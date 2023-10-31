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القسام : هكذا اوقعنا جيش الاحتلال في كمينٍ محكم

10/31/2023 3:13:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قطعت قوات إسناد كبيرة من جيش الاحتلال، معظمها دبابات حدود قطاع غزة لإنقاذ جنود بعد وقوع قوة من جيش الاحتلال في كمينٍ لكتائب القسام.
ويجري في هذه الأثناء من مساء اليوم الثلاثاء قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة مناطق قرب غزة .

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