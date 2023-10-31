سويس إنفو تتفوّق من جديد في مجالي الجودة وثقة الجمهور

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وتُعد مبادرة JTI، التي تقدمت بها منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2018، وسيلة للمؤسسات الإعلامية للتأكيد للقراء على تفانيها في الجدارة بالثقة والشفافية والأخلاق وأعلى معايير الجودة.
وإلى جانب إعادة اعتماد JTI، حصلت سويس إنفو (SWI swissinfo) أيضًا على درجة جودة عالية بلغت 7.8 نقطة في التقرير السنوي لهذا العام لجودة وسائل الإعلام التي أعدّه مركز أبحاث المجال العام والمجتمع بجامعة زيورخ، والمعروف داخل سويسرا باسم "fög".
تقول فيرونيكا دي فور، رئيسة قسم الجمهور في سويس إنفو. "الشفافية ضرورية عندما يتعلق الأمر بالجودة والثقة في الصحافة، لأننا لا نستطيع أن نتوقع أن يثق القراء بنا إذا لم نشرح ما نقوم به وكيف نقوم به". وتضيف ديفور: "اليوم، تتنافس وسائل الإعلام عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم مع عدد متزايد من الجهات الفاعلة التي تنشر الأخبار والدعاية الكاذبة مع انتقال الجمهور من الأخبار المطبوعة التقليدية إلى الأخبار عبر الإنترنت". وهذا يجعل مستهلكي الأخبار عبر الإنترنت هدفًا لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق الربح من اهتمامهم أو التلاعب بمواقفهم تجاه موضوعات أو أشخاص أو مؤسسات معينة.
وسيلة للتعرف بسرعة على المصادر الموثوقة
خلال جائحة فيروس كورونا، انتشرت الأخبار الكاذبة بشكل كبير. وقد شكل هذا تحديًا هائلاً لكل من مستهلكي الأخبار ومحركات البحث العالمية في التمييز بين المصادر الموثوقة والزائفة. ولهذا السبب، سعت سويس إنفو في البداية إلى الحصول على علامة JTI، وسعت إلى إعادة التصديق عليها في عام 2023.
وللتعرّف على تدابير الجدارة بالثقة التحريرية وتعزيزها، تعمل سويس إنفو أيضًا مع منظمة تراستينغ نيوز (الأخبار الموثوقة) Trusting News غير الربحية ومقرها الولايات المتحدة.
وتقول دي فور إنه "منذ أغسطس 2022، نعمل مع منظمة تراستينغ نيوز لتحسين شفافيتنا وتطوير تقنيات لكسب ثقة قرائنا وقارئاتنا والحفاظ عليها". وتشرح قائلة: "تتراوح هذه التقنيات من لغة المقالات، مثل الإطارات الإضافية التي توضح سبب اختيارنا لتغطية شيء ما، إلى التعديل الشامل لصفحة "نبذة عنا"، والتي تتضمن الآن مقاطع فيديو تشرح كيفية عملنا في مجموعة متنوعة من المواضيع."
ويشمل التعاون بين سويس إنفو ومنظمة تراستيغ نيوز برامج تدريبية؛ تشمل المواضيع الحالية أبحاث الجمهور وإجراءات الشفافية حول استخدام الذكاء الاصطناعي.
محتويات خارجية علامات عالية في تصنيف الجودة
يبدو أن جهود سويس إنفو لتحسين الجودة والشفافية قد أعطت ثمارها: فقد منح التقرير السنوي لجودة وسائل الإعلام السويسرية الذي أنجزته جامعة زيورخ، منصة الإعلام العام الناطقة بعشر لغات، درجة 7.8 من أصل 10 (+0.1 نقطة مقارنة بعام 2022). من حيث الجودة ضمن فئة الأخبار عبر الإنترنت. وحصلت سويس إنفو، الخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية على 7.8 نقطة وهي الدرجة الأعلى من بين جميع المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام السويسرية التي تم تقييمها.
"تفتخر فرقنا بهذه النتيجة لأن تقييمات الجودة لدينا من قبل أطراف خارجية مستقلة تعزز مصداقية هذه النتائج وتجعل نتائجنا قابلة للمقارنة مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية على شبكة الإنترنت. يقول ريتو غيزي فون فارتبورغ، المسؤول عن الجودة في سويس إنفو: "إنها عامل أساسي لبناء وتعزيز ثقة قرائنا ومجتمعنا".
للمزيد من المعلومات:
برنامج JTIرابط خارجي /شهادة JTI المسندة لسويس إنفورابط خارجي منظمة الأخبار الموثوقةرابط خارجي التقرير السنوي لجودة وسائل الإعلام السويسريةرابط خارجي
ترجمة: مي المهدي
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