباحثون من معهد نيبال للبحوث الاجتماعية والبيئية الذي تبنّى الدراسة دليلاً دامغاً على تلك الشبهات والفرضيات على أرض الواقع.

"لقد وجدنا ثلاث حالات فقط، حيث كانت لدى النساء علاقات خارج الزواج، وكان يمكن أن يحدث ذلك حتى ولو لم يكن الزوج مهاجراً. ولكن جرى تضخيم القصص وانتشارها بأشكال مختلفة في جميع أنحاء المنطقة، وتم المبالغة في حيثياتها وترسيخها بسرديات زائفة "، بحسب فريق الدراسة.

وقد أسهمت المقالات في الصحافة والمبنية على قصص شخصية، في خلق صورة سلبية عن زوجات المهاجرين، كما زادت من حدة توتر العلاقات الزوجية.؛ حيث خلقت شعوراً عاماً بعدم الثقة بين الأزواج.

"لا يمكن اعتبار تجربة الهجرة عند الجميع تجربة ناجحة. بعض الرجال والنساء يتزوجون مرة أخرى [مصطلح يُستخدم كتعبير عن الانفصال في نيبال]"، كما تقول صاحبة المتجر ياسودا.

أمور أكثر أهمية من المال

على الطريق المؤدي إلى متجر ياسودا، يوجد مطعم تديره ميراني لاما. يعمل زوج ميراني في دبي ويقوم بنفس وظيفة زوج ياسودا. ويتقاسم الاثنان هناك، العيش في نفس الغرفة. وينبغي على ميراني إدارة الكثير من الأعمال المتعلقة بالمطعم بالإضافة إلى الاعتناء بابنهما والقيام بالأعمال المنزلية.

وعن ذلك تتحدث قائلة: "ليس من السهل تشغيل المطعم بمفردي، ولذلك يقوم أخي وأختي بمساعدتي ودعمي".

لم يتمكن زوج ميراني لاما من إرسال أي أموال لها من دبي خلال أول أربعة أشهر من عمله هناك، بسبب إلزامه بالحصول على رخصة قيادة جديدة. ميراني توصي الراغبين في الهجرة للعمل بتطوير وتحسين مهاراتهم قبل السفر. Anand Chandrasekhar / SWI swissinfo

تحتاج عائلة ميراني إلى الأموال التي يرسلها زوجها من دبي، وهو يرسل كل شهر مباشرة إلى حسابها، ما قيمته 92000 روبية نيبالية (620 فرنك سويسري). في عام 2021، أظهرت السجلات الرسمية أن القيمة الاجمالية للتحويلات المالية التي أرسلها المهاجرون إلى أسرهم بلغت 1.06 تريليون روبية نيبالية (7.15 مليار دولار)، أي ما يعادل 23.8% من الناتج المحلي الإجمالي لنيبال. ولذلك، فمن الطبيعي أن تدور معظم النقاشات المتعلقة بموضوع الهجرة في نيبال حول حجم التحويلات المرسلة إلى الوطن. ولكن، بالرغم من ذلك، ففي الآونة الأخيرة، بدأت بعض الأصوات تدعو إلى بعض التأمل أيضاً في التكلفة الاجتماعية لإرسال الكثير من الشبان إلى الخارج. على سبيل المثال، يظهر تعداد عام 2021 أن هناك 17.1% من الأطفال الذين يعيشون دون آبائهم.

يقول المسؤول الحكومي بهيم براساد: "لا شك أن أسر المهاجرين، وبفضل التحويلات المالية التي تتلقاها من الخارج، تتمتع بقدرة أكبر على الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. ولكن هذا لا يعني أن حياة هذه الأسر هي على ما يرام، وذلك بسبب غياب أحد الوالدين. هذا الغياب له تداعياته السلبية على نمو الأطفال والقدرة على تطوير مهاراتهم والانخراط في المجتمع بشكل سليم ".

ويبدي هذا المسؤول الحكومي رغبته في أن تقوم الحكومة بوضع خطة لبعض الإجراءات الحكومية التي من شأنها دعم التنمية الاقتصادية، وتشجيع المواطنين النيباليين الذين يعيشون في الخارج على العودة إلى بلدهم، والبدء في أعمال ومشاريع تجارية خاصة بهم من خلال الاستفادة من الخبرات والمهارات والمعرفة التي اكتسبوها أثناء عملهم في الخارج. وبهذه الطريقة يمكنهم المساهمة مباشرة في تنمية الاقتصاد الوطني لبلادهم. ولكن في النهاية، لا يمكن لهذا الأمر أن يتحقق، إلا إذا شعر العائدون وزوجاتهم، بأن مستقبلاً ينتظرهم في نيبال يضمن لهم ظروف عمل أفضل من تلك التي تؤمنها لهم قطر أو ماليزيا.

ويبدو أن معظم النيباليين يرغبون في العودة للعمل في الخارج، نظراً إلى أن وزارة العمل النيبالية قامت بتجديد موافقات العمل لمليون و800 ألف شخص منذ عام 2011/2012. وأظهر تقرير تقييم فيروس كوفيد-19 لنيبال عام 2021، الصادر عن منظمة الهجرة الدولية، أن نسبة 64% من أولئك الذين اضطروا للعودة منازلهم بسبب الجائحة، يرغبون في الهجرة والعودة إلى وظائفهم مرة أخرى.

مهاجر متوجه إلى الإمارات العربية المتحدة يجري اتصالاً هاتفياً أخيراً بعائلته قبل مغادرته من بوابة الصعود للطائرة في مطار تريبوفان الدولي. Anand Chandrasekhar SWI swissinfo

ونظراً لأهمية التحويلات المالية للاقتصاد الوطني، قامت الحكومة بتسهيل إجراءات تجديد موافقات العمل عن طريق السماح بالقيام بها من السفارة في بلد الوجهة (تجديد لمرتين متتاليتيْن) أو حتى القيام بهذه الاجراءات عبر الإنترنت.

"تقوم البلاد على التحويلات المالية الآتية من العمال المهاجرين إلى الخارج، ولكن السياسيين يعربون عن عدم رغبتهم في هجرة اليد العاملة ويحبذون عودة المهاجرين"، كما تقول شارو.

بالنسبة للعائلتين التي التقتهما سويس إنفو في قرية دانداغاون، فإن المستقبل غير واضح. ينوي زوج ياسودا، الذي سيبلغ من العمر 40 عاماً العام القادم، العودة من دبي إلى منزله بعد ستة أشهر. وتبدي ياسودا عدم رغبتها في أن يغادر العائلة مرة أخرى لدبي، ولكنها تعلم أنها لا تستطيع ثنيه عن ذلك طالما يتمتّع بصحة جيدة تمكنه من العمل هناك.

تقول: "لا يمكن القول إنه لا مستقبل في البلاد، ولكن إذا استمرّت الأمور كما هي، فمن المرجّح أن يعود للعمل في الخارج مرة أخرى".

أما زوج ميراني، فسيعود إلى المنزل في غضون عشرة أشهر، وهي تتطلع بشوق إلى عودته لأنهما اتخذا معاً قراراً مهماً.

"اتفقنا معاً على التخلي عن فكرة العمل في الخارج مرة أخرى. وبدلاً من ذلك، فإننا نخطط معاً لتوسيع المطعم الذي نملكه"، كما تقول.

ترجمة: جيلان ندا

تم إنتاج هذا التقرير كجزء من برنامج "البحث عن مكان آخر" (EQDA) وهو مشروع تبادل بين الصحفيين السويسريين والصحفيين من البلدان النامية. موضوع عام 2023 هو "الديموغرافيا".

تقوم (EQDA) باختيار منظمات الإعلام من العالم النامي للتبادل الصحفي، ويساعد الصحفيون بعضهم البعض في تغطية تقاريرهم في بلدانهم الأصلية.

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