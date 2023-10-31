القسام : هكذا اوقعنا جيش الاحتلال في كمينٍ محكم
التاريخ
10/31/2023 3:13:17 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قطعت قوات إسناد كبيرة من جيش الاحتلال، معظمها دبابات حدود قطاع غزة لإنقاذ جنود بعد وقوع قوة من جيش الاحتلال في كمينٍ لكتائب القسام.
ويجري في هذه الأثناء من مساء اليوم الثلاثاء قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة مناطق قرب غزة .
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