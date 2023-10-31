سويس إنفو تتفوّق من جديد في مجالي الجودة وثقة الجمهور

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وتُعد مبادرة JTI، التي تقدمت بها منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2018، وسيلة للمؤسسات الإعلامية للتأكيد للقراء على تفانيها في الجدارة بالثقة والشفافية والأخلاق وأعلى معايير الجودة.

وإلى جانب إعادة اعتماد JTI، حصلت سويس إنفو (SWI swissinfo) أيضًا على درجة جودة عالية بلغت 7.8 نقطة في التقرير السنوي لهذا العام لجودة وسائل الإعلام التي أعدّه مركز أبحاث المجال العام والمجتمع بجامعة زيورخ، والمعروف داخل سويسرا باسم "fög".

تقول فيرونيكا دي فور، رئيسة قسم الجمهور في سويس إنفو. "الشفافية ضرورية عندما يتعلق الأمر بالجودة والثقة في الصحافة، لأننا لا نستطيع أن نتوقع أن يثق القراء بنا إذا لم نشرح ما نقوم به وكيف نقوم به". وتضيف ديفور: "اليوم، تتنافس وسائل الإعلام عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم مع عدد متزايد من الجهات الفاعلة التي تنشر الأخبار والدعاية الكاذبة مع انتقال الجمهور من الأخبار المطبوعة التقليدية إلى الأخبار عبر الإنترنت". وهذا يجعل مستهلكي الأخبار عبر الإنترنت هدفًا لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق الربح من اهتمامهم أو التلاعب بمواقفهم تجاه موضوعات أو أشخاص أو مؤسسات معينة.

وسيلة للتعرف بسرعة على المصادر الموثوقة

خلال جائحة فيروس كورونا، انتشرت الأخبار الكاذبة بشكل كبير. وقد شكل هذا تحديًا هائلاً لكل من مستهلكي الأخبار ومحركات البحث العالمية في التمييز بين المصادر الموثوقة والزائفة. ولهذا السبب، سعت سويس إنفو في البداية إلى الحصول على علامة JTI، وسعت إلى إعادة التصديق عليها في عام 2023.

وللتعرّف على تدابير الجدارة بالثقة التحريرية وتعزيزها، تعمل سويس إنفو أيضًا مع منظمة تراستينغ نيوز (الأخبار الموثوقة) Trusting News غير الربحية ومقرها الولايات المتحدة.

وتقول دي فور إنه "منذ أغسطس 2022، نعمل مع منظمة تراستينغ نيوز لتحسين شفافيتنا وتطوير تقنيات لكسب ثقة قرائنا وقارئاتنا والحفاظ عليها". وتشرح قائلة: "تتراوح هذه التقنيات من لغة المقالات، مثل الإطارات الإضافية التي توضح سبب اختيارنا لتغطية شيء ما، إلى التعديل الشامل لصفحة "نبذة عنا"، والتي تتضمن الآن مقاطع فيديو تشرح كيفية عملنا في مجموعة متنوعة من المواضيع."

ويشمل التعاون بين سويس إنفو ومنظمة تراستيغ نيوز برامج تدريبية؛ تشمل المواضيع الحالية أبحاث الجمهور وإجراءات الشفافية حول استخدام الذكاء الاصطناعي.

محتويات خارجية علامات عالية في تصنيف الجودة

يبدو أن جهود سويس إنفو لتحسين الجودة والشفافية قد أعطت ثمارها: فقد منح التقرير السنوي لجودة وسائل الإعلام السويسرية الذي أنجزته جامعة زيورخ، منصة الإعلام العام الناطقة بعشر لغات، درجة 7.8 من أصل 10 (+0.1 نقطة مقارنة بعام 2022). من حيث الجودة ضمن فئة الأخبار عبر الإنترنت. وحصلت سويس إنفو، الخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية على 7.8 نقطة وهي الدرجة الأعلى من بين جميع المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام السويسرية التي تم تقييمها.

"تفتخر فرقنا بهذه النتيجة لأن تقييمات الجودة لدينا من قبل أطراف خارجية مستقلة تعزز مصداقية هذه النتائج وتجعل نتائجنا قابلة للمقارنة مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية على شبكة الإنترنت. يقول ريتو غيزي فون فارتبورغ، المسؤول عن الجودة في سويس إنفو: "إنها عامل أساسي لبناء وتعزيز ثقة قرائنا ومجتمعنا".

للمزيد من المعلومات:



برنامج JTIرابط خارجي /شهادة JTI المسندة لسويس إنفورابط خارجي

منظمة الأخبار الموثوقةرابط خارجي التقرير السنوي لجودة وسائل الإعلام السويسريةرابط خارجي

ترجمة: مي المهدي

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