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بيان صارم وحازم صادر عن الحكومة

10/31/2023 3:13:17 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا في قطاع غزة مساء اليوم، محملة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذا التطور الخطير، كما دانت الوزارة التصعيد المستمر في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.
‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض وإدانة المملكة الشديدين، لهذا الفعل الذي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين ووقف حربها العبثية على قطاع غزة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة.
وشدد الناطق الرسمي أن استمرار هذه الحرب الإسرائيلية وعبثيتها والاجتياح البري للقطاع والحصار المفروض على قطاع غزة يمثل عقاباً جماعياً لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وجريمة حرب، ويدفع المنطقة كلها باتجاه الهاوية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أن العدوان الإسرائيلي والإجراءات غير المسؤولة والتي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ومع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لن تحقق الأمن للإسرائيليين.

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