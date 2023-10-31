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الاحتلال يغلق حاجز عطارة شمال رام الله

10/31/2023 3:13:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الحاجز العسكري الذي تقيمه عند مدخل بلدة عطارة، شمال رام الله.
وأفاد شهود عيان لـ"وفا "، بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز أمام المغادرين من بلدة بيرزيت، وفتشوا مركبات المواطنين الفلسطينيين المتوجهين نحو البلدات المحيطة ومحافظات شمال الضفة، ودققوا في هويات ركابيها.
وشوهدت مركبات المواطنين الفلسطينيين متوقفة على طول مسافة لا تقل عن كيلومترين، في انتظار فتح الحاجز للمرور.




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