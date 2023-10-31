الاحتلال يغلق حاجز عطارة شمال رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الحاجز العسكري الذي تقيمه عند مدخل بلدة عطارة، شمال رام الله.
وأفاد شهود عيان لـ"وفا "، بأن جنود الاحتلال أغلقوا الحاجز أمام المغادرين من بلدة بيرزيت، وفتشوا مركبات المواطنين الفلسطينيين المتوجهين نحو البلدات المحيطة ومحافظات شمال الضفة، ودققوا في هويات ركابيها.
وشوهدت مركبات المواطنين الفلسطينيين متوقفة على طول مسافة لا تقل عن كيلومترين، في انتظار فتح الحاجز للمرور.
MENAFN31102023000208011052ID1107348183
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.